JEE ADVANCED 2026: अगले साल 17 मई को हो सकती है प्रवेश परीक्षा, आयोजक आईआईटी के नाम का इंतजार

कोटा: देश की सबसे प्रतिष्ठित और विश्व के दूसरे नंबर की कठिन प्रवेश परीक्षा मानी जाने वाली जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2026) के आवेदन तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है. बीते साल इस परीक्षा तिथि की घोषणा एग्जाम के 5 महीने पहले 2 दिसंबर 2024 को हो गई थी. ऐसे में परीक्षा कराने वाली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) की घोषणा भी होती है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि कैंडिडेट परीक्षा तारीख का इंतजार कर रहे हैं. आईआईटी बोर्ड आयोजक आईआईटी व तारीख की घोषणा भी कर देगी. आईआईटी एंट्रेंस परीक्षा जेईई एडवांस्ड को हर साल अलग आईआईटी करवाती है. इसमें पुरानी 7 आईआईटी से बारी-बारी से चुना जाता है. साल 2025 में आईआईटी कानपुर ने परीक्षा कराई थी. ऐसे में दिल्ली, खड़गपुर, बॉम्बे, गुवाहाटी, मद्रास व रूड़की में से किसी एक को चुना जाएगा. वेबसाइट को भी अपडेट किया जाएगा. पढ़ें: IIT, NIT और ट्रिपल IT में प्रवेश के लिए 12वीं में 75% अंक जरूरी, CBSE इम्प्रूवमेंट परीक्षा के आवेदन शुरू पिछले साल 2 दिसंबर को जेईई एडवांस्ड 2025 आयोजन की तिथि की घोषणा कर दी गई थी. इसमें एग्जाम आईआईटी कानपुर के कराने और 18 मई को 2 पारियों में एक्जाम कराने की घोषणा हुई थी. बीते कई साल से परीक्षा महीने के तीसरे रविवार को होती आ रही है. इस हिसाब से 17 मई 2026 को परीक्षा हो सकती है.