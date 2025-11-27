JEE MAIN 2026: जनवरी सेशन के लिए अब तक 14.11 लाख फॉर्म जारी, टूट सकता है रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड
जेईई मेन के जनवरी सेशन में ही बड़ी संख्या में फॉर्म जारी हो चुके हैं. इससे रिकॉर्ड टूटने का अंदाजा लगाया जा रहा है.
Published : November 27, 2025 at 5:47 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के फॉर्म फिलिंग की गुरुवार को अंतिम तारीख है. अभी तक 14.11 लाख फॉर्म नंबर जारी हो गए हैं. हालांकि फॉर्म नंबर और पंजीयन में काफी अंतर रहता है. रजिस्ट्रेशन इससे करीब 80 से 90 हजार की संख्या में कम रहते हैं. इस हिसाब से करीब 13.20 लाख रजिस्ट्रेशन पहले जनवरी सेशन में हो गए हैं. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि यह अब तक का रिकॉर्ड है. साल 2025 में रजिस्ट्रेशन 13.11 लाख थे. इससे ज्यादा इस साल 2026 में पहले सेशन में हो गए हैं.
राजीव गांधी नगर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फॉर्म फिलिंग सेंटर को संचालित करने वाले पंकज खंडेलवाल का कहना है कि शुरुआत में स्टूडेंट्स के पास डॉक्यूमेंट नहीं होने के चलते फॉर्म फिलिंग की गति कम थी, लेकिन अंतिम समय में काफी तेज गति से संख्या बढ़ी है. यह संख्या फॉर्म नंबर के आधार पर 14.11 लाख हो गई है.
पढ़ें: JEE MAIN 2026 : ऑनलाइन आवेदन की गति इस साल से धीमी, अब तक महज 10.60 लाख आवेदन
फॉर्म नंबर और रजिस्ट्रेशन में काफी अंतर: देव शर्मा ने बताया कि बीते साल 2025 में जनवरी सेशन में 13.95 लाख फॉर्म नंबर जारी हुए थे, जिनमें से रजिस्ट्रेशन 13.11 लाख ही आए थे. ऐसे में 85 हजार रजिस्ट्रेशन डमी या फिर फीस नहीं भरने वाले कैंडिडेट थे. इस बार ऐसा ही होने वाला है. जिस तरह से इस बार 14.11 लाख कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. यह संख्या रात तक 14.15 हजार को क्रॉस कर जाएगा. इनमें से करीब 90 हजार डमी या फीस जमा नहीं करवाने वाले कैंडिडेट को निकाल दिया जाए, तो 13.20 लाख से ज्यादा कैंडिडेट पहले सेशन के लिए रजिस्टर्ड होंगे. दूसरे सेशन के लिए बच्चे रजिस्टर्ड करेंगे, तो यह संख्या रिकॉर्ड बन जाएगी. क्योंकि उसके लिए करीब ढाई लाख नए कैंडिडेट रजिस्टर्ड होते हैं.
पढ़ें: JEE Main 2026: ऑनलाइन आवेदन शुरू, 27 नवंबर लास्ट डेट... यहां देखें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
इसलिए बन सकता है रिकॉर्ड: देव शर्मा ने बताया कि साल 2026 में परीक्षा देने वालों की यूनिक संख्या 15 लाख के आसपास रह सकती है, जबकि रजिस्ट्रेशन 15.50 लाख रहेगी. बीते साल 2025 में 14.75 लाख ने परीक्षा दी थी, जबकि रजिस्ट्रेशन की संख्या 15.39 लाख थी. उपस्थिति करीब 95 फीसदी रहती है. इस बार उपस्थित 2025 से ज्यादा रह सकती है. यह भी रिकॉर्ड बनेगा. क्योंकि साल 2025 परीक्षा में उपस्थिति और रजिस्ट्रेशन सर्वाधिक रहे हैं.