JEE Main 2026: कबीर छिल्लर को AIR-1 मिलना तय, एडवांस्ड कटऑफ 93 परसेंटाइल के आसपास रहने का अनुमान
JEE Main का दूसरा सेशन समाप्त हो गया है. एक्सपर्ट के अनुसार, कबीर छिल्लर के परफेक्ट स्कोर के साथ टाई-ब्रेकिंग नियम से AIR-1 तय है.
Published : April 11, 2026 at 5:14 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE Main 2026) का दूसरा सेशन 8 अप्रैल को खत्म हो गया है. परीक्षा खत्म होने के बाद अब JEE Advanced के लिए क्वालीफाइंग कटऑफ परसेंटाइल को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का मानना है कि कबीर छिल्लर को ऑल इंडिया रैंक वन मिलना तय है, क्योंकि इस बार भी पिछले साल 2025 का ही टाई-ब्रेकिंग क्राइटेरिया 2026 में लागू किया गया है. इसके अनुसार परफेक्ट स्कोर यानी सभी सब्जेक्ट में पूरे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को ऑल इंडिया रैंक वन मिलना तय है. इसमें 300 में से 300 अंक लाने वाले सभी विद्यार्थी ऑल इंडिया रैंक वन पर रहेंगे.
कोटा से साल 2026 के जनवरी सेशन के परिणाम में कोटा से कोचिंग कर रहे कबीर छिल्लर ने 300 में से 300 अंक लेकर टॉपर रहे थे. उनके पिता भी आईआईटियन हैं. अब दूसरे सेशन में भी अगर कोई विद्यार्थी परफेक्ट स्कोर लेकर आता है, तो कबीर छिल्लर के बराबर उसे ऑल इंडिया रैंक वन मिलना तय है. देव शर्मा का कहना है कि क्वालीफाइंग कटऑफ पिछले साल से थोड़ी कम रह सकती है. इस साल 2026 में भी पेपर का स्टैंडर्ड दोनों सेशनों में हाई रहा है, इसलिए कटऑफ परसेंटाइल मामूली कम रह सकती है. यह 93 परसेंटाइल के आसपास ही रहेगी.
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अब तक 251 स्टूडेंट्स ला चुके हैं 100 परसेंटाइल: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि हर साल JEE Main परीक्षा में 100 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स आते हैं. ये स्टूडेंट्स टॉपर भी रहते हैं. उन्होंने कहा कि बीते 7 सालों में 251 स्टूडेंट्स को 100 परसेंटाइल मिला है. इसमें साल 2026 के जनवरी सेशन के 12 स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जबकि 2026 के दूसरे सेशन का परिणाम अभी आना बाकी है. इसमें 9 शिफ्टों में BE और BTech दोनों की परीक्षा हुई है. इसके अनुसार 9 स्टूडेंट्स के 100 परसेंटाइल बनना तय हैं. यह संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन अगर 9 का आंकड़ा मानें तो परफेक्ट परसेंटाइल वाले इस साल बढ़कर 260 हो जाएंगे, जबकि 2019 से 2025 तक इस कैटेगरी में 239 कैंडिडेट्स टॉपर रहे हैं. परीक्षा 2019 के बाद ज्यादातर सालों में दो बार आयोजित की गई है.
ऐसे काम करेगा नया टाई-ब्रेकिंग नियम: देव शर्मा ने बताया कि सबसे पहले मैथ्स का NTA स्कोर देखा जाएगा. इसमें टाई लगने पर फिजिक्स का NTA स्कोर देखा जाएगा. इसके बाद भी टाई होने पर केमिस्ट्री का NTA स्कोर देखा जाएगा. इनमें भी टाई होने पर मैथ्स के कम ऋणात्मक स्कोर को देखा जाएगा. उसके बाद फिजिक्स के कम ऋणात्मक स्कोर, फिर केमिस्ट्री के कम ऋणात्मक स्कोर को लिया जाएगा. इन सभी पैरामीटर्स में भी टाई लगने पर सभी कैंडिडेट्स को समान ऑल इंडिया रैंक व कैटेगरी रैंक दे दी जाएगी. ऐसे में पूरे 300 अंक लाने वाले कैंडिडेट को ऑल इंडिया रैंक वन दी जाएगी.
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5 साल बाद लगातार बढ़ने का सिलसिला थमा था: देव शर्मा का कहना है कि साल 2021 से लेकर 2024 तक लगातार 5 सालों में कटऑफ परसेंटाइल में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन साल 2025 के कटऑफ परसेंटाइल में थोड़ी गिरावट हुई थी. यह मामूली गिरावट थी, जहां 2024 में जनरल कैटेगरी की कटऑफ 93.2362181 परसेंटाइल थी, जबकि 2025 में यह गिरकर 93.1023262 हो गई थी. इसी तरह जनरल कैटेगरी की कटऑफ की बात की जाए तो यह साल 2020 में 90.3765335 थी, लेकिन इसके बाद कटऑफ में काफी गिरावट 2021 में आई थी. यह कोविड-19 शुरू होने के बाद वाला साल था. इसमें जनरल कैटेगरी की परसेंटाइल 87.8992241 थी. इसके बाद 2022 में कटऑफ फिर बढ़ गई थी. इस साल यह 88.41213833 थी.
2025 में इस कारण से कम हुई कटऑफ: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि साल 2024 में कोविड-19 के समय बदले गए पैटर्न के अनुसार ही परीक्षा हुई थी, लेकिन पहले ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2025 की परीक्षा को नए पैटर्न से करवाने की घोषणा कर दी थी. इसमें परीक्षा में बी पार्ट में जहां 10 में से 5 प्रश्न करने होते थे, यह व्यवस्था हटा ली गई थी. स्टूडेंट को तीनों सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स व केमिस्ट्री में बी पार्ट में 5 प्रश्न दिए गए थे. ये सभी 5 ही करने थे. ऐसे में विद्यार्थियों को प्रश्न चुनने की स्वतंत्रता 2025 में खत्म हो गई थी, जो प्रश्न पूछे गए थे, उन्हें ही करना पड़ा था. इसी के चलते कटऑफ परसेंटाइल में थोड़ा अंतर आया था, जबकि साल 2025 में जनरल में 93.1023262, EWS 80.3830119, OBC-NCL 79.4313582, SC 61.1526933 व ST 57.9026465 परसेंटाइल थी.
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