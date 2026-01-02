ETV Bharat / state

JEE MAIN 2026 : NTA ने दी आइडेंटिटी प्रूफ वेलिडेशन में राहत, 15 जनवरी तक कर सकेंगे फोटो अपडेट

जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन को लेकर एनटीए ने दी बड़ी राहत. फोटो अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाई. जानिए बड़ा अपडेट...

JEE MAIN 2026
NTA ने दी आइडेंटिटी प्रूफ वेलिडेशन में राहत (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 2, 2026 at 8:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) 21से 30 जनवरी के बीच में आयोजित होनी है. इस परीक्षा में आवेदन करने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों के सामने फोटो आइडेंटिफिकेशन की समस्या खड़ी हो गई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन विद्यार्थियों को मेल करके सूचना भी दी है. इस समस्या में फोटो आइडेंटिफिकेशन की परेशानी को लेकर एनटीए ने राहत दी है.

एनटीए की ओर से शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसके संबंध में सूचना दी गई है. पहली बड़ी राहत तो यह दी गई है कि फोटो अपलोड करने की अंतिम तिथि 7 से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है. इसके अलावा फोटो के वैलिडेशन अथॉरिटी को लेकर भी कई विकल्प दे दिए गए हैं.

निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि एनटीए की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट किया गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने आधार के अलावा अन्य आइडेंटिटी प्रूफ का इस्तेमाल फार्म भरने में किया था, उनमें से कई फार्म ऐसे हैं, जिनके फोटो यूआईडीएआई से मैच नहीं कर रहे हैं. इन स्टूडेंट्स को ई-मेल के जरिए फोटो आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया को पुनः प्रमाणित करने के लिए कहा गया है.

पढे़ं : JEE MAIN 2026: लाखों विद्यार्थियों को एग्जाम सिटी और डेट का इंतजार, जानिए कब तक होगा जारी

पूर्व में यह प्रक्रिया 7 जनवरी तक पूरी करनी थी, लेकिन इस स्टूडेंट्स का कहना था कि इस तिथि तक एनटीए की ओर से अधिकृत प्रिंसिपल या हेडमास्टर्स की उपलब्धता नहीं थी. ऐसे में एनटीए की ओर से अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जनवरी कर दिया गया है, तथा विकल्प के तौर पर अब स्टूडेंट्स अपने फोटो को किसी भी गजेटेड ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, क्लास-1 ऑफिसर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार से प्रमाणित करवाकर अपलोड कर सकता है.

इस साल 14.25 लाख विद्यार्थी रजिस्टर्ड हुए हैं. एनटीए ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आवेदन के समय डीजी लॉकर, पैन कार्ड व पासपोर्ट से आवेदन किया है. इनमें से कई विद्यार्थियों के फोटो की डिटेल लाइव कैप्चर फोटो की डिटेल्स से नहीं मिल रही थी. इस स्थिति में ही यह ई-मेल जारी किया गया. अब स्टूडेंट्स संबंधित अधिकारी से सर्टिफिफाइड फोटो को अपने लॉगइन पोर्टल पर अपलोड कर एनटीए को भेजना होगा.

TAGGED:

JEE MAIN
IDENTITY PROOF VERIFICATION
NTA
फोटो अपलोड करने की अंतिम तिथि
JEE MAIN 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.