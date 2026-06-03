JEE Advanced 2026 : IIT में पढ़ेगी दिहाड़ी मजदूर की बेटी, झुग्गी झोपड़ी में पली बढ़ी सोमानी ने हासिल किया मुकाम
सोमानी के माता-पिता ने दिहाड़ी मजदूरी से पैसा कमाकर उसकी कोचिंग की फीस भरी.
Published : June 3, 2026 at 12:53 PM IST
खैरथल-तिजारा : जिले के भिवाड़ी में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार की सोमानी ने जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 4172 प्राप्त कर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है. सोमानी इससे पहले कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 91.20 प्रतिशत अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं. सोमानी के माता-पिता भिवाड़ी में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं. बेटी की कामयाबी की राह आसान करने में माता-पिता ने अपनी गरीबी को कभी आड़े नहीं आने दिया और दिहाड़ी मजदूरी से पैसा कमाकर उसकी कोचिंग की फीस भरी. इसी का नतीजा है कि सोमानी जेईई एडवांस्ड परीक्षा में यह मुकाम हासिल कर पाई.
माता-पिता की खुशी का ठिकाना नहीं : सोमानी ने अपनी सफलता को लेकर कहा कि शुरू से उसका सपना आईआईटी में जाने का था. इसके लिए उसने घर पर कड़ी मेहनत की और एकेडमी का सहयोग लिया. उसने घर पर ही देर रात तक पढ़ाई की. एकेडमी के शिक्षकों के निर्देशन और सकारात्मक शैक्षणिक माहौल में वह दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी. सोमानी का कहना है कि इस सफलता में माता-पिता के साथ टीचरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वह पिछले दो वर्षों से भिवाड़ी के टपूकड़ा स्थित एक निजी एकेडमी में अध्ययनरत रही. जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बेटी की कामयाबी पर माता-पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है. उन्होंने कहा कि उनका सपना पूरा हुआ.
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अभाव की जिंदगी को आड़े नहीं आने दिया : सोमानी की कामयाबी पर पिता रिंकू रमन ने कहा कि बेटी की कामयाबी के लिए दिन-रात दिहाड़ी मजदूरी कर उसकी हर जरूरत को पूरा करने का प्रयास किया. इसी का परिणाम रहा कि सोमानी यह मुकाम हासिल कर सकी. बेटी की सफलता की राह में कभी अभाव की जिंदगी को आड़े नहीं आने दिया और झुग्गी झोपड़ी में रहकर व मेहनत मजदूरी कर उसकी पढ़ाई की आवश्यकता को पूरा किया.
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सोमानी की मां ने अपनी बेटी की सफलता पर कहा कि उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनकी बेटी अपनी मेहनत के बल पर जरूर मुकाम हासिल करेगी. बेटी ने भी यह मुकाम हासिल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, दिन-रात पढ़ाई में जुटी रही. जिस तरह हमें अभाव की जिंदगी गुजारनी पड़ी, ऐसी नौबत बेटी की नहीं आए, इसके लिए मेहनत मजदूरी कर पढ़ाई में उसका हौसला बढ़ाया. बेटी ने हमारी मजबूरी को समझ जीवन में कुछ बड़ा करने की ठानी और अपनी मेहनत से इसे साबित भी कर दिखाया.
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