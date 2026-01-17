ETV Bharat / state

JEE MAIN 2026: NTA ने जारी किए एडमिट कार्ड, इन नियमों की पालना पर ही मिलेगा प्रवेश

स्टूडेंट्स की लगी कतार. ( ETV Bharat kota file photo )

कोटाः नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2026 (JEE MAIN 2026) की परीक्षा आयोजित कर रही है. इस परीक्षा को लेकर 21 से 24 जनवरी के एडमिट कार्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दिए है, जबकि 25 से 29 के बीच होने वाली परीक्षाओं के एडमिट कार्ड बाद में टुकड़ों में जारी किए जाएंगे. इस एडमिट कार्ड के जरिए विद्यार्थी को उसके परीक्षा केंद्र और शिफ्ट की जानकारी दी गई है. विद्यार्थी इन एडमिट कार्ड को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद ही वेबसाइट पर दिए गए दो लिंक से हॉल टिकट को डाउनलोड करना था, हालांकि दोनों ही लिंक पर काफी देर प्रयास करने के बाद भी सर्विस अनअवेलेबल आ रही थी. करीब 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने जेईई मेन जनवरी सेशन के लिए आवेदन किया है. ऐसे में सभी विद्यार्थी के एक साथ आवेदन करने पर वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने से सर्वर ठप को होने की समस्या रही. पढ़ेंः कोटा में AI बेस्ड 'मिरेकल मशीन': हर छात्र का अलग पेपर और होमवर्क, NEET-JEE की तैयारी हुई आसान