मैथ्स के पेचीदा सवालों ने उलझाया.. फिजिक्स ने भी किया परेशान, पेपर-2 ने बढ़ाई छात्रों की मुश्किलें
जेईई एडवांस के पेपर-2 ने छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी. एक तरफ जहां मैथ्स के पेचीदा सवालों ने उलझाया तो फिजिक्स ने भी परेशान किया.
Published : May 17, 2026 at 8:34 PM IST
पटना: देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली जेईई एडवांस 2026 की परीक्षा रविवार को दो शिफ्ट में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई. देश के सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल इस एग्जाम में शामिल होने के बाद पटना के विभिन्न परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले छात्रों ने पेपर-2 को काफी कठिन, पेचीदा और समय लेने वाला बताया. खासकर गणित और फिजिक्स के सवालों ने अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा परेशान किया. छात्रों का कहना है कि इस बार कटऑफ कम रह सकता है क्योंकि प्रश्नों का स्तर अपेक्षा से अधिक कठिन था.
"मैथ्स के सवाल बहुत पेचीदा और कैलकुलेटिव थे, जबकि फिजिक्स में भी लंबे कैलकुलेशन वाले प्रश्न पूछे गए. रिद्धि के मुताबिक दोनों पेपर में केमिस्ट्री अपेक्षाकृत आसान रही, लेकिन गणित ने अधिकांश छात्रों को उलझाकर रख दिया."- रिद्धि आचार्या, छात्रा
पटना के पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया स्थित परीक्षा केंद्र से बाहर निकले छात्र विनायक सिंह ने बताया कि गणित के प्रश्न बेहद पेचीदा थे और उन्हें हल करने में काफी समय लग रहा था. उन्होंने कहा कि कई सवाल समय की कमी के कारण छूट गए. विनायक के अनुसार फिजिक्स के प्रश्न भी कठिन थे और सुबह की पहली शिफ्ट की तुलना में दूसरी शिफ्ट का पेपर ज्यादा कठिन रहा.
फिजिक्स के प्रश्न सबसे ज्यादा कठिन: वहीं छात्र जयवर्धन गुप्ता ने कहा कि पेपर-2 में फिजिक्स के प्रश्न सबसे ज्यादा कठिन लगे. उन्होंने बताया कि पेपर-1 का स्तर सामान्य था लेकिन दूसरे पेपर में सवाल काफी घुमावदार थे. जयवर्धन ने कहा कि गणित के प्रश्न समय लेने वाले थे और कोणिक सेक्शन तथा डिफरेंशियल चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे गए थे. उनका मानना है कि इस बार कटऑफ नीचे जा सकता है क्योंकि पेपर-2 का स्तर हार्ड था जबकि पेपर-1 मॉडरेट रहा.
केमिस्ट्री के प्रश्न कठिन: छात्रा श्रेया कुमारी ने बताया कि उन्हें पेपर-1 में केमिस्ट्री के प्रश्न कठिन लगे, जबकि पेपर-2 के सवाल ज्यादा पेचीदा और लंबी प्रक्रिया वाले थे. उन्होंने कहा कि कई प्रश्न समय के अभाव में हल नहीं हो सके. श्रेया के अनुसार गणित के सवाल काफी घुमाकर पूछे गए थे, जिससे उन्हें समझने में ही अधिक समय लग रहा था.
छात्र आदर्श अध्याय ने कहा कि पेपर-2 में पूछे गए एनालिटिकल प्रश्न काफी उलझाने वाले थे. उन्होंने बताया कि अधिकतर सवाल सीधे फॉर्मूला आधारित तो थे, लेकिन उन्हें हल करने के लिए कॉन्सेप्ट की गहरी समझ जरूरी थी. आदर्श के अनुसार पेपर-1 मॉडरेट था लेकिन पेपर-2 कठिन श्रेणी का रहा.
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