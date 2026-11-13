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JEE ADVANCED 2027: अगले साल 23 मई को होगी परीक्षा, IIT दिल्ली ने जारी किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जानिए ब्योरा

वर्ष 2026 में जेईई एडवांस्ड की परीक्षा देने जाते विद्यार्थी ( ETV Bharat Kota (File Photo) )

कोटा: विश्व की दूसरे नंबर के सबसे कठिन और देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2027) की परीक्षा तारीख की घोषणा कर दी गई है. इस बार आईआईटी काउंसिल ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी आईआईटी दिल्ली को सौंपी. परीक्षा में ढाई लाख विद्यार्थी बैठते हैं. इस बार परीक्षा 23 मई 2027 को दो पारियों में होगी. आईआईटी दिल्ली ने जेईई एडवांस्ड 2027 की वेबसाइट तैयार की.