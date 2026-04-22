जेईई एडवांस के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें पूरा प्रोसेस
जेईई एडवांस 2026 के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. 17 मई को परीक्षा होगी. जानें कितना रैंक लाने पर मिलेगा कौन कॉलेज?
Published : April 22, 2026 at 4:03 PM IST
पटना : देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जेईई मेन 2026 का स्कोर कार्ड जारी जारी होने के बाद अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि उन्हें अब कौन सा कॉलेज मिलेगा?
आज से छात्र भरें फॉर्म : इसके साथ ही एडवांस को लेकर भी अपडेट है कि आज से जेईई एडवांस के लिए फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं जो 2 मई तक चलेगा. 23 अप्रैल से एडवांस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. एडमिट कार्ड 11 मई से 17 मई तक उपलब्ध होगा. इस बार एडवांस परीक्षा का आयोजन आईआईटी रुड़की की ओर से किया जा रहा है. परीक्षा का आयोजन 17 मई को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा.
2.5 लाख अभ्यर्थी सफल : जेईई एडवांस 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 अप्रैल सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है. इसमें केवल वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो जेईई मेन 2026 के जनवरी और अप्रैल सेशन के पेपर के आधार पर जो फाइनल रिजल्ट तैयार हुआ है. उसके 2.5 लाख सफल अभ्यर्थी हैं. कुल 250182 अभ्यर्थी एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं जो मेन में क्वालीफाई हुए हैं.
जानें पूरा प्रोसेस? : आवेदन के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.jeeadv.ac.in पर जाकर JEE Advanced Registration लिंक पर क्लिक करेंगे. इसके बाद जेईई-मेन रोल नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, फिर व्यक्तिगत जानकारी सत्यापित कर दस्तावेज अपलोड करेंगे. इसके बाद परीक्षा शहर चुनेंगे और ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे. जेईई एडवांस 2026 के आवेदन शुल्क में सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 3200 रुपये शुल्क तय किया गया है. सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों, साथ ही एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 1600 रुपये रखा गया है. आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई है, जबकि परीक्षा 17 मई 2026 को होगी.
छात्र हैं उत्साहित : दरअसल, जेईई-मेन के स्कोर के आधार पर देश भर के 32 एनआईटी, 26 ट्रिपलआईटी और 27 जीएफटीआई के साथ-साथ राज्यों के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला होता है. वहीं जेईई एडवांस के स्कोर पर आधार पर देशभर की 23 आईआईटी में एडमिशन मिलता है. जिन बच्चों ने एडवांस के लिए क्वालीफाई किया है वह निश्चिंत हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं, वह उत्सुक हैं कि उन्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा.
'संस्थान और ब्रांच काफी हद तक स्पष्ट' : जेईई-मेन का परिणाम आने के बाद अब छात्रों की निगाहें एडवांस परीक्षा और काउंसलिंग प्रक्रिया पर टिकी हैं. परीक्षा विशेषज्ञ विकास चौहान ने बताया कि इस बार ऑल इंडिया रैंक के आधार पर छात्रों के लिए संस्थान और ब्रांच की संभावनाएं काफी हद तक स्पष्ट हो गई हैं.
''जिन छात्रों की ऑल इंडिया रैंक 5 हजार से कम है, उन्हें देश के टॉप पांच एनआईटी के साथ-साथ IIIT तिरुची, वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद, जयपुर और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद जैसे संस्थानों में कोर ब्रांच मिलने की अच्छी संभावना है. बेहतर रैंक वाले छात्रों के लिए कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल जैसी प्रमुख शाखाओं में प्रवेश आसान हो सकता है.''- विकास चौहान, परीक्षा विशेषज्ञ
किस रैंक में कहां मिलेगा एडमिशन? : विकास चौहान ने बताया कि जिन छात्रों की रैंक 5 हजार से 10 हजार के बीच है, उनके लिए भी कई अच्छे विकल्प खुले हुए हैं. ऐसे अभ्यर्थियों को टॉप पांच एनआईटी की अन्य शाखाओं के अलावा कालीकट, सूरत, नागपुर, भोपाल, कुरुक्षेत्र और राउरकेला जैसे एनआईटी में कोर ब्रांच मिलने की संभावना बताई जा रही है.
वहीं 10 हजार से 20 हजार रैंक के बीच रहने वाले छात्रों के लिए जालंधर, जमशेदपुर, दिल्ली, गोवा, अगरतला, हमीरपुर और दुर्गापुर जैसे एनआईटी के साथ-साथ आईआईआईटी ग्वालियर, जबलपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, बीआईटी मेसरा जैसे संस्थानों में प्रवेश के अवसर मजबूत माने जा रहे हैं.
'NIT के कई विकल्प' : विकास चौहान का कहना है कि जिन छात्रों की रैंक 20 हजार से 30 हजार के बीच है, उनके लिए भी अच्छी संभावनाएं मौजूद हैं. ऐसे छात्रों को एनआईटी पटना, रायपुर, सिलचर, उत्तराखंड, श्रीनगर, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे संस्थानों में कोर ब्रांच के साथ प्रवेश मिल सकता है. साथ ही नए आईआईआईटी और कई उभरते तकनीकी संस्थानों में भी अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं.
''बिहार के छात्रों के लिए एनआईटी पटना एक महत्वपूर्ण विकल्प बना हुआ है, जहां बेहतर रैंक के आधार पर मजबूत इंजीनियरिंग ब्रांच में दाखिला संभव है. राज्य के स्टूडेंट के लिए यहां 50% सीट रिजर्व रहता है और छात्राओं के लिए 33% सीट भी रिजर्व है.''- विकास चौहान, परीक्षा विशेषज्ञ
एडवांस की तैयारी, काउंसलिंग रणनीति पर ध्यान जरूरी : विकास चौहान ने कहा कि केवल रैंक ही नहीं, बल्कि सही काउंसलिंग और ब्रांच चयन भी छात्रों के भविष्य को तय करता है. कई बार कम रैंक में भी सही विकल्प चुनकर छात्र बेहतर करियर बना लेते हैं. ऐसे में जेईई-मेन के बाद जेईई-एडवांस की तैयारी के साथ-साथ काउंसलिंग रणनीति पर भी समान रूप से ध्यान देना जरूरी है.
''जेईई-एडवांस 2026 केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों तक पहुंचने का सबसे बड़ा अवसर है. ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए समय प्रबंधन, सटीक रणनीति और अंतिम समय की तैयारी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी साबित होगी. जोसा काउंसलिंग से संबंधित अपडेट पर भी छात्रों को नजर रखना जरूरी है. संभावना है जून के पहले सप्ताह में इसकी शुरुआत होगी.''- विकास चौहान, परीक्षा विशेषज्ञ
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