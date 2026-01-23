JEE MAIN 2026: तीन दिन में 96.15 फीसदी उपस्थिति, अब तक 7.70 लाख से अधिक कैंडिडेट ने दिया एग्जाम
जेईई मेन में शुरुआती पांच पारियों में 8 लाख एक हजार 326 स्टूडेंट्स की परीक्षा शेड्यूल की गई थी.
Published : January 23, 2026 at 9:12 PM IST
कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2026 (JEE MAIN 2026) की परीक्षा आयोजित कर रही है. इसमें जनवरी सेशन की परीक्षाएं 21 जनवरी से शुरू हो गई. इसका संबंध में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक जानकारी साझा की है, जिसमें बताया है कि शुरुआत के तीन दिन में शुक्रवार सुबह की पारी तक 96.15 प्रतिशत भी उपस्थित रही है.
कोचिंग संस्थान के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि बीई-बीटेक के लिए रोजाना दो पारियों में परीक्षा हो रही है. तीसरे दिन 23 जनवरी को एनटीए की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट तक पांच पारियों में 8 लाख एक हजार 326 स्टूडेंट्स की परीक्षा शेड्यूल की गई थी. इसमें से 7 लाख 70 हजार 441 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए.
ऐसे में उपस्थिति 96.15 प्रतिशत रही. बड़ी बात यह रही कि परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों में आधार कार्ड वैरिफाइड स्टूडेंट्स की संख्या 7 लाख 40 हजार 412 थी, जो कि 96.10 प्रतिशत है. इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 2563 ने परीक्षा दी. अभी बीई-बीटेक के लिए परीक्षा के 5 और शिफ्ट आयोजित की जानी है और एक शिफ्ट बीआर्क के लिए होनी है. ऐसे में माना जा रहा है कि करीब 6 लाख के आसपास विद्यार्थी और परीक्षा दे सकते हैं. ऐसे में करीब 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे.
नांदेड़ के विद्यार्थियों के लिए जारी की एडवाइजरी : अमित आहूजा ने बताया कि देश-विदेश के 323 परीक्षा शहरों में यह परीक्षा 21 से 29 जनवरी के मध्य 11 शिफ्टों में हो रही है. परीक्षा के लिए देश में 308 और विदेश में 15 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं. इसके साथ ही नांदेड़ में परीक्षा में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए एनटीए ने स्पष्ट किया है कि यहां हिन्दी दी चादर समारोह के चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति रह सकती है. ऐसे में स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड साथ रखें, जहां भी रोका जाए वहां कार्ड का उपयोग किया जा सकता है.