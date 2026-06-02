JEE ADVANCED 2026 TOPPERS : चंडीगढ़ के छात्रों का शानदार प्रदर्शन, AIR टॉप रैंकर्स ने सुनाई सफलता की दास्तां
JEE ADVANCED 2026 TOPPERS : जेईई एडवांस्ड 2026 के रिजल्ट में चंडीगढ़ के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है.
Published : June 2, 2026 at 7:29 PM IST|
Updated : June 2, 2026 at 7:50 PM IST
चंडीगढ़ : जेईई एडवांस्ड 2026 के रिजल्ट में चंडीगढ़ के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता की नई कहानी लिखी है. अर्नव गांधी ने जहां ऑल इंडिया 36 रैंक हासिल की है, वहीं आरुष सिंघल ने ऑल इंडिया 45 रैंक हासिल की है. इसके अलावा आदित्य गुप्ता ने ऑल इंडिया 81 रैंक हासिल की है.
अर्नव गांधी की सफलता की कहानी : अर्नव गांधी सफलता हासिल करने के लिए रोजाना आठ से दस घंटे स्टडी करते थे. सभी चैप्टर अच्छे से पढ़े और उनका बार बार रिवीजन किया. सौ से भी ज्यादा मॉक टेस्ट दिए. वीक सब्जेक्ट के बारे में शिक्षक से बात की और कान्सेप्ट में सुधार किया. पिता डॉ. प्रेमदीप गांधी और मां डॉ. शिखा गांधी दोनों डेंटल डाक्टर है. क्रिकेट, टेबल टेनिस खेलना, वेब सीरीज़ और कॉमेडी शो देखने का शौक भी रखते हैं. अर्नव गांधी ने बताया कि उन्होंने हर टेस्ट को गंभीरता से लिया और अपनी गलतियों का गहन विश्लेषण किया. तैयारी के दौरान शांत मन बनाए रखना बहुत फायदेमंद साबित हुआ. उनका लक्ष्य कंप्यूटर साइंस में आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करना है. उन्होंने रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़ाई की. उन्होंने भविष्य के उम्मीदवारों को संदेश देते हुए कहा कि वे निरंतर प्रयास करते रहें, दूसरों से अपनी तुलना कम करें और हर दिन बेहतर होने पर ध्यान दें. छोटी-छोटी दैनिक प्रगति बड़े परिणाम देती है. अर्नव ने टेस्ट विश्लेषण और गलतियों से सीखने पर विशेष ध्यान दिया. उन्होंने कहा कि हर टेस्ट सीखने और बेहतर बनने का एक अवसर था.
आरुष सिंघल की सफलता की कहानी : आरुष सिंघल ने एआईआर 45 रैंक हासिल की है. आरुष अपनी सफलता का श्रेय अनुशासित तैयारी और दीर्घकालिक निरंतरता को देते हैं. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक निरंतर मेहनत करना ही सफलता का मुख्य कारण रहा. उनके माता-पिता ने इस उपलब्धि को वर्षों की एकाग्रता, अनुशासन और कड़ी मेहनत का परिणाम बताया. रणनीति के तहत पूरे दिन बैठकर पढ़ाई करने के बजाय, छोटे-छोटे अंतरालों में वे पढ़ाई करते थे. उनका लक्ष्य आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस में प्रवेश पाना है. वे भी रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे. उनके पिता नकुल सिंघल सॉफ्टवेयर इंजीनियर जबकि मां मालती सिंघल गृहिणी है. उन्हें बास्केटबॉल खेलना, वीडियो गेम खेलना, टीवी/फिल्म देखना पसंद है.
आदित्य गुप्ता की सफलता की कहानी : आदित्य गुप्ताा का ऑल इंडिया 81वीं रैंक है. उनके पिता डॉ. सौरभ गुप्ता एमडी रेडियोलॉजिस्ट, मां अलका गुप्ता पैथोलॉजिस्ट है. उनकी सफलता का मंत्र कड़ी मेहनत, समर्पण है. उन्हें शतरंज, बैडमिंटन, टेनिस पसंद है. परीक्षा में सफल होने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की. वे अगले दिन का स्टडी प्लान तैयार करके सोते थे और अगले दिन उसे पूरा करते थे. उन्होंने जेईई की तैयारी करने वाले छात्रों से कहा कि वे अभिभावक और शिक्षकों की बात सुनकर स्टडी करें और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें. वीक सब्जेक्ट के बारे में शिक्षक से बात करें और कान्सेप्ट में सुधार करें.
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