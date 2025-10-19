ETV Bharat / state

JEE MAIN 2026: 21 जनवरी से पहले और 1 अप्रैल से दूसरे सेशन की होगी परीक्षा

जनवरी सेशन की जेईई मेन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अक्टूबर 2026 से शुरू होगी.

JEE MAIN 2026
जेईई मेन परीक्षा (ETV Bharat File Photo)
Published : October 19, 2025 at 9:22 PM IST

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेस एग्जाम (JEE MAIN 2026) की परीक्षा तारीखों की घोषणा कर दी है. इसके तहत पहले सेशन की परीक्षा 21 जनवरी और दूसरे सेशन की परीक्षा 1 अप्रैल से शुरू होगी. इसके लिए रविवार को एडवाइजरी जारी की गई है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एडवाइजरी के अनुसार जेईई मेन 2026 का जनवरी सेशन का आयोजन 21 से 30 जनवरी, 2026 के बीच होगा. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अक्टूबर 2026 से शुरू होगी. जबकि अप्रैल सेशन का आयोजन 1 से 10 अप्रैल के बीच होगी. अप्रैल-सेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में शुरू होंगे. शर्मा ने बताया कि दोनों सेशन के लिए एक साथ भी आवेदन किया जा सकते हैं. पहले भी इस तरह से ही आवेदन दिए गए थे.

देव शर्मा ने बताया कि आधार कार्ड व दसवीं मार्कशीट में किसी प्रकार की असमानता होने पर घबराने की जरूरत नहीं है. नोटिफिकेशन के अनुसार कैंडिडेट का आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, दसवीं-बोर्ड के सर्टिफिकेट व मार्कशीट में अंकित नाम व जन्मतिथि के अनुरूप नहीं है, तो ऑनलाइन-आवेदन में इस समस्या के हल का विकल्प दिया गया है. इस सूचना के जारी किए जाने के बाद हजारों कैंडिडेट में राहत की सांस ली है.

साथ ही नोटिफिकेशन के अनुसार जेईई मेन में शामिल होने जा रहे कैंडिडेट की सुविधा के लिए परीक्षा शहरों की संख्या बढ़ाई जाएगी. वहीं दिव्यांग कैंडिडेट की समस्याओं के हल के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान करने के उपाय किए जाएंगे. देव शर्मा ने बताया कि बीते साल इस परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे. वहीं 14 लाख 75 हजार कैंडिडेट ने परीक्षा दी.

