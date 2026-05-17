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JEE ADVANCED: नहीं बदले प्रश्न व पूर्णांक, फिजिक्स का पेपर रहा कठिन, यहां देखें मार्किंग स्किम

कोटा: जेईई एडवांस्ड 2026 परीक्षा की प्रथम पारी का आयोजन रविवार सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक किया गया. इसके बाद दूसरी पारी की परीक्षा भी शुरू हो गई. पहली पारी में बाहर आए परीक्षार्थियों से एजुकेशन एक्सपर्ट देव ने फीडबैक लिया. जिसके आधार पर प्रथम पारी के प्रश्न पत्र में 48 प्रश्न पूछे गए और पूर्णांक 180 रहे. जेईई एडवांस्ड में पहले से तय है कि प्रथम व द्वितीय पारी में समान संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूर्णांक भी समान रहता है. ऐसे में साफ है कि साल 2025 की तरह जेईई एडवांस्ड 2026 में प्रश्नों की संख्या व पूर्णांक दोनों नहीं बदलें हैं. जेईई एडवांस्ड 2025 में कुल प्रश्न 96 और पूर्णांक 360 ही थे. देव शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों के अनुसार फिजिक्स विषय का प्रश्नपत्र कठिन था. जबकि तुलनात्मक तौर पर केमिस्ट्री व मैथमेटिक्स आसान थे.

5 साल से नहीं बदले पूर्णांक: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि बीते 5 सालों से क्वेश्चन पेपर में पूर्णांक 360 हैं. लेकिन प्रश्नों की संख्या में बदलाव होता रहता है. साल 2025 में 96 प्रश्न पूछे गए थे, जिसके अनुसार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 32-32 प्रश्न पूछे गए थे. इस साल 2026 में भी ऐसा ही हुआ है. साल 2024 व 2023 में 102 प्रश्न थे. जबकि 2022 में 108 प्रश्न पूछे गए थे. उनका कहना है कि इस बार भी प्रश्नों की संख्या में बदलाव हो सकता है. जबकि पूर्णांक समान रह सकते हैं.

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यह रही मार्किंग स्कीम: