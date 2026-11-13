JEE ADVANCED 2027: अगले साल 23 मई को होगी परीक्षा, IIT दिल्ली ने जारी किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जानिए ब्योरा
JEE ADVANCED 2027 की परीक्षा तारीख का ऐलान. आईआईटी काउंसिल ने परीक्षा का जिम्मा आईआईटी दिल्ली को सौंपा.
Published : November 13, 2026 at 8:55 PM IST
कोटा: विश्व की दूसरे नंबर के सबसे कठिन और देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2027) की परीक्षा तारीख की घोषणा कर दी गई है. इस बार आईआईटी काउंसिल ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी आईआईटी दिल्ली को सौंपी. परीक्षा में ढाई लाख विद्यार्थी बैठते हैं. इस बार परीक्षा 23 मई 2027 को दो पारियों में होगी. आईआईटी दिल्ली ने जेईई एडवांस्ड 2027 की वेबसाइट तैयार की.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि अभी इनफॉरमेशन ब्रोशर से लेकर अन्य जानकारी नहीं दी गई है. यह सारी जानकारी आगामी दिनों में वेबसाइट पर जारी होंगी. हालांकि आईआईटी दिल्ली ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी कर दिया है. इसमें उम्र, अटेंप्ट के चांस व प्रवेश की पात्रता बताई है. रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुए. जल्द आईआईटी दिल्ली रजिस्ट्रेशन खोलेगी. साथ ही इनफॉरमेशन ब्रोशर भी जारी करेगी.
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2.5 लाख होंगे जेईई मेन से चयनित: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2027 (JEE MAIN 2027) जनवरी और अप्रैल महीने में होने वाली है. इसके परिणाम से 2.5 लाख विद्यार्थियों का चयन जेईई एडवांस्ड के लिए होगा. जेईई एडवांस्ड परीक्षा से 40 से 50 हजार के बीच कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई होंगे. इन्हें 23 आईआईटी और एक आईआईएससी की करीब 19 हजार सीटों पर एडमिशन मिलेगा. इस परीक्षा में ओपन यानी जनरल कैटेगरी से 1,01,250 विद्यार्थी क्वालीफाई होंगे. इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 25000, ओबीसी एनसीएल से 67500, एससी से 37500 और एसटी से 18750 विद्यार्थी क्वालीफाई होंगे. कुल मिलाकर ढाई लाख विद्यार्थी क्वालीफाई होंगे. यहां जनरल कैटेगरी के 40.5, ईडब्ल्यूएस से 10, ओबीसी एनसीएल से 27, एससी से 15 और एसटी से 7.5 फीसदी विद्यार्थी चयनित होंगे.
ये रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
- परीक्षा के लिए जेईई मेन से क्वालीफाई होना जरूरी
- परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को केवल दो अटेम्प्ट मिलते हैं,जो लगातार साल में होते हैं. बीच में गैप होने पर उसे नहीं माना जाएगा
- केवल वही विद्यार्थी पात्र, जिन्हें जोसा काउंसलिंग 2026 में आईआईटी या आईआईएससी में एडमिशन नहीं मिला या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने काउंसलिंग में ऑनलाइन रिर्पोटिंग सेंटर पर रिपोर्ट नहीं किया
- 2026 में पहली बार आईआईटी या आईआईएससी में प्रिपेरटॉरी कोर्स में एडमिशन ले चुके विद्यार्थी 2027 में प्रवेश ले सकते हैं
- परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को केवल दो अटेम्प्ट मिलेंगे. जिन परीक्षार्थियों ने साल 2026 या 2027 में 12वीं की परीक्षा दी हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना जरूरी है
- ऐसे भारतीय, जिन्होंने आईआईटी व आईआईएससी में एडमिशन लेने के बाद रद्द कर दिया, वे जेईई एडवांस्ड 2027 के लिए पात्र नहीं होंगे
- साल 2025 या उससे 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जेईई एडवांस्ड 2027 के लिए पात्र नहीं है. हालांकि साल 2025 में जिन विद्यार्थियों के 12वीं या समकक्ष परीक्षा का परिणाम 12 जून 2025 के बाद में घोषित हुआ, उन्हें उपस्थिति के लिए पात्र माना जाएगा
- ऑनलाइन जोसा काउंसलिंग में सीट अलॉट होने के बाद रिपोर्ट नहीं किया या सीट अलॉटमेंट के अंतिम दौर के पहले सीट रद्द हो गई, ऐसे विद्यार्थी पात्र रहेंगे
- परीक्षा में केवल वही विद्यार्थी पात्र हो सकते हैं, जिन्हें जोसा काउंसलिंग 2026 में किसी भी आईआईटी या आईआईएससी में एडमिशन नहीं मिला या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने काउंसलिंग में ऑनलाइन रिर्पोटिंग सेंटर पर रिपोर्ट नहीं किया हो
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