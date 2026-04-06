JEE ADVANCED 2026: परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, यहां जानें पूरी डिटेल
जेईई मेन से एडवांस्ड के लिए क्वालीफाई करने वाले स्टूडेंट अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से 2 मई के बीच करवा सकेंगे.
Published : April 6, 2026 at 3:18 PM IST
कोटा: देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड 2026 के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, लेकिन फिलहाल विदेशी स्टूडेंट्स ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इनमें से अधिकांश परीक्षा विदेश के परीक्षा केंद्रों पर देंगे.
करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि विदेशी नागरिकता वाले स्टूडेंट्स, जिनकी 12वीं भारत या विदेश से है, उन्हें जेईई मेन देने की आवश्यकता नहीं हैं. वे जेईई एडवांस्ड के लिए आवेदन सोमवार से कर सकते हैं. इन सभी स्टूडेंट्स के लिए जेईई एडवांस्ड की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इनमें ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) व प्रवासी भारतीय मूल (पीआईओ) कैटेगरी के स्टूडेंट ही आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मई तक है. विदेशी स्टूडेंट्स के लिए जेईई एडवांस्ड परीक्षा का आवेदन शुल्क सार्क देशों के लिए 100 डॉलर व अन्य देशों के लिए 200 डॉलर रखा गया है. जेईई मेन से एडवांस्ड के लिए क्वालीफाई करने वाले स्टूडेंट अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से 2 मई के बीच करवा सकेंगे. इन स्टूडेंट्स के लिए आवेदन शुल्क सामान्य व ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए 3200, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी बॉयज व सभी वर्गों की छात्राओं के लिए 1600 रुपए है. प्रवेश पत्र 11 से 17 मई के मध्य जारी होंगे. जेईई एडवांस्ड का परीक्षा परिणाम 1 जून को घोषित होगा.
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इन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा रिजर्वेशन का फायदा: पीआईओ व ओसीआई कैटेगरी के स्टूडेंट्स जनरल-ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी व पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के रिजर्वेशन में नहीं गिने जाएंगे. इसके अलावा स्टूडेंट्स का ओसीआई या पीआईओ कार्ड 4.03.2021 से पहले का ही मान्य होगा. शेष सभी स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस्ड के लिए पहले जेईई मेन देना होगा. विदेशी स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस्ड देने के लिए चुने हुए टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स के अतिरिक्त लिया जाएगा. इन स्टूडेंट्स को आईआईटी के सीट आवंटन में ओपन कैटेगरी की सभी सीटों के अतिरिक्त 10 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा.
18 हजार से ज्यादा सीटों पर मिलेगा प्रवेश: देश के 23 आईआईटी में 18 हजार से अधिक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी व बैचलर ऑफ साइंस सीटों पर प्रवेश मिलता है. यह परीक्षा आईआईटी मद्रास द्वारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) माध्यम से 17 मई को होगी, जो दो शिफ्टों में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. भारतीय विद्यार्थियों का जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए चयन जेईई मेन से ही होता है. ऐसे में जेईई मेन (जनवरी व अप्रैल) परीक्षा परिणाम में टॉप रहे 2.5 लाख विद्यार्थी एडवांस्ड के लिए चुने जाएंगे, जिसमें सामान्य श्रेणी के 1,01,250, सामान्य-ईडब्ल्यूएस श्रेणी के 25,000, ओबीसी के 67,500, एससी के 37,500 व एसटी के 18,750 स्टूडेंट शामिल हैं.