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आ गया JEE Advanced 2026 का रिजल्ट, शुभम कुमार बने फ़र्स्ट रैंक होल्डर, एक ही जगह पाइए पूरी जानकारी

jee advanced 2026 result. ( etv bharat )

लखनऊः आईआईटी रुड़की (IIT Roorkee) ने JEE Advanced, 2026 का रिजल्ट ऑफ़िशियल वेबसाइट पर घोषित कर दिया है. दिल्ली ज़ोन के शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल की है. उन्हें 360 में से 330 अंक मिला है। परिणाम कैसे चेक करें ? स्टूडेंट सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल jeeadv.ac.in पर जाएं.

Hompage पर दिए गए JEE Advanced Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

यहां अपना रोल नंबर, जन्मतिथि (DOB) और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करके लॉगिन करें.

ऐसा करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसमें विषय-वार अंक, कुल अंक और ऑल इंडिया रैंक दर्ज होगी. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट अवश्य Rank List और Qualifying Criteria JEE Advanced की रैंक लिस्ट में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कुल एग्रीगेट अंकों के साथ-साथ अलग-अल विषय,यानी भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में न्यूनतम Cut-off अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है. इस वर्ष तक़रीबन 56,000 छात्रों ने रैंक लिस्ट में जगह बनाई है. Genera Class : रैंक लिस्ट के लिए कुल मिलाकर न्यूनतम 74 अंक,यानी लगभग 20-21% और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 7 अंक की आवश्यकता होती है. OBC/EWS: कुल न्यूनतम 66 अंक और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 6 अंक.