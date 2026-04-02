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JEE MAIN 2026: पहले सेशन से आसान रहे पेपर, केमेस्ट्री में स्टेटमेंट, फिजिक्स और मैथेमेटिक्स में ट्रेडिशनल सवाल

एंट्री से पहले विद्यार्थियों की चैकिंग ( ETV Bharat File Photo )