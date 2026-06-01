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JEE एडवांस्ड 2026 RESULT: TOP TEN से यूपी आउट, AKTU वाइस चांसलर ने बताई क्या वजह?, जानिए

आखिर इस बार शैक्षिक सफलता के ग्रॉफ में गिरावट क्यों आई, मेधावियों को किस तरह की समस्याओं का करना पड़ा सामना.

JEE एडवांस्ड 2026 के परिणाम घोषित
JEE एडवांस्ड 2026 के परिणाम घोषित (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 1:06 PM IST

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Updated : June 1, 2026 at 1:27 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) एडवांस्ड 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं. जिससे देशभर के इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों के बीच कई दिनों से चल रही प्रतीक्षा समाप्त हो गई है. IIT दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने ऑल इंडिया टॉपर बनकर पहला स्थान हासिल किया. आरोही देशपांडे ने महिला उम्मीदवारों में सर्वोच्च रैंक प्राप्त की. शुभम कुमार ने कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) में शीर्ष स्थान हासिल किया और 360 में से 330 अंक प्राप्त किए. हालांकि JEE एडवांस्ड रिजल्ट के टॉप टेन में यूपी का कोई भी छात्र-छात्रा शामिल नहीं हो सका है.



एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जेपी पांडेय ने कहा कि इस परीक्षा में पूरे देश के छात्र-छात्राओं में हिस्सा लिया है और मेधावी बच्चों ने टॉप किया है. उत्तर प्रदेश भी देश का एक राज्य है. जरूरी नहीं की उत्तर प्रदेश के बच्चे का टॉप टेन में ही हों और इस का मतलब ये नहीं है हम बहुत पिछड़े हुए हैं. कभी-कभी ऐसा होता है कि एक नंबर या दो नंबर से छात्र-छात्राएं टॉप टेन में नहीं आ पाते हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि यह राज्य शिक्षा में पिछड़ा हुआ है.


वाइस चांसलर जेपी पांडेय ने बताया कि परीक्षा में देशभर के लगभग 1.8 लाख उम्मीदवारों में से 56,000 से अधिक छात्रों ने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की है. व्यक्तिगत स्कोरकार्ड के साथ-साथ IIT रुड़की ने CRL और श्रेणीवार मेरिट सूची भी जारी की है. जिसमें विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के प्रदर्शन को दर्शाया गया है. परिणामों के अनुसार शुभम कुमार ने राष्ट्रीय रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है. इनके बाद IIT दिल्ली जोन के ही कबीर छिल्लर और जतैन चाहर रहे.



आंकड़ों के अनुसार JEE एडवांस्ड 2026 के लिए 1 लाख 87 हजार 389 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था. 17 मई को आयोजित दोनों परीक्षा सत्रों में 1 लाख 79 हजार 694 उम्मीदवार शामिल हुए. उम्मीदवार JEE एडवांस्ड पोर्टल के माध्यम से अपने परिणाम देख सकते हैं. स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर, जन्मतिथि और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज कर लॉगिन करना होगा. अधिकारियों ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि छात्र अपने स्कोरकार्ड की प्रिंटेड कॉपी सुरक्षित रखें, क्योंकि प्रवेश और काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान इसकी आवश्यकता होगी.


JEE एडवांस्ड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) द्वारा संचालित स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश का माध्यम है. जिन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में गिना जाता है. सफल उम्मीदवार अब संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (JoSAA) द्वारा आयोजित काउंसिलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया में भाग लेंगे. इस परीक्षा का स्कोर सभी IITs द्वारा स्वीकार किया जाता है. जिनमें बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, वाराणसी और धनबाद स्थित IIT शामिल हैं.

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Last Updated : June 1, 2026 at 1:27 PM IST

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