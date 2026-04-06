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JEE ADVANCED 2026: परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, यहां जानें पूरी डिटेल

जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन ( ETV Bharat Kota(File Photo) )

कोटा: देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड 2026 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, लेकिन फिलहाल विदेशी स्टूडेंट्स ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इनमें से अधिकांश परीक्षा विदेश के परीक्षा केंद्रों पर देंगे. करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि विदेशी नागरिकता वाले स्टूडेंट्स, जिनकी 12वीं भारत या विदेश से है, उन्हें जेईई मेन देने की आवश्यकता नहीं हैं. वे जेईई एडवांस्ड के लिए आवेदन सोमवार से कर सकते हैं. इन सभी स्टूडेंट्स के लिए जेईई एडवांस्ड की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इनमें ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) व प्रवासी भारतीय मूल (पीआईओ) कैटेगरी के स्टूडेंट ही आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मई तक है. विदेशी स्टूडेंट्स के लिए जेईई एडवांस्ड परीक्षा का आवेदन शुल्क सार्क देशों के लिए 100 डॉलर व अन्य देशों के लिए 200 डॉलर रखा गया है. जेईई मेन से एडवांस्ड के लिए क्वालीफाई करने वाले स्टूडेंट अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से 2 मई के बीच करवा सकेंगे. इन स्टूडेंट्स के लिए आवेदन शुल्क सामान्य व ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए 3200, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी बॉयज व सभी वर्गों की छात्राओं के लिए 1600 रुपए है. प्रवेश पत्र 11 से 17 मई के मध्य जारी होंगे. जेईई एडवांस्ड का परीक्षा परिणाम 1 जून को घोषित होगा. पढ़ें: बड़ी खबर: JEE Advanced में परीक्षा पैटर्न की अफवाहों पर लगाम, IIT रुड़की ने जारी किया क्लैरिफिकेशन