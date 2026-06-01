JEE Advanced Topper Scorecard: देखें Top 10 Ranker की पूरी List और Scorecard
आईआईटी रुड़की की ओर से जारी किया गया रिजल्ट, सबसे ज्यादा टॉपर दिल्ली जोन से.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 1, 2026 at 1:53 PM IST|
Updated : June 1, 2026 at 2:07 PM IST
लखनऊः आईआईटी रुड़की की ओर से (IIT Roorkee) ने JEE Advanced, 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. रिजल्ट संस्थान की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर घोषित किया गया है. इस बार दिल्ली ज़ोन के शुभम कुमार ने ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल की है. दूसरे स्थान पर दिल्ली जोन के ही कबीर छिल्लर है. चलिए आपको आगे बताते हैं टॉप टेन रैंक वालों के बारे में. साथ ही टॉपर शुभम और दूसरी रैंक पर रहे कबीर के मॉर्क्स में कितना अंतर रहा इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे.
इस बार किस जोन का दबदबा रहा: IIT Roorkee) की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़, इस वर्ष IIT Delhi Zone का दबदबा रहा है. Top 10 Rankers की आधिकारिक सूची और शुभम कुमार के अंकों का विवरण नीचे दिया गया है:
JEE Advanced, 2026: Top 10 रैंकर्स की सूची
सबसे ज्यादा टॉपर दिल्ली जोन से: इस वर्ष टॉप 10 में से 6 छात्र अकेले आईआईटी दिल्ली ज़ोन से शामिल हैं. वहीं दूसरो नंबर मद्रास जोन और इसके बाद बांबे जोन का आया है.
शुभम कुमार का स्कोरकार्ड और मार्क्स विश्लेषण
1. शुभम कुमार ने कुल 91.66% अंक हासिल कर All India Rank में पहला स्थान प्राप्त की है. आधिकारिक तौर पर विषय-वार Cut-off और स्कोरकार्ड का कैलकुलेशन इस प्रकार रहा:
कुल प्राप्तांक
पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर 360 अंकों में से 330 अंक.
2. दूसरे स्थान पर रहे कबीर छिल्लर को शुभम कुमार को सिर्फ़ 1 अंक कम मिला.
महिला टॉपर: इस वर्ष IIT दिल्ली जोन की ही आरोही देशपांडे ने 360 में से 280 अंक प्राप्त किया और इन्होंने महिलाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया है.
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