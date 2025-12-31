जेईई-एडवांस्ड 2026 : इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी, सिलेबस व पात्रता शर्त नहीं बदली, विदेशी केंद्र पर फीस बढ़ी

जेईई-एडवांस्ड 2026 : इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी, सिलेबस व पात्रता शर्त नहीं बदली, विदेशी केंद्र पर फीस बढ़ी
जेईई एडवांस्ड की विदेश में परीक्षा देने वाले कैंडिडेट की फीस को बढ़ा दिया गया है. सिलेबस व प्रवेश पात्रता-शर्तों में कोई बदलाव नहीं.
Published : December 31, 2025 at 8:01 PM IST
कोटा: विश्व के दूसरे नंबर की सबसे कठिन और देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2026) 17 मई 2026 को आयोजित होने वाली है. इसकी आयोजन संस्था इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की नने इंफॉर्मेशन बुलेटिन बुधवार को जारी कर दिया है. जिसके अनुसार यह परीक्षा 223 शहरों में आयोजित होगी. इसमें भारत के 221 और विदेशी दो शहर शामिल हैं. जेईई एडवांस्ड की विदेश में परीक्षा देने वाले कैंडिडेट की फीस को बढ़ा दिया गया है.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि सिलेबस व प्रवेश पात्रता-शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. भारतीय एनआरआई और भारत में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की गई है. जबकि विदेशी परीक्षा केंद्र के लिए रजिस्ट्रेशन फीस में 50 यूएस-डॉलर की बढ़ोतरी की गई है.
जयपुर कोटा समेत प्रदेश के 10 शहर में होगी परीक्षा : निजी कोचिंग के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि इस साल जेईई एडवांस्ड परीक्षा 2 विदेशी शहर दुबई व काठमांडु में आयोजित की जाएगी. जबकि राजस्थान में यह परीक्षा अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर व उदयपुर में होगी.
इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जारी की गई सूचना के अनुसार आईआईटीज में प्रवेश के लिए इस साल भी 12वीं बोर्ड पात्रता में 75 प्रतिशत या टॉप-20 पर्सेन्टाइल रहेगी. जेईई-मेन के आधार पर शीर्ष 2.50 लाख कैंडिडेट एडवांस्ड परीक्षा के लिए पात्र घोषित होंगे. जिनमें सामान्य श्रेणी के 101250, ओबीसी के 67500, ईडब्ल्यूएस के 25000, एससी के 37500, एसटी के 18750 कैंडिडेट शामिल हैं.
यह रहेगी मेरिट लिस्ट की कट ऑफ : अमित आहूजा ने बताया कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जारी किए आंकड़ों के अनुसार जेईई-एडवांस्ड मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए कैंडिडेट को औसतन 35 प्रतिशत व विषयवार 10 प्रतिशत, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को औसतन 31.5 व विषयवार 9 प्रतिशत, एससी व एसटी के कैंडिडेट को औसतन 17.5 व विषयवार 5 प्रतिशत अंक लाने होंगे. हर साल यह प्रस्तावित कट ऑफ पेपर के डिफिकल्टी लेवल के अनुरूप घट जाती है.