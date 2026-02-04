JEE Main 2026:NTA ने जारी की जनवरी सेशन की प्रोविजनल आंसर की
JEE MAIN 2026 के जनवरी सेशन की परीक्षा की NTA ने प्रोविजनल आंसर की , क्वेश्चन पेपर और रिकॉर्डेड रिस्पांस शीट जारी कर दी है.
Published : February 4, 2026 at 3:44 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE MAIN 2026) की जनवरी सेशन की परीक्षा 21 से 29 जनवरी के बीच आयोजित हुई थी. इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने प्रोविजनल आंसर की (Answer Key), क्वेश्चन पेपर (Question Papers) और रिकॉर्डेड रिस्पांस शीट (Recorded Response Sheet) जारी कर दी है. इसके आधार पर विद्यार्थी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसका समय भी 6 फरवरी रात 11:50 तक दिया गया है. साथ ही विद्यार्थियों को प्रति आपत्ति 200 रुपए का शुल्क देना होगा. यह पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल रहेगा. इसे वह नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के जरिए जमा कर सकेंगे.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि तय समय तक मिली हुई आपत्तियों पर एक्सपर्ट के जरिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राय लेगी और उनके आधार पर ही फाइनल निर्णय माना जाएगा. इसके आधार पर आंसर की में संशोधन होगा. इसमें कुछ प्रश्न ड्रॉप भी हो सकते हैं. इसके बाद फाइनल आंसर की जारी होगी.
देव शर्मा का कहना है कि साल 2025 में भी 6 प्रश्नों को ड्रॉप किया गया था. साथ ही दो प्रश्न ऐसे थे, जिनमें एक से अधिक विकल्प को सही माना गया था. इसमें फिजिक्स, केमेस्ट्री व मैथमेटिक्स तीनों विषयों के प्रश्न ही शामिल थे. सबसे ज्यादा चार प्रश्न फिजिक्स के ड्रॉप किए गए थे, जबकि केमेस्ट्री मैथेमेटिक्स से एक-एक प्रश्न ड्रॉप हुआ था. ऐसे में 12 फरवरी को जारी होने वाले परिणाम के पहले फाइनल आंसर की जारी होगी. इससे ही यह परिणाम तैयार किया जाएगा. इन आपत्तियों के आधार पर कुछ प्रश्नों को ड्रॉप किया जा सकता है. साथ ही कुछ प्रश्नों के एक से ज्यादा विकल्प को सही माना जा सकता है.
इस तरह से लगाई जाएंगी आपत्तियां:
- कैंडिडेट एप्लीकेशन-नंबर, पासवर्ड व कैप्चा-कोड के माध्यम से कैंडिडेट लॉगिन कर सकेंगे.
- इसके बाद चैलेंज आंसर-की ऑप्शन पर क्लिक करें.
- जिस प्रश्न के उत्तर को चैलेंज करना है, उसे चुनना होगा.
- आवश्यक सर्पोटिंग डॉक्युमेंट्स के साथ अपलोड करें.
- दर्ज आपत्तियों को सेव करें.
- इसके बाद आपत्तियों की फीस जमा करनी होगी.
- डेबिट-क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट-बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर दें.