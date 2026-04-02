JEE MAIN 2026: पहले सेशन से आसान रहे पेपर, केमेस्ट्री में स्टेटमेंट, फिजिक्स और मैथेमेटिक्स में ट्रेडिशनल सवाल
जेईई मैन 2026 के पहले सेशन में विद्यार्थियों का कहना था कि मैथमेटिक्स के प्रश्न पत्र में अत्यधिक गणना के कारण कई प्रश्न छूट गए.
Published : April 2, 2026 at 5:48 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 9:04 PM IST
कोटा: इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2026 के अप्रैल सेशन की शुरुआत गुरुवार से हुई. जिसमें पहले दिन क्वेश्चन पेपर जनवरी सेशन की तुलना में आसान रहे. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों ही विषयों में ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे गए. सुबह की शिफ्ट में जनवरी सेशन की तर्ज पर केमिस्ट्री विषय के स्टेटमेंट आधारित प्रश्नों ने विद्यार्थियों के सब्जेक्ट नॉलेज और एनालिसिस कैपेसिटी की परीक्षा की ली.
निजी कोचिंग संस्थान के प्रेसीडेंट विनोद कुमावत ने बताया कि स्टूडेंट के फीडबैक के आधार पर उन्होंने एनालिसिस किया है. जिसके अनुसार सुबह की पारी का पेपर मध्यम स्तर का रहा, लेकिन इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसका कॉन्सेप्ट आधारित होना रहा. पेपर में ऐसे प्रश्न शामिल थे, जो केवल रटने के बजाय सब्जेक्ट की गहरी समझ और एप्लिकेशन स्किल्स की मांग करते थे.
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फिजिक्स में एनसीईआरटी आधारित रहा प्रश्न पत्र: फिजिक्स का प्रश्न पत्र एनसीईआरटी आधारित रहा. फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स, वेव-ऑप्टिक्स, यूनिट्स एंड डाइमेंशंस व फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रश्न पूछे गए. लॉ ऑफ फ्लोटेशन से संबंधित एक प्रश्न स्तरीय रहा, शेष सभी प्रश्न सामान्य थे. सुबह की पारी में फिजिक्स का पेपर मोडरेट व कंसेप्चुअल था. इसमें एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार 44 प्रतिशत प्रश्न 11वीं कक्षा से व 56 प्रतिशत प्रश्न 12वीं कक्षा से कवर किए गए थे. जिसमें सेमीकंडक्टर, एरर, यूनिट एंड डाइमेन्शन से एक-एक प्रश्न, मैग्नेटिज्म्, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तथा फ्लुइड से दो-दो प्रश्न, इलेक्ट्रो डाइनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स, वेव एंड वेव ऑप्टिक्स से तीन-तीन प्रश्न तथा मैकेनिक्स से चार प्रश्न पूछे गए.
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केमिस्ट्री में उलझे स्टूडेंट्स: जनवरी-सेशन की तर्ज पर ही केमिस्ट्री विषय में फिर से स्टेटमेंट आधारित प्रश्न पूछे गए. थायमिन, राइबोफ्लेविन पिरिडॉक्सीन, एस्कोरबिक एसिड, विभिन्न प्रकार के विटामिन्स से संबंधित कॉलम मेंचिंग के एक प्रश्न ने विद्यार्थियों की जम परीक्षा ली. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमरिज्म व टेस्टिंग ऐंड आईडेंटिफिकेशन आफ कंपाउंड्स आधारित प्रश्न पूछे गए. देव शर्मा ने बताया कि केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल काइनेटिक्स तथा मोल कॉन्सेप्ट्स से सामान्य प्रश्न पूंछे गए. सुबह की पारी में कैमेस्ट्री के पेपर का स्तर मध्यम रहा. जिसमें फिजीकल व ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री से पूछे गए प्रश्नों का वेटेज ज्यादा रहा.
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एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार 30 प्रतिशत प्रश्न 11वीं कक्षा से जबकि 70 प्रतिशत प्रश्न 12वीं कक्षा से कवर किए गए थे. फिजीकल कैमिस्ट्री से मोल कंसेप्ट, थर्मोडाइनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स से दो-दो प्रश्न पूछे गए. इसी प्रकार ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री में एल्किल हेलाइड्स, एरोमेटिक कम्पाउण्ड से दो-दो प्रश्न पूछे गए थे. वहीं इनऑर्गेनिक कैमिस्ट्री में कॉर्डिनेशन कम्पाउण्ड से दो प्रश्न पूछे गए.
मैथमेटिक्स में 3-डी वेक्टर को देखने व हल करने का समय कम मिला: कमोबोश हर विद्यार्थी ने मैथमेटिक्स के प्रश्नपत्र को अंत में हल किया. विद्यार्थियों का कहना था कि मैथमेटिक्स के प्रश्न पत्र में अत्यधिक गणना के कारण कई प्रश्न छूट गए. विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें वेक्टर, 3-डी से संबंधित प्रश्नों को देखने एवं हल करने का समय ही नहीं मिला. पेपर मध्यम स्तर का होने के बावजूद अपेक्षाकृत लेंदी रहा, जिससे स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण चुनौती बनकर सामने आया. प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए न केवल सही कॉन्सेप्ट की आवश्यकता थी, बल्कि स्पीड और एक्युरेसी का संतुलन भी जरूरी था. पेपर में एलजेब्रा व कैलकुलस से एक समान यानी 36-36 प्रतिशत प्रश्न पूछे गए. वेक्टर थ्रीडी, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री से 12-12 प्रतिशत तथा कॉर्डिनेट ज्योमेट्री से मात्र चार प्रतिशत प्रश्न पूछे गए.