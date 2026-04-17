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स्टूडेंट की चॉइस में NIT तिरुचिरापल्ली व IIIT इलाहाबाद रही थी टॉप पर, NIT अगरतला व IIIT सेनापति मणिपुर पिछड़ी

एनआईटी की बात की जाए तो 28 संस्थानों में विद्यार्थियों ने सबसे पहले 2025 की काउंसलिंग में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CS) सीट को ही चुना था. पेश है मनीष गौतम की रिपोर्ट.

LIST OF STUDENT CHOICES, NIT TIRUCHIRAPPALLI TOPPED
प्रतिकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat kota file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 17, 2026 at 9:24 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 9:42 PM IST

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कोटाः देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) का परिणाम 20 अप्रैल को जारी होने वाला है. इस परीक्षा के माध्यम से नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NITs) और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIITs) के कोर्सेज में प्रवेश मिलेगा. ईटीवी भारत ने एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के साथ मिलकर साल 2025 की जोसा काउंसलिंग के पहले राउंड की स्टूडेंट चॉइस का एनालिसिस किया है.

इसमें सामने आया है कि बीते साल स्टूडेंट की चॉइस में एनआईटी तिरुचिरापल्ली टॉप रही है. इसी तरह से ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को भी टॉपर स्टूडेंट ने चुना था. वहीं, एनआईटी अगरतला और ट्रिपल आईटी सेनापति को स्टूडेंट ने सबसे बाद में अपनी चॉइस माना था. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनआईटी तिरुचिरापल्ली की कंप्यूटर साइंस ब्रांच को जेईई मेन की 634वीं ऑल इंडिया रैंक पर ही स्टूडेंट ने चुन लिया था.

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इन ट्रिपल आईटी की चॉइस रही नीचे. (ETV Bharat gfx)

पढ़ेंः Special : जेईई मेन में कम रैंक पर नहीं हों परेशान, निचली रैंक तक भी मिल गई थी NIT, IIIT व GFTI में सीट

वहीं, अगरतला की कंप्यूटर साइंस ब्रांच को 20215 रैंक पर चुना गया है. इसी तरह से ट्रिपल आईटी अहमदाबाद को 1783वीं रैंक वाले विद्यार्थी ने चुन लिया था. इसमें इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इनफॉर्मेटिक्स के बीटेक कोर्स की सीट चुनी गई थी. सबसे पिछली चॉइस में चुनी गई सेनापति मणिपुर ट्रिपल आईटी में 32256वीं रैंक पर कंप्यूटर साइंस की बीटेक सीट थी.

31 में से 28 एनआईटी में कंप्यूटर साइंस को प्राथमिकताः देश की गेट से एनआईटी की बात की जाए तो 28 संस्थानों में विद्यार्थियों ने सबसे पहले 2025 की काउंसलिंग में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CS) सीट को ही चुना था. वहीं, तीन संस्थानों में विद्यार्थियों ने प्राथमिकता दूसरी ब्रांच को दी है. इसमें शिबपुर में 7316वीं रैंक वाले विद्यार्थी ने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग चुनी थी. इसी तरह से पटना में 8191वीं रैंक पर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डुएल डिग्री कोर्स विद्यार्थी ने चुना था. अगरतला में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को 20215वीं रैंक पर चुना था.

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इनकी चॉइस रही नीचे. (ETV Bharat gfx)

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6 ट्रिपल आईटी में स्टूडेंट्स की पहली चॉइस सीएस नहींः सभी 25 ट्रिपल आईटी की बात की जाए तो 19 स्टूडेंट ने साल 2025 में अपनी चॉइस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CS) सीट को चुना था. 6 विद्यार्थियों की चॉइस अलग रही थी, जिनमें इलाहाबाद में 178वीं रैंक पर इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी में 6552वीं रैंक पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, रांची में 8556 रैंक पर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग रही. इसी प्रकार कोटा में 11210वीं रैंक पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सोनीपत में 12983वीं रैंक पर इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी व जबलपुर में 14660वीं रैंक पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन शामिल है.

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टॉप टेन रही ये ट्रिपल आईटी. (ETV Bharat gfx)

एनआईटी में 634 से 20215 तक पहली प्राथमिकताः एनआईटी में टॉप 10 की बात की जाए तो तिरुचिरापल्ली, सूरथकल, वारंगल, दिल्ली, जालंधर, राउरकेला, इलाहाबाद, कालीकट और कुरुक्षेत्र हरियाणा टॉपर हैं. इन्हें 634वीं रैंक से लेकर 4139 वीं तक के विद्यार्थियों ने चुना है. इसके बाद टॉप 10 से 20 की एनआईटी में नागपुर, भोपाल, सूरत, दुर्गापुर, गोवा, जमशेदपुर, हमीरपुर, शिबपुर, सिलचर व पांडिचेरी शामिल है. इन्हें 4442 ऑल इंडिया रैंक से 8103 रैंक तक के विद्यार्थियों ने चुना है. वहीं, टॉप 21 से 31 के बीच में रायपुर, पटना, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, श्रीनगर, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम व अगरतला है. इन्हें 8140वीं रैंक से 20215वीं रैंक तक के विद्यार्थियों ने चुना है.

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टॉप टेन रही ये एनआईटी. (ETV Bharat gfx)

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1783 रैंक पर चुनी ट्रिपल आईटीः देव शर्मा ने बताया कि साल 2025 में जोसा काउंसलिंग के पहले राउंड के आधार पर स्टूडेंट की चॉइस के अनुसार टॉप 10 रहे संस्थानों में ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, तिरुचिरापल्ली, लखनऊ, ग्वालियर, गुवाहाटी, रायचूर, कांचीपुरम, जबलपुर, रांची और भोपाल शामिल है. इन्हें स्टूडेंट्स ने 8627 रैंक तक भी चुना है.

चॉइस में 11 से 15 के बीच में सूरत, नागपुर, पुणे, धारवाड़ और कोटा रहे हैं. कोटा ट्रिपल आईटी 15वीं चॉइस पर रही थी. इसे 11210वीं रैंक पर चुना गया था. निचले संस्थाओं की बात की जाए 16 से 25 की चॉइस में चित्तूर, वडोदरा, सोनीपत, कोट्टायम, जबलपुर, अगरतला कल्याणी, भागलपुर, पुणे और सेनापति मणिपुर रहे हैं. इन्हें 11759वीं से 32256वीं रैंक तक चुना गया है.

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कतार में लगे स्टूडेंट. (ETV Bharat kota file photo)

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इस तरह से चुनना होता है सीट और ब्रांचः जेईई मेन की रैंक के आधार पर एनआईटी व ट्रिपल आईटी में एडमिशन होता है. पहले जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA Counselling) काउंसलिंग के जरिए एडमिशन मिलता है. शेष रिक्त सीटों के जरिए सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड (CSAB) काउंसलिंग के जरिए काउंसलिंग होती है. जोसा काउंसलिंग के साथ आईआईटी में एडमिशन जेईई एडवांस्ड की रैंक के आधार पर होता है. आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी सहित अन्य संस्थाओं की काउंसलिंग जोसा में एक साथ होती है. इसमें विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी चॉइस फिल करता है, जिसमें संस्थान और ब्रांच का चुनाव करना होता है.

Last Updated : April 17, 2026 at 9:42 PM IST

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