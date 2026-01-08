ETV Bharat / state

JEE MAIN 2026: एडवांस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, 21 से परीक्षा

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि एनटीए ने जेईई-मेन 2026 के लिए गुरुवार दोपहर नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें जनवरी में होने वाले पहले सेशन के लिए परीक्षा शहर व तिथियां जारी कर दी गई हैं. इस साल करीब 14.10 लाख कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए हैं.

कोटा: सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) 21 से 29 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने रजिस्टर्ड करीब 14 लाख छात्रों के लिए एडवांस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप गुरुवार दोपहर को जारी कर दी है.

एडवांस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप से परीक्षा केंद्र जारी कर दिए गए हैं, जिसमें छात्रों को उनकी परीक्षा दिनांक व परीक्षा शहर की जानकारी मिल चुकी है. जारी की गई एडवांस सिटी इंटीमेशन में कैंडिडेट व उसके माता-पिता का नाम, जन्मदिनांक, श्रेणी, मीडियम की जानकारी भी दी गई है. उन्होंने कहा कि कैंडिडेट इसे पहले जांच लें. परीक्षा के एडमिट कार्ड छात्रों की परीक्षा दिनांक से तीन दिन पहले जारी किए जाएंगे. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सुरक्षा के चलते एडमिट कार्ड को देरी से जारी करती है. इसमें कैंडिडेट को परीक्षा केंद्र का पता चलता है.

6 दिन में 11 शिफ्ट में होगी परीक्षा: अमित आहूजा ने बताया कि जेईई मेन की परीक्षा 6 दिन में 11 शिफ्ट में आयोजित होगी. इसमें जेईई मेन में पेपर वन, बैचलर ऑफ़ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (BTech) के लिए 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को आयोजित होगी. ऐसे में इन पांच दिनों में 10 शिफ्ट (सुबह और दोपहर) में परीक्षा होगी, जबकि पेपर दो, बैचलर ऑफ प्लानिंग (B.Planning) और बैचलर ऑफ़ आर्किटेक्चर (B.Arch) की परीक्षा 29 जनवरी को एक शिफ्ट में आयोजित होगी. सुबह की पारी की परीक्षा सुबह 9.00 से 12.00 बजे तक और दोपहर की परीक्षा दोपहर 3 से 6 बजे के बीच होगी.