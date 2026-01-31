ETV Bharat / state

JEE MAIN 2026: कल से शुरू होंगे अप्रैल सेशन के आवेदन, जनवरी की आंसर की 4 या 5 फरवरी को

JEE MAIN 2026 के दूसरे सेशन के आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी है.

JEE MAIN 2026
जेईई मेन सेशन अप्रैल (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 31, 2026 at 8:18 PM IST

2 Min Read
कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के दूसरे सेशन अप्रैल परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 फरवरी (रविवार) से शुरू हो रही है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई है. इससे पहले जनवरी जेईई-मेन का सेशन 21 से 29 जनवरी के बीच हुआ. इसमें 13 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने एग्जाम दिया. एनटीए की जारी की गई एक अन्य सूचना के अनुसार जेईई-मेन सेशन-1 के रिकॉर्डेड रेस्पोंस, प्रश्न पत्र व प्रोविजनल आंसर की 4 व 5 फरवरी को जारी किए जाएंगे.

अंतिम तिथि 25 फरवरी: निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि एनटीए की जारी की गई सूचना के अनुसार जेईई-मेन सेशन-2 अप्रैल की आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी है. अप्रैल सेशन के आवेदन सभी विद्यार्थियों को करना होगा, जिन्होंने पूर्व में जेईई-मेन परीक्षा दी हुई है, क्योंकि पहले में सेशन-1 जनवरी के लिए ही आवेदन हुआ था. जनवरी सेशन की परीक्षा दे चुके विद्यार्थी अपने रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नम्बर व पासवर्ड से लॉगइन कर सकेंगे. इन विद्यार्थियों को कोर्स, क्वेशचन पेपर मीडियम एवं एग्जाम शहर चुनने होंगे और फीस का भुगतान करना होगा.

15 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल होने का अनुमान: आहूजा ने बताया कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले जेईई-मेन की परीक्षा नहीं दी है, उन्हें रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट पोर्टल पर जाकर पूरी आवेदन प्रक्रिया करनी होगी. ऐसे में दोनों सेशन मिलाकर इस साल इतिहास में सर्वाधिक 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होने का अनुमान है. बीते सालों को देखते हुए सेशन-1 की परीक्षा देने वाले अधिकांश कैंडिडेट सेशन-2 की परीक्षा जरूर देते हैं, क्योंकि दोनों सेशन की परीक्षा देने पर उच्चतम एनटीए स्कोर के आधार पर जेईई-मेन की आल इंडिया रैंक जारी की जाती है.

प्रोविजनल आंसर की और रिकॉर्डेड रेस्पोंस 4-5 फरवरी को: अमित आहूजा ने बताया कि एनटीए जेईई-मेन सेशन-1 के विद्यार्थियों के रिकॉर्डेड रेस्पोंस, प्रश्न पत्र व प्रोविजनल आंसर की 4 व 5 फरवरी को जारी किए जाएंगे. विद्यार्थियों को प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करने के लिए इन्हीं दो दिनों का समय दिया जाएगा. दो दिन बाद यह सभी वेबसाइट से हटा लिए जाएंगे. फाइनल आंसर-की के साथ जेईई-मेन सेशन-1 रिजल्ट 12 फरवरी को जारी होगा.

