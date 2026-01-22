ETV Bharat / state

JEE MAIN 2026 : फिजिक्स में आउट ऑफ सिलेबस 'डॉप्लर इफेक्ट' से पूछा प्रश्न

फिजिक्स: देव शर्मा ने बताया कि फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी व सेमीकंडक्टिग सर्किट्स से स्टैंडर्ड प्रश्न पूछे गए. लॉजिक गेट व एलईडी से संबंधित एक मल्टी कांसेप्चुअल क्वेश्चन ने विद्यार्थियों को उलझाया. इसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से संबंधित एक और मल्टी कांसेप्चुअल क्वेश्चन ने विद्यार्थियों की विश्लेषण क्षमता को जमकर परखा. हीट केटीजी, ग्रेविटेशन व रोटेशनल मोशन से कल के प्रश्नपत्र की भांति ही प्रश्न पूछे गए.

एजुकेशन एक्सपर्ट ने देव शर्मा ने बताया कि गुरुवार को दोनों ही शिफ्टों के प्रश्नपत्रों में फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथमेटिक्स तीनों ही विषयों के प्रश्न पत्र क्वालिटेटिव रहे. जबकि फिजिक्स के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस भी आया है. यह डॉपलर इफेक्ट का प्रश्न है जबकि सिलेबस में यह नहीं थे. निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट विनोद कुमावत ने बताया कि स्टूडेंट्स के फीडबैक के आधार पर पेपर का एनालिसिस किया गया है. जिसमें कैमिस्ट्री व फिजिक्स में एनसीईआरटी लैब मैन्युअल से भी प्रश्न पूछे गए.

कोटा: इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 जनवरी सेशन के दूसरे दिन गुरुवार भी एग्जाम हुआ. इसका प्रश्न पत्र स्टैंडर्ड और बैलेंस जुड़ा है. फिजिक्स व केमिस्ट्री दोनों ही विषयों से फॉर्मूला व फैक्ट आधारित प्रश्न नदारद रहे है. दोनों ही विषयों में बड़ी संख्या में मल्टी कांसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए. फिजिक्स व केमिस्ट्री विषयों के प्रश्नपत्रों में पूंछे गए कॉलम मेचिंग और स्टेटमेंट आधारित प्रश्नों ने कैंडीडेट्स की एनालिसिस की अच्छी खासी परीक्षा ली.

सुबह की पारी में फिजिक्स का पेपर मोडरेट था. विद्यार्थियों ने आसानी से सॉल्व किया. इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, मॉडर्न वेव, मैग्नेटिज्म, ज्योमेट्री ऑप्टिक्स तथा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से पूछे गए. पेपर में 11वीं कक्षा के सिलेबस से 44 प्रतिशत एव 12वीं कक्षा के सिलेबस से 56 प्रतिशत प्रश्न पूछे गए. शाम की पारी में पेपर मध्यम से कठिन स्तरीय रहा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन रही. टाॅपिक्स का वेटेज लगभग सुबह की पारी जैसा रहा.

केमिस्ट्री: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस, रिएक्टिविटी ऑर्डर व प्रोडक्ट आईडेंटिफिकेशन से संबंधित स्तरीय प्रश्न पूछे गए. इनॉर्गेनिक केमेस्ट्री में बायोमोलीक्यूलिस व फिजिकल-केमिस्ट्री में थर्मोकेमेस्ट्री से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे गए. सुबह की पारी में कैमेस्ट्री का पेपर हमेशा की अपेक्षा कठिन रहा. इनऑर्गेनिक तथा ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री के प्रश्नों ने स्टूडेंट्स को उलझाए रखा. फिजीकल कैमिस्ट्री के पेपर की कैलकुलेशन भी कठिन रही. पहली पारी में इनऑर्गेनिक से 28 प्रतिशत एवं ऑर्गेनिक तथा फिजीकल कैमिस्ट्री से 36-36 प्रतिशत प्रश्न कवर किए गए थे. पेपर में 11वीं कक्षा के सिलेबस से 28 प्रतिशत एवं 12वीं कक्षा के सिलेबस से 72 प्रतिशत प्रश्न पूछे गए। शाम की पारी में पेपर तुलनात्मक आसान रहा.

मैथमेटिक्स: सुबह की पारी में मैथ्स का पेपर मध्यम स्तरीय एवं लेंदी था. एलजेब्रा तथा कैलकुलस से 32-32 प्रतिशत तथा शेष प्रश्न वेक्टर थ्री डी, ट्रिग्नोमेट्री तथा कॉर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे गए। शाम की पारी का पेपर कठिन तथा लेंदी रहा, जिसमें 11वीं कक्षा के सिलेबस से 44 प्रतिशत एवं 12वीं कक्षा के सिलेबस से 56 प्रतिशत प्रश्न पूछे गए. एक्सपर्ट के अनुसार अधिकतर कैंडिडेट ने मैथमेटिक्स के प्रश्नपत्र को कठिन तो नहीं, लेकिन गणनात्मक बता कर टालने की ही कोशिश की. कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि अलजेब्रा, को-ऑर्डिनेट ज्योमेट्री व केलकुलस तीनों ही भागों से स्तरीय प्रश्न पूछे गए. जिनमें विद्यार्थियों असहज महसूस कर रहे थे.