JEE MAIN 2026: NTA ने जारी किए एडमिट कार्ड, इन नियमों की पालना पर ही मिलेगा प्रवेश
विद्यार्थी इन एडमिट कार्ड को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.
Published : January 17, 2026 at 6:52 PM IST
कोटाः नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2026 (JEE MAIN 2026) की परीक्षा आयोजित कर रही है. इस परीक्षा को लेकर 21 से 24 जनवरी के एडमिट कार्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दिए है, जबकि 25 से 29 के बीच होने वाली परीक्षाओं के एडमिट कार्ड बाद में टुकड़ों में जारी किए जाएंगे.
इस एडमिट कार्ड के जरिए विद्यार्थी को उसके परीक्षा केंद्र और शिफ्ट की जानकारी दी गई है. विद्यार्थी इन एडमिट कार्ड को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद ही वेबसाइट पर दिए गए दो लिंक से हॉल टिकट को डाउनलोड करना था, हालांकि दोनों ही लिंक पर काफी देर प्रयास करने के बाद भी सर्विस अनअवेलेबल आ रही थी. करीब 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने जेईई मेन जनवरी सेशन के लिए आवेदन किया है. ऐसे में सभी विद्यार्थी के एक साथ आवेदन करने पर वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने से सर्वर ठप को होने की समस्या रही.
इनको पहुंचना होगा 1 घंटे पहलेः करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आधार कार्ड से नहीं भरा है. उन्हें परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दिन रिपोर्टिंग टाइम से एक घंटा पहले आने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बायोमेट्रिक रिकॉर्ड किए जा सकें. साथ ही उन्हें ये अंडरटेकिंग परीक्षा के समय दिखाकर ही प्रवेश दिया जाएगा. इस पर एनटीए स्पेशल परीक्षक के सिग्नेचर कर वहीं जमा करवानी होगी.
निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद कोड और बारकोड की जांच कर लेनी चाहिए, अगर यह नहीं है तो उन्हें तत्काल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से ईमेल आईडी या दिए गए कांटेक्ट नंबर पर के जरिए संपर्क करना चाहिए. आहूजा ने बताया कि 21 से 29 जनवरी के बीच कम्प्यूटर बेस्ड (CBT) मोड पर 11 शिफ्टों में यह परीक्षा होने जा रही है. इसमें 21 से 28 जनवरी के मध्य 10 शिफ्टों में बीई-बीटेक और 29 जनवरी को एक शिफ्ट में बीआर्क व बीप्लानिंग की परीक्षा होगी.
कैंडिडेट्स को यह रखना होगा ध्यान
- परीक्षा शुरू होने से आधा घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिए जाएंगे. विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए बार कोड रीडर के माध्यम से लैब आवंटित की जाएगी.
- प्रवेश पत्र में सेल्फ डिक्लेरेशन प्रारूप में विद्यार्थी को बाएं हाथ के अंगूठे का निशान व स्वयं की फोटो लगाकर ले जाना होगा.
- विद्यार्थी को इस प्रारूप में स्वयं के हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र में परीक्षक के सामने ही करने होंगे.
- विद्यार्थी को अपने साथ ओरिजनल आईडी प्रूफ, सेल्फ डिक्लेरेशन भरा हुआ प्रवेश पत्र, पारदर्शी पेन, स्वयं का फोटो, पानी की पारदर्शी बोतल साथ में लाने होंगे.
- विद्यार्थियों को आईडी प्रुफ की फोटोकॉपी या मोबाइल से लिए हुए फोटो से एंट्री नहीं दी जाएगी.
- विद्यार्थियों को कोई भी इलेक्ट्रोनिक गैजेट साथ लाने की अनुमति नहीं होगी.
- मोटे सोल के जूते व बड़े बटन वाले वस्त्रों की भी अनुमति नहीं होगी.
- विद्यार्थियों को रफ शीट उपलब्ध करवाई जाएगी, जो नाम व रोल नंबर लिखकर परीक्षा समाप्त होने पर लौटानी होगा. ऐसा नहीं करने पर उनकी रेस्पोंस शीट चेक नहीं की जाएगी.
- विद्यार्थी को परीक्षा समाप्त होने पर प्रवेश पत्र व सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म को भी दिए गए नियत स्थान पर छोड़ना होगा.
- शारीरिक दिव्यांग स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए एक घंटा अतिरिक्त दिया जाएगा. इन्हे स्क्राइब एनटीए से ही मिलेगा.
- परीक्षा के दौरान विद्यार्थी बायो ब्रेक के लिए जाता है तो उसकी जांच होगी. मेटल डिटेक्टर जांच भी शामिल है.
- कोई भी विद्यार्थी यदि नकल करते हुए या अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे तीन वर्ष के लिए परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है. आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाता है और सीबीआई तक जांच दी जा सकती है.