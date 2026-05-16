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JEE ADVANCED 2026: कल होगी परीक्षा, प्रश्नों की संख्या में हो सकता है बदलाव, यह रहेंगे प्रवेश के नियम

कोटा: प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 2026 रविवार 17 मई को 2 पारियों में आयोजित होगी. परीक्षा की पहली पारी सुबह 9 से 12 बजे तक होगी. इसके लिए सुबह 7 बजे से प्रवेश मिलेगा और 8:30 बजे तक प्रवेश रोक दिया जाएगा. दोपहर में 2:30 से 5:30 बजे तक परीक्षा होगी. इसमें दोपहर 2 बजे तक प्रवेश मिलेगा.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि बीते 4 सालों से क्वेश्चन पेपर में पूर्णांक 360 हैं. लेकिन प्रश्नों की संख्या में बदलाव होता रहता है. साल 2025 में 96 प्रश्न पूछे गए थे. जिसके अनुसार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 32-32 प्रश्न पूछे गए. साल 2024 व 2023 में 102 प्रश्न थे. जबकि 2022 में 108 प्रश्न पूछे गए थे. देव शर्मा का कहना है कि इस बार भी प्रश्नों की संख्या में बदलाव हो सकता है, जबकि पूर्णांक समान रह सकते हैं.

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कोटा के चार परीक्षा केंद्र पर भी होगा पेपर: निजी कोचिंग संस्थान के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि देश के 222 शहरों में परीक्षा आयोजित होगी. कोटा में चार सेंटर है, जिनमें शिवज्योति इंस्टीट्यूट रानपुर, डिजिटल डेस्क रोड नम्बर 2, परिकलक तलवंडी और वाइबल सोल्युशंस सुभाष नगर है. इस साल 1.80 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है. कोटा में भी इन सेंटर्स पर एक हजार से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा देंगे. गाइड लाइन के अनुसार जो स्टूडेंट्स लिखने-पढ़ने में असमर्थ (दिव्यांग) हैं, उन्हें स्क्राइब की सुविधा टेस्ट सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर देगा. स्क्राइब का आवंटन पैनल के माध्यम से होगा. साथ ही इन सभी स्टूडेंट्स को दोनों परीक्षाओं के लिए 1 घंटा अतिरिक्त दिया जाएगा. स्क्राइब के लिए उन स्टूडेंट्स को परीक्षा से एक दिन पूर्व आवंटित सेंटर पर संपर्क करना होगा.