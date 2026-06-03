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JEE Advanced 2026 : IIT में पढ़ेगी दिहाड़ी मजदूर की बेटी, झुग्गी झोपड़ी में पली बढ़ी सोमानी ने हासिल किया मुकाम

खैरथल-तिजारा : जिले के भिवाड़ी में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार की सोमानी ने जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 4172 प्राप्त कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है. सोमानी इससे पहले कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 91.20 प्रतिशत अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं. सोमानी के माता-पिता भिवाड़ी में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं. बेटी की कामयाबी की राह आसान करने में माता-पिता ने अपनी गरीबी को कभी आड़े नहीं आने दिया और दिहाड़ी मजदूरी से पैसा कमाकर उसकी कोचिंग की फीस भरी. इसी का नतीजा है कि सोमानी जेईई एडवांस्ड परीक्षा में यह मुकाम हासिल कर पाई.

माता-पिता की खुशी का ठिकाना नहीं : सोमानी ने अपनी सफलता को लेकर कहा कि शुरू से उसका सपना आईआईटी में जाने का था. इसके लिए उसने घर पर कड़ी मेहनत की और एकेडमी का सहयोग लिया. उसने घर पर ही देर रात तक पढ़ाई की. एकेडमी के शिक्षकों के निर्देशन और सकारात्मक शैक्षणिक माहौल में वह दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी. सोमानी का कहना है कि इस सफलता में माता-पिता के साथ टीचरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वह पिछले दो वर्षों से भिवाड़ी के टपूकड़ा स्थित एक निजी एकेडमी में अध्ययनरत रही. जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बेटी की कामयाबी पर माता-पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है. उन्होंने कहा कि उनका सपना पूरा हुआ.

परिवार और टीचर के साथ सोमानी (ETV Bharat Alwar)

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