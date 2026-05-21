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JEE ADVANCED 2026: रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जारी, रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा, 25 को आएगी प्रोविजनल Answer Key

जेजेई एडवांस्ड की फाइनल आंसर की 2 जून को जारी होगी. जिसके आधार पर 1 जून को परिणाम जारी होगा.

Students standing in a queue to take an exam
परीक्षा देने के लिए कतार में खड़े विद्यार्थी (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 7:23 PM IST

3 Min Read
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कोटा: विश्व के दूसरे नंबर की सबसे कठिन परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2026) की परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है. आईआईटी रुड़की ने विद्यार्थियों के रिकॉर्डेड रिस्पांस गुरुवार को जारी कर दिए. इस परीक्षा का आयोजन 17 मई को हुआ था. परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) के जरिए ली गई थी. आईआईटी रुड़की ने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स 21 मई को शाम 5 बजे जारी करने की घोषणा की थी. शाम 6 बजे के बाद यह जारी किए गए हैं. विद्यार्थियों को सीधा ही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी गई हैं.

1 जून को परिणाम: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि विद्यार्थी अपने ईमेल आईडी को रिकॉर्डेड रिस्पांस के लिए चेक कर सकते हैं. कुछ विद्यार्थियों को ईमेल मिलने में समस्या हो, तो वह आईआईटी रुड़की से संपर्क कर सकते हैं. आईआईटी रुड़की 25 मई को जेईई एडवांस्ड की प्रोविजनल आंसर की जारी करेगी. जिस पर स्टूडेंट्स की आपत्ति भी ली जाएगी. आपत्तियों का निस्तारण आईआईटी रुड़की एक्सपर्ट से करवाएगी. इसके बाद फाइनल आंसर की 2 जून को जारी होगी. जिसके आधार पर 1 जून को परिणाम जारी होगा.

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डाउनलोड में आई थी समस्या: उन्होंने बताया कि इस साल परीक्षा में 1.80 लाख से ज्यादा विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे. ऐसे में उम्मीद है कि 1.75 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है. देव शर्मा का कहना है कि रिकॉर्डेड रिस्पांस को जेईई एडवांस्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाता है. जहां से स्टूडेंट इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जिसके लिए विद्यार्थियों को जेईई एडवांस्ड का एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर व डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी. साल 2025 में भी ईमेल के साथ-साथ वेबसाइट पर भी इन्हें उपलब्ध कराया गया था, लेकिन इस बार पहले विद्यार्थियों को मेल कर दिया है, क्योंकि पिछले साल रिकॉर्डेड रिस्पांस वेबसाइट पर डाउनलोड होने में समस्या आई थी.

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कोटा के एक्सपर्ट्स ने तैयार की आंसर की: जेईई एडवांस्ड की परीक्षा के तत्काल बाद 17 मई को आधिकारिक वेबसाइट पर प्रश्न पत्र आईआईटी रुड़की ने जारी कर दिए थे. ऐसे में कैंडिडेट प्रश्न पत्र और रिकॉर्डेड रिस्पांस से मिलान कर सकते हैं. कोटा के अधिकांश कोचिंग संस्थानों ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से इन प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराया है. ऐसे में उनसे मिलान भी कर सकते हैं. रिकॉर्डेड रिस्पांस और एक्सपर्ट्स से सलाह लेकर प्रश्नों के सही और गलत का आकलन कर सकते हैं. जेईई एडवांस्ड की प्रोविजनल आंसर की से फाइनल आंसर की में ज्यादा अंतर भी प्रश्नों का नहीं होता है.

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FINAL ANSWER KEY ON JUNE 1
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