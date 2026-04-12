JEE MAIN 2026: कोटा एक्सपर्ट ने चार क्वेश्चंस पर जताई आपत्ति, इनमें से एक पर मांगा बोनस अंक
कोचिंग एक्सपर्ट्स ने स्टूडेंट्स से चर्चा की और उसके बाद चार सवालों के जवाब सामने आए, जिसमें एनटीए और एक्सपर्ट्स की राय अलग है.
Published : April 12, 2026 at 7:59 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) की प्रोविजनल आंसर की व रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जारी कर दी थी. यह केवल पेपर-1 बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (Btech) की जारी हुई है. इनके संबंध में एनटीए ने 13 अप्रैल रात तक आपत्ति मांगी है, जिसमें स्टूडेंट ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.
हालांकि, प्रोविजनल आंसर की में कुछ विसंगतियां सामने आई है. दूसरी तरफ जारी की गई आंसर की पर भी कोटा के एक्सपर्ट ने एनालिसिस किया है. जिनके बाद चार प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई है. इनमें से एक प्रश्न पर बोनस अंक की मांग की है. यह आपत्तियां भी कोटा के स्टूडेंट्स ने दर्ज करवाई है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इसके बाद दोबारा रविवार को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है.
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इसके पहले कुछ देर तक स्टूडेंट को आपत्ति दर्ज करने के लिए रोक लगा दी थी. निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट विनोद कुमावत ने बताया कि एक्सपर्ट्स ने स्टूडेंट्स से चर्चा की और उसके बाद चार सवालों के जवाब सामने आए, जिसमें एनटीए और एक्सपर्ट्स की राय अलग है. जिनमें एस्पर्ट्सब के जवाब कुछ और थे और एनटीए के दिए गए जवाब अलग हैं. चार में से एक प्रश्न में बोनस अंक देने की मांग की गई है.
इन प्रश्नों में आपत्तियां :
- जेईई मेन अप्रैल सेशन परीक्षा में 2 अप्रैल को शाम की पारी में कैमिस्ट्री के पेपर में काॅर्डिनेशन टाॅपिक से संबधित प्रश्न में आपत्ति दर्ज कराई गई है.
- 5 अप्रैल को शाम की पारी में मैथ्स के पेपर में डिफरेन्शियल इक्वेशन टाॅपिक से संबंधित प्रश्न में आपत्ति दर्ज कराने के साथ ही इसमें बोनस अंक की मांग की गई है.
- 6 अप्रैल को सुबह की पारी में फिजिक्स के पेपर में थर्मोडाइनेमिक्स टाॅपिक से संबंधित प्रश्न में आपत्तियां दर्ज कराई हैं.
- 6 अप्रैल को ही सुबह की पारी में कैमिस्ट्री के पेपर में हाइड्रोकाॅर्बन टाॅपिक पर भी आपत्ति है.