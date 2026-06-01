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आ गया JEE Advanced 2026 का रिजल्ट, शुभम कुमार बने फ़र्स्ट रैंक होल्डर, एक ही जगह पाइए पूरी जानकारी

आईआईटी रुड़की (IIT Roorkee) ने JEE Advanced, 2026 का रिजल्ट घोषित किया.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 10:27 AM IST

2 Min Read
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लखनऊः आईआईटी रुड़की (IIT Roorkee) ने JEE Advanced, 2026 का रिजल्ट ऑफ़िशियल वेबसाइट पर घोषित कर दिया है. दिल्ली ज़ोन के शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल की है. उन्हें 360 में से 330 अंक मिला है।

परिणाम कैसे चेक करें ?

  • स्टूडेंट सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल jeeadv.ac.in पर जाएं.
  • Hompage पर दिए गए JEE Advanced Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • यहां अपना रोल नंबर, जन्मतिथि (DOB) और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करके लॉगिन करें.
  • ऐसा करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसमें विषय-वार अंक, कुल अंक और ऑल इंडिया रैंक दर्ज होगी. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट अवश्य

Rank List और Qualifying Criteria

JEE Advanced की रैंक लिस्ट में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कुल एग्रीगेट अंकों के साथ-साथ अलग-अल विषय,यानी भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में न्यूनतम Cut-off अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है. इस वर्ष तक़रीबन 56,000 छात्रों ने रैंक लिस्ट में जगह बनाई है.

Genera Class : रैंक लिस्ट के लिए कुल मिलाकर न्यूनतम 74 अंक,यानी लगभग 20-21% और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 7 अंक की आवश्यकता होती है.

OBC/EWS: कुल न्यूनतम 66 अंक और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 6 अंक.

SC/ST/PwD: कुल न्यूनतम 37 अंक और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 3 अंक.

आगे की प्रक्रिया: JoSAA काउंसलिंग

रिज़ल्ट जारी होने के तुरंत बाद सफल उम्मीदवारों के लिए देश के 23 IITs, NITs और IIITs में दाखिले के लिए JoSAA काउंसलिंग 2026 प्रक्रिया शुरू होगी.

सीट आवंटन

छात्र अपनी पसंद के अनुसार कॉलेजों और ब्रांचों का विकल्प यानी Choice Filling ऑनलाइन भरेंगे.

12वीं बोर्ड की पात्रता
IIT में फ़ाइनल दाखिले के लिए छात्र का 12वीं बोर्ड परीक्षा में कम से कम 75% अंक ,SC/ST/PwD के लिए 65%) होना या अपने संबंधित बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में शामिल होना अनिवार्य है.

यदि आप B.Arch कोर्स में एंट्री चाहते हैं, तो रिज़ल्ट के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर AAT 2026 के लिए पंजीकरण अवश्य कर लें.

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