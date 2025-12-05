JEE ADVANCED 2026: अगले साल 17 मई को हो सकती है प्रवेश परीक्षा, आयोजक आईआईटी के नाम का इंतजार
जेईई एडवांस्ड एग्जाम के इच्छुक कैंडिडेट परीक्षा तारीख का इंतजार कर रहे हैं. आईआईटी बोर्ड आयोजक आईआईटी व तारीख की घोषणा जल्द करेगा.
Published : December 5, 2025 at 2:29 PM IST
कोटा: देश की सबसे प्रतिष्ठित और विश्व के दूसरे नंबर की कठिन प्रवेश परीक्षा मानी जाने वाली जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2026) के आवेदन तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है. बीते साल इस परीक्षा तिथि की घोषणा एग्जाम के 5 महीने पहले 2 दिसंबर 2024 को हो गई थी. ऐसे में परीक्षा कराने वाली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) की घोषणा भी होती है.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि कैंडिडेट परीक्षा तारीख का इंतजार कर रहे हैं. आईआईटी बोर्ड आयोजक आईआईटी व तारीख की घोषणा भी कर देगी. आईआईटी एंट्रेंस परीक्षा जेईई एडवांस्ड को हर साल अलग आईआईटी करवाती है. इसमें पुरानी 7 आईआईटी से बारी-बारी से चुना जाता है. साल 2025 में आईआईटी कानपुर ने परीक्षा कराई थी. ऐसे में दिल्ली, खड़गपुर, बॉम्बे, गुवाहाटी, मद्रास व रूड़की में से किसी एक को चुना जाएगा. वेबसाइट को भी अपडेट किया जाएगा.
पिछले साल 2 दिसंबर को जेईई एडवांस्ड 2025 आयोजन की तिथि की घोषणा कर दी गई थी. इसमें एग्जाम आईआईटी कानपुर के कराने और 18 मई को 2 पारियों में एक्जाम कराने की घोषणा हुई थी. बीते कई साल से परीक्षा महीने के तीसरे रविवार को होती आ रही है. इस हिसाब से 17 मई 2026 को परीक्षा हो सकती है.
एक्सपर्ट शर्मा ने बताया है कि जेईई मेन 2026 परीक्षा में सिलेबस, पेपर-पेटर्न, कैंडिडेट की संख्या, क्वालीफाई घोषित किए जाने वाले कैंडिडेट की संख्या कमोबेश बीते साल 2025 के समान ही रहेगी. इसके चलते कटऑफ परसेंटाइल में भी बदलाव की संभावना नहीं है. यह 93 परसेंटाइल के इर्द गिर्द रहने की ही संभावना है.
15 लाख में से होगा ढाई लाख का चयन: देव शर्मा ने बताया कि इस परीक्षा में करीब 1.8 लाख कैंडिडेट शामिल होते हैं. इनका चयन जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN) के जरिए होता है. इस परीक्षा में बीते सालों में 12 से 15 लाख के बीच कैंडिडेट परीक्षा देते हैं. इस बार संख्या 15 लाख से ज्यादा होगी. इनमें जेईई एडवांस्ड के लिए ढाई लाख कैंडिडेट का चयन मेरिट से किया जाता है. बीते सालों में 1.6 से 1.8 लाख के बीच कैंडिडेट जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बैठे हैं. इस साल भी यही संख्या रहेगी.
बीते चार साल की जेईई-एडवांस्ड क्वालीफाइंग कट ऑफ परसेंटाइल
|वर्ष
|2025
|2024
| 2023
|2022
|जनरल
|93.1023262
|93.2362181
|90.7788642
|88.4121383
|ओबीसी
|79.4313582
|79.6757881
|73.6114227
|63.1114141
|ईडब्ल्यूएस
|80.3830119
|81.3266412
|75.6229025
|67.009027
|एससी
|61.1526933
|60.0923182
|51.97776027
|43.082094
|एसटी
|47.9026485
|46.6975840
|37.2348772
|26.7771328