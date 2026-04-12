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JEE MAIN 2026: कोटा एक्सपर्ट ने चार क्वेश्चंस पर जताई आपत्ति, इनमें से एक पर मांगा बोनस अंक

कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) की प्रोविजनल आंसर की व रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जारी कर दी थी. यह केवल पेपर-1 बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (Btech) की जारी हुई है. इनके संबंध में एनटीए ने 13 अप्रैल रात तक आपत्ति मांगी है, जिसमें स्टूडेंट ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

हालांकि, प्रोविजनल आंसर की में कुछ विसंगतियां सामने आई है. दूसरी तरफ जारी की गई आंसर की पर भी कोटा के एक्सपर्ट ने एनालिसिस किया है. जिनके बाद चार प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई है. इनमें से एक प्रश्न पर बोनस अंक की मांग की है. यह आपत्तियां भी कोटा के स्टूडेंट्स ने दर्ज करवाई है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इसके बाद दोबारा रविवार को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है.

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