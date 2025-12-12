ETV Bharat / state

JEE ADVANCED 2026 : आईआईटी रुड़की ने जारी किया एग्जाम का सिलेबस

कोटा: विश्व के दूसरे नंबर की सबसे कठिन व देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड 2026 (JEE ADVANCED 2026) की परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया गया था. यह परीक्षा 17 मई को दो शिफ्ट में आईआईटी रुड़की आयोजित कर रहा है. परीक्षा की तैयारी को लेकर आईआईटी रुड़की लगातार अपडेट दे रहा है. नया अपडेट शुक्रवार को एग्जाम के सिलेबस को लेकर आया है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि आईआईटी रुड़की ने 16 पेज का सिलेबस जारी किया है. इसी के साथ लाखों कैंडिडेट्स का इंतजार खत्म हो गया है. देव शर्मा ने बताया कि साल 2025 की परीक्षा से 2026 की परीक्षा को लेकर सिलेबस में कोई बदलाव सामने नहीं आया है. फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस समान है. जेईई एडवांस्ड की एग्जाम में जेईई-मेन के टॉप 2.50 लाख कैंडिडेट पात्र होंगे, जिसमें सामान्य 101250, ईडब्ल्यूएस के 25000, ओबीसी के 67500, एससी के 37500 व एसटी के 18750 कैंडिडेट रहेंगे.