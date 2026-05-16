JEE ADVANCED 2026: कल होगी परीक्षा, प्रश्नों की संख्या में हो सकता है बदलाव, यह रहेंगे प्रवेश के नियम
जेईई एडवांस्ड परीक्षा में रिंग, ब्रेसलेट, इयररिंग्स, नोज पिन, ताबीज आदि पहन के नहीं जाने की सलाह दी गई है.
Published : May 16, 2026 at 4:54 PM IST
कोटा: प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 2026 रविवार 17 मई को 2 पारियों में आयोजित होगी. परीक्षा की पहली पारी सुबह 9 से 12 बजे तक होगी. इसके लिए सुबह 7 बजे से प्रवेश मिलेगा और 8:30 बजे तक प्रवेश रोक दिया जाएगा. दोपहर में 2:30 से 5:30 बजे तक परीक्षा होगी. इसमें दोपहर 2 बजे तक प्रवेश मिलेगा.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि बीते 4 सालों से क्वेश्चन पेपर में पूर्णांक 360 हैं. लेकिन प्रश्नों की संख्या में बदलाव होता रहता है. साल 2025 में 96 प्रश्न पूछे गए थे. जिसके अनुसार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 32-32 प्रश्न पूछे गए. साल 2024 व 2023 में 102 प्रश्न थे. जबकि 2022 में 108 प्रश्न पूछे गए थे. देव शर्मा का कहना है कि इस बार भी प्रश्नों की संख्या में बदलाव हो सकता है, जबकि पूर्णांक समान रह सकते हैं.
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कोटा के चार परीक्षा केंद्र पर भी होगा पेपर: निजी कोचिंग संस्थान के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि देश के 222 शहरों में परीक्षा आयोजित होगी. कोटा में चार सेंटर है, जिनमें शिवज्योति इंस्टीट्यूट रानपुर, डिजिटल डेस्क रोड नम्बर 2, परिकलक तलवंडी और वाइबल सोल्युशंस सुभाष नगर है. इस साल 1.80 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है. कोटा में भी इन सेंटर्स पर एक हजार से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा देंगे. गाइड लाइन के अनुसार जो स्टूडेंट्स लिखने-पढ़ने में असमर्थ (दिव्यांग) हैं, उन्हें स्क्राइब की सुविधा टेस्ट सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर देगा. स्क्राइब का आवंटन पैनल के माध्यम से होगा. साथ ही इन सभी स्टूडेंट्स को दोनों परीक्षाओं के लिए 1 घंटा अतिरिक्त दिया जाएगा. स्क्राइब के लिए उन स्टूडेंट्स को परीक्षा से एक दिन पूर्व आवंटित सेंटर पर संपर्क करना होगा.
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स्टूडेंट इन बातों का रखें ध्यान:
- दोनों पारी की परीक्षाओं के बीच के समय में स्टूडेंट्स अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. अनावश्यक ज्यादा नहीं घूमें.
- पेपर को ध्यान से पढ़ें, परीक्षा में जितना आता है उसे पूरे ध्यान से सॉल्व करें.
- दोपहर में पेपर से संबंधित कोई डिस्कस नहीं करें.
- ज्यादा दूरी पर परीक्षा केन्द्र होने की स्थिति में कोशिश करें कि अनावश्यक यात्रा नहीं करें.
परीक्षा में प्रवेश और एग्जाम देते समय इन बातों का रखें ध्यान:
- जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थी प्रवेश पत्र के साथ कोई भी एक ओरिजनल आईडी प्रूफ ले जा सकता है.
- इनमें आधार कार्ड, स्कूल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट व पैन कार्ड हैं.
- स्टूडेंट्स के प्रवेश पत्रों पर दिए गए बारकोड को बारकोड रीडर से पढ़कर परीक्षा केंद्रों के एंट्री प्वाइंट पर ही उन्हें परीक्षा देने के लिए लेब आवंटित कर दी जाएगी.
- परीक्षा देने के लिए उनका कंप्यूटर सिस्टम परीक्षा चालू होने से आधा घंटा पहले आवंटित कर दिया जाएगा.
- जिस पर विद्यार्थी का नाम, फोटो व जेईई एडवांस रोल नंबर होगा.
- स्टूडेंट्स कंप्यूटर पर अपना जेईई एडवांस का रोल नंबर व स्वयं की जन्म तारीख, पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं.
- परीक्षा शुरू होने से 25 मिनट पहले परीक्षा संबंधित दिशा–निर्देश दिए जाएंगे.
- रफ वर्क करने के लिए प्रत्येक पेपर में स्क्रैंबल पैड दिए जाएंगे.
- जिस पर एडवांस्ड परीक्षा का एप्लीकेशन नंबर व स्वयं का नाम लिखना होगा.
- स्क्रैंबल पैड को परीक्षा पूरी होने के बाद स्टूडेंट अपने साथ ले जा सकता है.
- एक्स्ट्रा स्क्रैंबल पैड नहीं दिया जाएगा.
- परीक्षा में स्वयं का पेन व पेंसिल ले जाने होंगे.
- किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा के दौरान ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
- रिंग, ब्रेसलेट, इयररिंग्स, नोज पिन, ताबीज आदि पहन के नहीं जाने की सलाह दी गई है.