JEE एडवांस्ड 2027 का शेड्यूल जारी; 23 मई को होगा एग्जाम, स्क्रीन पर मिलेगा कैलकुलेटर!
अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर परीक्षा से जुड़ी जानकारी और पात्रता संबंधी नियम देख सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 9:26 PM IST
लखनऊ : देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. आईआईटी दिल्ली की तरफ से शुक्रवार को जेईई एडवांस्ड 2027 की परीक्षा की तारीख 23 मई घोषित कर दी गई है. इसके साथ ही आईआईटी ने परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है.
परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर परीक्षा से जुड़ी जानकारी और पात्रता संबंधी नियम देख सकते हैं. जेईई एडवांस्ड 2027 में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने पहली बार 2026 या 2027 में 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा दी है. इसके लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित (पीसीएम) अनिवार्य है. 2025 या उससे पहले पहली बार 12वीं की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे.
जेईई एडवांस में शामिल होने के प्रयासों की संख्या बढ़ाने को लेकर 12 हजार से अधिक छात्रों ने तीसरे प्रयास की मांग को लेकर ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर किए थे. छात्रों ने लगातार तीन वर्षों में तीन प्रयास या तीन साल के भीतर दो प्रयास की अनुमति देने की मांग की थी. हालांकि, आईआईटी की तरफ से 2027 की पात्रता शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. अभ्यर्थी लगातार दो वर्षों में अधिकतम दो बार ही परीक्षा दे सकेंगे.
स्क्रीन पर मिलेगा कैलकुलेटर : परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को कंप्यूटर स्क्रीन पर बेसिक नॉन-साइंटिफिक कैलकुलेटर उपलब्ध कराया जाएगा. इसमें 10 से 12 अंकों तक का डिस्प्ले होगा. यानी अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान निर्धारित डिजिटल कैलकुलेटर की सुविधा मिलेगी.
आईआईटी में पहले दाखिला लेने वाले नहीं होंगे पात्र : जिन अभ्यर्थियों को पहले ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी 2026 के नियमों के तहत किसी आईआईटी के शैक्षणिक कार्यक्रम में दाखिला मिल चुका है, वे जेईई एडवांस्ड 2027 में शामिल नहीं हो सकेंगे. यह नियम उन छात्रों पर भी लागू होगा जिन्होंने दाखिला लेने के बाद पढ़ाई जारी नहीं रखी या बाद में उनका दाखिला रद्द हो गया.
यह भी पढ़ें : बिना कोटा JEE ADVANCED: कोई कोचिंग नहीं, बड़ा बैकग्राउंड नहीं, फिर भी UP Government स्कूल के 11 छात्र सफल, मिला शानदार सम्मान