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JEE ADVANCED 2026: रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जारी, रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा, 25 को आएगी प्रोविजनल Answer Key

परीक्षा देने के लिए कतार में खड़े विद्यार्थी ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: विश्व के दूसरे नंबर की सबसे कठिन परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2026) की परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है. आईआईटी रुड़की ने विद्यार्थियों के रिकॉर्डेड रिस्पांस गुरुवार को जारी कर दिए. इस परीक्षा का आयोजन 17 मई को हुआ था. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के जरिए ली गई थी. आईआईटी रुड़की ने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स 21 मई को शाम 5 बजे जारी करने की घोषणा की थी. शाम 6 बजे के बाद यह जारी किए गए हैं. विद्यार्थियों को सीधा ही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी गई हैं. 1 जून को परिणाम: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी अपने ईमेल आईडी को रिकॉर्डेड रिस्पांस के लिए चेक कर सकते हैं. कुछ विद्यार्थियों को ईमेल मिलने में समस्या हो, तो वह आईआईटी रुड़की से संपर्क कर सकते हैं. आईआईटी रुड़की 25 मई को जेईई एडवांस्ड की प्रोविजनल आंसर की जारी करेगी. जिस पर स्टूडेंट्स की आपत्ति भी ली जाएगी. आपत्तियों का निस्तारण आईआईटी रुड़की एक्सपर्ट से करवाएगी. इसके बाद फाइनल आंसर की 2 जून को जारी होगी. जिसके आधार पर 1 जून को परिणाम जारी होगा. पढ़ें: Explainer: 96 प्रश्नों में 17% कैंडिडेट ही ले पाए पूरे अंक, फिजिक्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रश्न को 631 सही कर पाए