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JEE MAIN 2026: फाइनल आंसर की जारी, एक प्रश्न ड्रॉप व चार में एक से ज्यादा उत्तर सही

फाइनल आंसर की में फिजिक्स का एक प्रश्न ड्रॉप किया जबकि चार प्रश्नों के दो या इससे अधिक उत्तर सही माने गए हैं.

Students at the Examination Center
परीक्षा केंद्र पर स्टूडेंट (ETV Bharat Kota (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 20, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
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कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन के पेपर 1 बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) का परिणाम सोमवार को जारी करेगा. इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने दोपहर 2:15 बजे फाइनल आंसर की जारी की. इस फाइनल आंसर की में फिजिक्स का एक प्रश्न ड्रॉप किया है. चार प्रश्नों के दो या इससे अधिक उत्तर सही माने हैं.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि यह परीक्षा 9 शिफ्ट में कराई गई. इसमें फिजिक्स के दो, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के एक-एक प्रश्न के दो या अधिक आंसर सही माने हैं. इस फाइनल आंसर की के आधार पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अप्रैल सेशन का स्कोरकार्ड जारी होगा. जनवरी और अप्रैल सेशन का मिलाकर परिणाम भी जारी किया जाएगा. इसमें ऑल इंडिया रैंक शामिल है.

पढ़ें:JEE MAIN 2026 : पेपर 1 का परिणाम आज होगा जारी, एडवांस्ड की होगी पात्रता घोषित

देव शर्मा के मुताबिक, स्टूडेंट को उम्मीद है कि जल्द ही परिणाम जारी होगा. दूसरी तरफ कोटा के एक्सपर्ट ने परीक्षा के आयोजन को लेकर चार प्रश्नों में आपत्ति जताई थी. इनमें मैथमेटिक्स एक प्रश्न पर बोनस अंक की मांग भी की थी. आपत्ति वाले प्रश्नों में दो केमिस्ट्री और एक फिजिक्स का प्रश्न शामिल था. बोनस अंक मैथमेटिक्स की जगह फिजिक्स वाले प्रश्न पर मिला है.

यहां देखें 9 शिफ्ट के अनुसार प्रश्न के ड्रॉप या डबल आंसर की स्थिति

  • 2 अप्रैल: पहली पारी में किसी भी प्रश्न को ड्रॉप नहीं किया. दो आंसर भी नहीं हैं
  • 2 अप्रैल: दूसरी शिफ्ट में भी ऐसा ही हुआ
  • 4 अप्रैल: फिजिक्स का प्रश्न नंबर 11 ड्रॉप किया गया
  • 4 अप्रैल: दूसरी शिफ्ट में कोई प्रश्न ड्रॉप नहीं
  • 5 अप्रैल: पहली शिफ्ट में केमिस्ट्री के प्रश्न नंबर 21 के दो आंसर (41 व 42) सही माने. इसी शिफ्ट में मैथमेटिक्स के सवाल नंबर 25 में कोई भी नॉन नेगेटिव इंटिगर (गैर ऋणात्मक पूर्णांक) को सही माना
  • 5 अप्रैल: दूसरी शिफ्ट में कोई प्रश्न ड्रॉप नहीं
  • 6 अप्रैल: पहली शिफ्ट में कोई प्रश्न ड्रॉप नहीं
  • 6 अप्रैल: दूसरी शिफ्ट में फिजिक्स के सवाल नंबर 20 के दो उत्तर सही माने
  • 8 अप्रैल:दूसरी शिफ्ट में फिजिक्स के प्रश्न नंबर 10 के दो उत्तर सही माने गए

पढ़ें:Explainer: JEE Main ही नहीं CUET UG से भी मिल रहा इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन, ये यूनिवर्सिटी कर रही BTech सीट ऑफर

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