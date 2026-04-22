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जेईई एडवांस के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें पूरा प्रोसेस

पटना : देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जेईई मेन 2026 का स्कोर कार्ड जारी जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि उन्हें अब कौन सा कॉलेज मिलेगा?

आज से छात्र भरें फॉर्म : इसके साथ ही एडवांस को लेकर भी अपडेट है कि आज से जेईई एडवांस के लिए फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं जो 2 मई तक चलेगा. 23 अप्रैल से एडवांस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. एडमिट कार्ड 11 मई से 17 मई तक उपलब्ध होगा. इस बार एडवांस परीक्षा का आयोजन आईआईटी रुड़की की ओर से किया जा रहा है. परीक्षा का आयोजन 17 मई को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा.

2.5 लाख अभ्यर्थी सफल : जेईई एडवांस 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 अप्रैल सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है. इसमें केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो जेईई मेन 2026 के जनवरी और अप्रैल सेशन के पेपर के आधार पर जो फाइनल रिजल्ट तैयार हुआ है. उसके 2.5 लाख सफल अभ्यर्थी हैं. कुल 250182 अभ्यर्थी एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं जो मेन में क्वालीफाई हुए हैं.

जानें पूरा प्रोसेस? : आवेदन के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.jeeadv.ac.in पर जाकर JEE Advanced Registration लिंक पर क्लिक करेंगे. इसके बाद जेईई-मेन रोल नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, फिर व्यक्तिगत जानकारी सत्यापित कर दस्तावेज अपलोड करेंगे. इसके बाद परीक्षा शहर चुनेंगे और ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे. जेईई एडवांस 2026 के आवेदन शुल्क में सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 3200 रुपये शुल्क तय किया गया है. सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों, साथ ही एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 1600 रुपये रखा गया है. आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई है, जबकि परीक्षा 17 मई 2026 को होगी.

छात्र हैं उत्साहित : दरअसल, जेईई-मेन के स्कोर के आधार पर देश भर के 32 एनआईटी, 26 ट्रिपलआईटी और 27 जीएफटीआई के साथ-साथ राज्यों के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला होता है. वहीं जेईई एडवांस के स्कोर पर आधार पर देशभर की 23 आईआईटी में एडमिशन मिलता है. जिन बच्चों ने एडवांस के लिए क्वालीफाई किया है वह निश्चिंत हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं, वह उत्सुक हैं कि उन्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा.

'संस्थान और ब्रांच काफी हद तक स्पष्ट' : जेईई-मेन का परिणाम आने के बाद अब छात्रों की निगाहें एडवांस परीक्षा और काउंसलिंग प्रक्रिया पर टिकी हैं. परीक्षा विशेषज्ञ विकास चौहान ने बताया कि इस बार ऑल इंडिया रैंक के आधार पर छात्रों के लिए संस्थान और ब्रांच की संभावनाएं काफी हद तक स्पष्ट हो गई हैं.

''जिन छात्रों की ऑल इंडिया रैंक 5 हजार से कम है, उन्हें देश के टॉप पांच एनआईटी के साथ-साथ IIIT तिरुची, वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद, जयपुर और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद जैसे संस्थानों में कोर ब्रांच मिलने की अच्छी संभावना है. बेहतर रैंक वाले छात्रों के लिए कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल जैसी प्रमुख शाखाओं में प्रवेश आसान हो सकता है.''- विकास चौहान, परीक्षा विशेषज्ञ