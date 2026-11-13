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JEE एडवांस्ड 2027 का शेड्यूल जारी; 23 मई को होगा एग्जाम, स्क्रीन पर मिलेगा कैलकुलेटर!

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. आईआईटी दिल्ली की तरफ से शुक्रवार को जेईई एडवांस्ड 2027 की परीक्षा की तारीख 23 मई घोषित कर दी गई है. इसके साथ ही आईआईटी ने परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है.

परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर परीक्षा से जुड़ी जानकारी और पात्रता संबंधी नियम देख सकते हैं. जेईई एडवांस्ड 2027 में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने पहली बार 2026 या 2027 में 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा दी है. इसके लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित (पीसीएम) अनिवार्य है. 2025 या उससे पहले पहली बार 12वीं की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे.