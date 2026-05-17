JEE Advanced 2026: CBSE 12वीं के नतीजों ने बढ़ाई टेंशन, JEE Mains में अच्छा स्कोर फिर भी IIT का सपना अधूरा
JEE Mains 2026 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुछ छात्रों के सीबीएसई 12th रिजल्ट में जरूरी 75% से नीचे अंक हैं. ऐसे में क्या करें..छात्र?
Published : May 17, 2026 at 6:00 PM IST
गयाजी : 13 मई को 12वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी किया गया, लेकिन इस बार के नतीजों ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच नई बहस छेड़ दी है. खासकर विज्ञान संकाय के छात्रों में भारी निराशा देखी जा रही है. ऐसे छात्र जिन्होंने JEE Mains 2026 में अच्छे परसेंटाइल हासिल किए, रविवार को जेईई एडवांस 2026 की परीक्षा भी दी, लेकिन अब 12वीं में 75 प्रतिशत अंक की अनिवार्य शर्त पूरी नहीं कर पाने के कारण उनका आईआईटी और एनआईटी में दाखिले का सपना अधर में लटक गया है.
डिजिटल जांच में कमियों का आरोप : इस बार सीबीएसई ने पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) के जरिए करीब 98 लाख कॉपियों की डिजिटल जांच कराई. इसका सबसे बड़ा असर साइंस के छात्रों पर पड़ा. फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे मुख्य विषयों में कम अंक आने से कुल प्रतिशत में भारी गिरावट दर्ज की गई.
''ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम नया था और कई शिक्षक इस प्रक्रिया में पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं थे. उन्हें डिजिटल जांच प्रणाली को समझने और सही ढंग से मूल्यांकन करने में परेशानी हुई, जिसका नुकसान छात्रों को उठाना पड़ा. इस बार मैथ्स में केवल 1283, केमिस्ट्री में 261 और फिजिक्स में मात्र 96 छात्रों ने 100 अंक हासिल किए.''- मनीष कुमार, शिक्षक
प्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल : गया में निशुल्क जेईई की तैयारी कराने वाले शिक्षक चंद्रकांत पांडेश्वरी कहते हैं कि आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी जैसे संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को 12वीं बोर्ड में कम से कम 75 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होता है. नई प्रणाली से कॉपी चेकिंग का असर रिजल्ट पर पड़ा है.
"'इस बार डिजिटल चेकिंग और सख्त स्टेप मार्किंग के कारण बड़ी संख्या में छात्र इस सीमा को पार नहीं कर सके. बोर्ड को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए ताकि छात्रों के भविष्य पर असर न पड़े.''- चंद्रकांत पांडेश्वरी, JEE की तैयारी कराने वाले शिक्षक
उत्तरों का सही आकलन नहीं हुआ : शिक्षक हरि प्रपन्ना बताते हैं कि छात्रों और अभिभावकों का आरोप है कि डिजिटल मूल्यांकन में उनके विस्तृत उत्तरों का सही आकलन नहीं हुआ. स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों को भी यही महसूस हो रहा है. सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. कई अभिभावक स्कूल पहुंचकर बोर्ड और पूरी मूल्यांकन प्रणाली पर नाराजगी जता रहे हैं.
''ओएसएम को जल्दबाजी में लागू किया गया, कॉपियों की स्कैनिंग सही तरीके से नहीं हुई और अनुभवहीन शिक्षकों को मूल्यांकन में लगा दिया गया, जिससे गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.''- हरि प्रपन्ना, शिक्षक
'मेहनत पर फिर गया पानी' : एक छात्र ने बताया कि उसने जेईई मेन्स में 91 परसेंटाइल प्राप्त किया और एडवांस में भी अच्छा करने की उम्मीद थी, लेकिन बोर्ड के परिणाम ने मेरे हौसले तोड़ दिए. मुझे लगा था कि 85 से 90 प्रतिशत अंक आएंगे, लेकिन कुल प्रतिशत केवल 62 बना.
''मेरा जेईई मेन्स में 91 पर्सेंटाइल मिला एजवांस में भी अच्छा करने की उम्मीद है लेकिन मुझे CBSC 12th में 62% आया. मैं जनरल कैटेगरी से हूं, ऐसे में आईआईटी-एनआईटी और बड़े कॉलेजों में दाखिला मुश्किल हो गया. घरवालों को भी लगा कि मैंने सही से पढ़ाई नहीं की.''- पीड़ित छात्र
'अभिभावक बच्चों को डांटे नहीं' : चंद्रकांत पांडेश्वरी कहते हैं कि इसमें छात्रों की गलती कम है. अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, उन्हें डांटें नहीं. अधिक दबाव और ताने मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं.
''जिन छात्रों के 60 प्रतिशत से अधिक अंक हैं, वे फर्स्ट डिवीजन में हैं. भले ही IIT-NIT के लिए 75 प्रतिशत की बाधा हो, लेकिन अन्य अच्छे इंजीनियरिंग संस्थानों के विकल्प खुले हुए हैं. छात्रों को सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए और विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए.''- चंद्रकांत पांडेश्वरी, JEE की तैयारी कराने वाले शिक्षक
क्या करें छात्र? : विशेषज्ञों के अनुसार छात्रों को निराश होने की जरूरत नहीं है. यदि उन्हें लगता है कि उन्होंने उत्तर सही लिखे थे और अपेक्षा से बहुत कम अंक मिले हैं, तो सबसे पहले बोर्ड से अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी निकलवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें. कॉपी देखकर यदि उत्तर सही होने के बावजूद कम अंक दिए गए हों, तो वे बोर्ड में नंबर को लेकर चुनौती दे सकते हैं. इसके लिए निर्धारित फीस जमा करनी होगी.
एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट परीक्षा : सीबीएसई की कार्यप्रणाली के जानकार मनीष कुमार बताते हैं कि जिन छात्रों का प्रतिशत सिर्फ 5 से 10 नंबर कम होने के कारण निर्धारित मानक से नीचे रह गया है, वे अपने संकाय के किसी एक विषय में इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकते हैं.
''फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. एक विषय में अच्छे अंक लाकर वे कुल प्रतिशत बढ़ा सकते हैं. जिन छात्रों के अंकों में ज्यादा कमी है, वे अगले साल तीन विषयों में भी इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकते हैं.''- मनीष कुमार, एक्सपर्ट
ड्रॉप ईयर भी एक विकल्प : चंद्रकांत पांडेश्वरी का कहना है कि छात्रों के पास ड्रॉप ईयर लेने का भी विकल्प है. लेकिन यह फैसला सोच-समझकर लेना चाहिए. जिन छात्रों की JEE मेन्स और एडवांस की तैयारी मजबूत है, वे ड्रॉप लेकर बोर्ड के विषयों में सुधार कर सकते हैं. लेकिन अगर बोर्ड और JEE दोनों की तैयारी कमजोर है, तो ड्रॉप ईयर का निर्णय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि अगले साल बोर्ड और JEE दोनों में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी होगा.
ड्रॉप ईयर पर डबल प्रेशर : वे बताते हैं कि यदि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम अंक हैं और बाकी दो विषयों में अच्छे अंक हैं, तो छात्र सिर्फ इन तीन विषयों की परीक्षा देकर अपना प्रतिशत बढ़ा सकते हैं. यदि वे 75 प्रतिशत से ऊपर पहुंच जाते हैं, तो IIT में प्रवेश की यह बाधा समाप्त हो सकती है. हालांकि JEE में भी अगले साल और बेहतर प्रदर्शन करना होगा.
18 मई से शुरू होगी रिवैल्युएशन प्रक्रिया : यदि किसी छात्र को लगता है कि नंबर कम आए हैं या जांच में गलती हुई है, तो वह 18 मई से रिवैल्युएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. इसमें तीन चरण होंगे.
- पहला चरण- मार्क्स वेरिफिकेशन जिसमें टोटलिंग की जांच और बिना जांचे गए प्रश्नों की समीक्षा होगी. इसके लिए प्रति विषय 500 रुपये फीस देनी होगी.
- दूसरा चरण- स्कैन कॉपी प्राप्त करने के लिए प्रति विषय 700 रुपये शुल्क देना होगा.
- तीसरा चरण- रिवैल्युएशन के तहत चुने गए प्रश्नों की दोबारा गहन जांच कराई जा सकती है, जिसके लिए प्रति प्रश्न 100 रुपये फीस निर्धारित की गई है.
घबराए नहीं बस सही विकल्प चुनें : विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को घबराने के बजाय सही विकल्प चुनना चाहिए. मेहनत बेकार नहीं जाती, बस रास्ता बदल सकता है. IIT का सपना अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सही रणनीति के साथ एक और मौका अभी भी मौजूद है.
75% से कम अंक तो करें ये उपाय : जेईई मेन्स और एडवांस जैसी इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं और केंद्रीय तकनीकी संस्थानों जैसे IIT और NIT में प्रवेश के लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. आरक्षित श्रेणियों के लिए यह मानदंड 65% है. यदि छात्र 75% का अनिवार्य अहर्यता प्रतिशत पार नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास 'इम्प्रूवमेंट एग्जाम' देने का विकल्प है. इसपर छात्रों को विचार करना चाहिए.
75% क्राइटेरिया के बिना विकल्प : यदि आप 12वीं में 75% का मानदंड पूरा नहीं करते हैं, तो भी आप कई अन्य बेहतरीन राज्य स्तरीय या निजी संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं, जहां यह नियम लागू नहीं होता-
- DTU (दिल्ली): 12वीं में केवल 60% अंकों की आवश्यकता
- NSUT (दिल्ली): 12वीं में केवल 60% अंकों की आवश्यकता
- COEP (पुणे): 12वीं में केवल 45% अंकों की आवश्यकता
- VJTI (मुंबई): 12वीं में केवल 45% अंकों की आवश्यकता
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