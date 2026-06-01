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JEE Advanced Topper Scorecard: देखें Top 10 Ranker की पूरी List और Scorecard

जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट आया. ( etv bharat )

लखनऊः आईआईटी रुड़की की ओर से (IIT Roorkee) ने JEE Advanced, 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. रिजल्ट संस्थान की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर घोषित किया गया है. इस बार दिल्ली ज़ोन के शुभम कुमार ने ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल की है. दूसरे स्थान पर दिल्ली जोन के ही कबीर छिल्लर है. चलिए आपको आगे बताते हैं टॉप टेन रैंक वालों के बारे में. साथ ही टॉपर शुभम और दूसरी रैंक पर रहे कबीर के मॉर्क्स में कितना अंतर रहा इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे.



इस बार किस जोन का दबदबा रहा: IIT Roorkee) की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़, इस वर्ष IIT Delhi Zone का दबदबा रहा है. Top 10 Rankers की आधिकारिक सूची और शुभम कुमार के अंकों का विवरण नीचे दिया गया है:





JEE Advanced, 2026: Top 10 रैंकर्स की सूची op 10 Ranker की पूरी List. (etv bharat gfx) टॉपर का स्कोरकार्ड. (etv bharat gfx)