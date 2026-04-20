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JEE MAIN 2026: फाइनल आंसर की जारी, एक प्रश्न ड्रॉप व चार में एक से ज्यादा उत्तर सही

कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन के पेपर 1 बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) का परिणाम सोमवार को जारी करेगा. इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने दोपहर 2:15 बजे फाइनल आंसर की जारी की. इस फाइनल आंसर की में फिजिक्स का एक प्रश्न ड्रॉप किया है. चार प्रश्नों के दो या इससे अधिक उत्तर सही माने हैं.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि यह परीक्षा 9 शिफ्ट में कराई गई. इसमें फिजिक्स के दो, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के एक-एक प्रश्न के दो या अधिक आंसर सही माने हैं. इस फाइनल आंसर की के आधार पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अप्रैल सेशन का स्कोरकार्ड जारी होगा. जनवरी और अप्रैल सेशन का मिलाकर परिणाम भी जारी किया जाएगा. इसमें ऑल इंडिया रैंक शामिल है.

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