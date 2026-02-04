ETV Bharat / state

JEE Main 2026:NTA ने जारी की जनवरी सेशन की प्रोविजनल आंसर की

कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE MAIN 2026) की जनवरी सेशन की परीक्षा 21 से 29 जनवरी के बीच आयोजित हुई थी. इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने प्रोविजनल आंसर की (Answer Key), क्वेश्चन पेपर (Question Papers) और रिकॉर्डेड रिस्पांस शीट (Recorded Response Sheet) जारी कर दी है. इसके आधार पर विद्यार्थी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसका समय भी 6 फरवरी रात 11:50 तक दिया गया है. साथ ही विद्यार्थियों को प्रति आपत्ति 200 रुपए का शुल्क देना होगा. यह पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल रहेगा. इसे वह नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के जरिए जमा कर सकेंगे.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि तय समय तक मिली हुई आपत्तियों पर एक्सपर्ट के जरिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राय लेगी और उनके आधार पर ही फाइनल निर्णय माना जाएगा. इसके आधार पर आंसर की में संशोधन होगा. इसमें कुछ प्रश्न ड्रॉप भी हो सकते हैं. इसके बाद फाइनल आंसर की जारी होगी.

