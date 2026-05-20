ETV Bharat / state

JEE ADVANCED 2026 से IIT में नहीं मिले एडमिशन तो जानें प्लान 'बी', IIST तिरुवनंतपुरम में भी मिल सकता है मौका

कोटाः देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED) के जरिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी (IIST) में प्रवेश मिलेगा. जिन विद्यार्थियों को आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, उनके लिए आईआईएसटी भी एक ऑप्शन हो सकता है. स्टूडेंट इन्हें प्लान 'बी' के रूप में उपयोग ले सकते हैं. इसकी प्रक्रिया 26 मई से शुरू होने वाली है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि अमेरिका के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (केल्टेक), जेट प्रोपल्शन लैबोरेट्री (जेपीएल) व ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी (एएनयू) जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के संयुक्त तत्वाधान में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अंडरग्रैजुएट व ड्यूल डिग्री कोर्सेज चलाए जा रहे हैं. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 मई से 10 जून तक जारी रहेगी.

पढ़ेंः JEE Advanced में 98 फीसदी स्टूडेंट नहीं कर पाते आधा स्कोर, महज 30 फीसदी अंक में हो जाते हैं क्वालीफाई

प्रवेश मेरिट सूची के आधार परः आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम में प्रवेश जेईई एडवांस्ड 2026 की मेरिट सूची के आधार पर ही होगा, लेकिन आईआईएसटी-तिरुवनंतपुरम की क्वालीफाइंग कटऑफ जेईई एडवांस्ड 2026 से अलग होगी. आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम में चार कोर्स संचालित किए जाते हैं, जिनमें 168 सीट हैं. इनमें तीन कोर्स 4 ईयर बीटेक के हैं. पहला कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ( डाटा साइंस) में 24 सीट है. इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन व ऐरो स्पेस इंजीनियरिंग में भी 60 - 60 सीट है. फाइव ईयर बीटेक-एमटेक डुएल डिग्री इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड मास्टर्स ऑफ साइंस में 24 सीट है.