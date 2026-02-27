ETV Bharat / state

JEE ADVANCED 2026: IIT रुड़की ने जारी किए FAQ, नहीं बदल सकेंगे कैटेगरी, जानिए डिटेल

IIT रुड़की ने जारी किए JEE Advanced के लिए FAQ ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में प्रवेश के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED) आयोजित होती है. इस बार इसका आयोजन आईआईटी रुड़की करवा रही है. आईआईटी रुड़की ने इस परीक्षा से संबंधित फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेश्चंस (FAQ) जारी कर दिए हैं. जेईई एडवांस्ड 2026 की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह उपलब्ध हैं. इन 94 FAQ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टाइब्रेकिंग नियम व केटेगरी की शर्तों शामिल हैं. FAQ में पात्रता का जिक्र: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि FAQ 90 व 91 में एडिशनल सब्जेक्ट्स से संबंधित पात्रता दी है, जिसमें बताया है कि विद्यार्थी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी विषय से साल 2025 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है. वह उसी बोर्ड से साल 2026 में सिर्फ गणित विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, तो वह जेईई-एडवांस्ड 2026 के लिए पात्र नहीं होगा. इसी तरह विद्यार्थी ने फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी से साल 2025 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, वहीं साल 2026 में फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथमेटिक्स विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो वह जेईई एडवांस्ड,2026 में सम्मिलित होने के लिए पात्र होगा.