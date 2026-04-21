jee result analysis: 6 साल में 206 छात्रों ने पाए 100 परसेंटाइल, छात्राओं की तादाद मात्र 11, इस साल तो एक भी नहीं
10 लाख से ज्यादा छात्रों में 26 ने 100 परसेंटाइल पाए, लेकिन पांच लाख से ज्यादा छात्राओं में एक के भी इतने परसेंटाइल नहीं आए.
Published : April 21, 2026 at 7:11 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) का परिणाम जारी हो गया. ईटीवी भारत ने एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के साथ रिजल्ट का एनालिसिस किया. इस परीक्षा में 15.38 लाख विद्यार्थी शामिल हुए. इनमें 10.07 लाख विद्यार्थी और 5.31 लाख छात्राएं थीं. 10 लाख से ज्यादा छात्रों में हंड्रेड परसेंटाइल लाने वाले 26 हैं, जबकि पांच लाख से ज्यादा छात्राओं में एक के भी 100 परसेंटाइल नहीं आए.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने कहा कि साल 2025 में 24 टॉपर्स में दो छात्राएं शामिल थी. ये छात्राएं हंड्रेड परसेंटाइल लाई थी. इनमें पश्चिमी बंगाल की देवदत्त माझी व आंध्र प्रदेश की साई मनोगना गुथिकोंडा थीं. इस साल 26 में भी एक भी छात्रा नहीं है. साल 2021 से 2026 तक 6 साल में कुल 217 स्टूडेंट्स 100 परसेंटाइल क्लब में शामिल हुए. इनमें केवल 11 छात्राएं ही हंड्रेड परसेंटाइल लाई थी, जबकि 206 छात्रों को यह हासिल हुए. 100 परसेंटाइल लाने वाले छात्र 95 फीसदी हैं, जबकि छात्राएं पांच प्रतिशत हैं.
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परीक्षा में बढ़े 63,365 स्टूडेंट: देव शर्मा ने कहा कि रिजल्ट के साथ जारी आंकड़ों से साफ है कि जेईई मेन में कंपटीशन बढ़ गया. परीक्षार्थी बढ़ रहे हैं. जेईई मेन परीक्षा की बात की जाए तो स्टूडेंट्स की संख्या 15.38 लाख है, जबकि रजिस्ट्रेशन 16.04 लाख हुए. साल 2025 से इस बार 65,006 रजिस्ट्रेशन ज्यादा और 63,365 ज्यादा कैंडिडेट ने परीक्षा दी. दोनों सेशन में कुल मिलाकर 150 स्टूडेंट्स को अनफेयर मींस में शामिल किया. इसमें सेशन-1 के 54, सेशन-2 के 57 एवं अतिरिक्त 56 स्टूडेंट्स ऐसे रहे, जिनके डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन के चलते रिजल्ट रोका गया.
वर्ष 2021 से 2025 के बीच 100 परसेंटाइल वाली छात्राएं
- 2026: एक भी गर्ल्स नहीं
- 2025: पश्चिम बंगाल की देवदत्त माझी व आंध्र प्रदेश की साई मनोगना गुथिकोंडा
- 2024: अप्रैल अटेम्ट में 33 विद्यार्थी में कर्नाटक की सान्या जैन और दिल्ली की सनाया सिन्हा शामिल. जनवरी अटेम्प्ट में 23 कैंडिडेट्स में से एक भी छात्रा नहीं. अप्रैल के 33 विद्यार्थी में दो छात्राएं थी
- 2023: कर्नाटक की रिद्धि रमेश कुमार माहेश्वरी एकमात्र टॉपर रहीं
- 2022 : असम की स्नेहा पारीक और आंध्र प्रदेश की पल्ली जलजाक्षी 100 परसेंटाइल लाई
- 2021: चार छात्राओं के हंड्रेड परसेंटाइल- दिल्ली की काव्या चोपड़ा, महाराष्ट्र की बक्शी गार्गी मकरंद, तेलंगाना की कोम्मा सारण्य व उत्तर प्रदेश की पल अग्रवाल
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गर्ल्स व बॉयज टॉपर्स में अंतर
|साल
|100 परसेंटाइल
|गर्ल्स
|बॉयज
|2026
|26
|0
|26
|2025
|24
|2
|22
|2024
|56
|2
|54
|2023
|43
|1
|42
|2022
|24
|2
|22
|2021
|44
|4
|40
|कुल
|217
|11
|206
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