JEE ADVANCED 2026 : आईआईटी रुड़की ने जारी किया एग्जाम का सिलेबस

आईआईटी रुड़की ने 16 पेज का सिलेबस जारी किया है. साल 2025 की परीक्षा से 2026 के सिलेबस में बदलाव सामने नहीं आया है.

JEE ADVANCED 2026
आईआईटी रुड़की जारी किया एग्जाम का सिलेबस (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 12, 2025 at 7:16 PM IST

2 Min Read
कोटा: विश्व के दूसरे नंबर की सबसे कठिन व देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड 2026 (JEE ADVANCED 2026) की परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया गया था. यह परीक्षा 17 मई को दो शिफ्ट में आईआईटी रुड़की आयोजित कर रहा है. परीक्षा की तैयारी को लेकर आईआईटी रुड़की लगातार अपडेट दे रहा है. नया अपडेट शुक्रवार को एग्जाम के सिलेबस को लेकर आया है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि आईआईटी रुड़की ने 16 पेज का सिलेबस जारी किया है. इसी के साथ लाखों कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म हो गया है. देव शर्मा ने बताया कि साल 2025 की परीक्षा से 2026 की परीक्षा को लेकर सिलेबस में कोई बदलाव सामने नहीं आया है. फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस समान है. जेईई एडवांस्ड की एग्जाम में जेईई-मेन के टॉप 2.50 लाख कैंडिडेट पात्र होंगे, जिसमें सामान्य 101250, ईडब्ल्यूएस के 25000, ओबीसी के 67500, एससी के 37500 व एसटी के 18750 कैंडिडेट रहेंगे.

केमिस्ट्री को लेकर विशेष सावधानी बरतें कैंडिडेट : एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि जेईई एडवांस्ड केमिस्ट्री के सिलेबस को लेकर कैंडिडेट को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. केमिस्ट्री विषय में 'पॉलीमर्स' व 'केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ' दो ऐसी यूनिट्स हैं. जिसमें केवल जेईई एडवांस्ड 2026 के सिलेबस में शामिल हैं. ये दोनों ही यूनिट्स जेईई मेन और सीबीएसई 12वीं बोर्ड में शामिल नहीं हैं. कैंडिडेट को सलाह देते हुए बताया कि विद्यार्थी 'पॉलीमर्स' व 'केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ' जैसी यूनिट्स को जेईई मेन व सीबीएसई की परीक्षा खत्म होने के बाद ही तैयार करें.

