JEE MAIN 2026 : NTA ने दी आइडेंटिटी प्रूफ वेलिडेशन में राहत, 15 जनवरी तक कर सकेंगे फोटो अपडेट

कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) 21से 30 जनवरी के बीच में आयोजित होनी है. इस परीक्षा में आवेदन करने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों के सामने फोटो आइडेंटिफिकेशन की समस्या खड़ी हो गई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इन विद्यार्थियों को मेल करके सूचना भी दी है. इस समस्या में फोटो आइडेंटिफिकेशन की परेशानी को लेकर एनटीए ने राहत दी है.

एनटीए की ओर से शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसके संबंध में सूचना दी गई है. पहली बड़ी राहत तो यह दी गई है कि फोटो अपलोड करने की अंतिम तिथि 7 से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है. इसके अलावा फोटो के वैलिडेशन अथॉरिटी को लेकर भी कई विकल्प दे दिए गए हैं.

निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि एनटीए की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट किया गया है कि जिन स्टूडेंट्स ने आधार के अलावा अन्य आइडेंटिटी प्रूफ का इस्तेमाल फार्म भरने में किया था, उनमें से कई फार्म ऐसे हैं, जिनके फोटो यूआईडीएआई से मैच नहीं कर रहे हैं. इन स्टूडेंट्स को ई-मेल के जरिए फोटो आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया को पुनः प्रमाणित करने के लिए कहा गया है.