JEE Advanced Admit Card : जेईई एडवांस्ड एडमिट कार्ड जारी, 74 हजार छात्रों ने नहीं भरा फॉर्म
JEE Advanced में बचे हैं सिर्फ 6 दिन, एडमिट कार्ड, सिटी स्लिप डाउनलोड करें, 74 हजार छात्रों ने क्यों नहीं भरा फॉर्म. पढ़ें
Published : May 11, 2026 at 10:33 PM IST
पटना: देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी आईआईटी में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली जेईई एडवांस 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.jeeadv.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इस वर्ष परीक्षा का आयोजन आईआईटी रुड़की की ओर से किया जा रहा है.
JEE Advanced में बचे हैं सिर्फ 6 दिन : परीक्षा 17 मई को दो पालियों में आयोजित होगी. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना जेईई-एडवांस का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दो अलग-अलग लिंक उपलब्ध कराए गए हैं. किसी भी लिंक पर क्लिक कर छात्र अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट साथ रखना अनिवार्य है.
एडमिट कार्ड, सिटी स्लिप- कैसे डाउनलोड करें
- छात्र आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं.
- रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर पासवर्ड डालकर लॉगिन करें.
- स्क्रिन पर डाउनलोड एडमिट कार्ड / सिटी स्लिप लिंक दिखेगा.
- लिंक पर क्लिक कर एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप डाउनलोड करें.
जेईई मेन क्वालिफाई, फिर ड्रॉपआउट क्यों? : एडमिट कार्ड जारी होने के साथ ही अभ्यर्थियों के बीच तैयारी का अंतिम दौर तेज हो गया है, लेकिन इस बार एक चौंकाने वाला ट्रेंड भी सामने आया है. बड़ी संख्या में जेईई मेन क्वालिफाइड छात्रों ने एडवांस्ड परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरा है. इस बार परीक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा आंकड़ा यह है कि जेईई मेन क्वालिफाई करने वाले हजारों छात्रों ने एडवांस्ड परीक्षा में शामिल होने से दूरी बना ली है.
74 हजार छात्र नहीं देंगे एडवांस परीक्षा : आंकड़ों के मुताबिक करीब 2.54 लाख विद्यार्थी जेईई-एडवांस 2026 के लिए पात्र थे, लेकिन इनमें से लगभग 1.80 लाख छात्रों ने ही आवेदन कर फीस जमा की. यानी करीब 74 हजार योग्य अभ्यर्थियों ने परीक्षा में बैठने का फैसला नहीं किया. पिछले कुछ वर्षों में यह ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है.
जेईई एडवांस्ड परीक्षा से दूरी क्यों? : आंकड़े बताते हैं कि एडवांस्ड परीक्षा से दूरी बनाने का ट्रेंड हर साल बढ़ रहा है. वर्ष 2024 में करीब 63,700 पात्र विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया था. 2025 में यह संख्या करीब 63 हजार रही, जबकि इस वर्ष यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 74 हजार तक पहुंच गया है.
करियर एक्सपर्ट विकास चौहान का मानना है कि अब बड़ी संख्या में छात्र जेईई-मेन के स्कोर के आधार पर एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले को अधिक सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं.
''आईआईटी में प्रवेश के लिए होने वाली कठिन प्रतिस्पर्धा और एडवांस परीक्षा के कठिन स्तर के कारण भी कई छात्र पीछे हट जाते हैं. बड़ी संख्या में छात्र मेंस को ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं और दूसरा कारण यह है कि 12वीं बोर्ड में 75% अंकों की अनिवार्यता है.'' - विकास चौहान, करियर एक्सपर्ट
एग्जाम पुराने पैटर्न पर- आईआईटी रुड़की : आईआईटी रुड़की के अनुसार इस बार भी परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही आयोजित होगी. परीक्षा में दो पेपर होंगे और दोनों में शामिल होना अनिवार्य रहेगा. पेपर 1 और पेपर 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सेक्शन होंगे. प्रश्नपत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न, न्यूमेरिकल वैल्यू आधारित सवाल और मैचिंग लिस्ट वाले प्रश्न शामिल किए जाएंगे.
शांत मन से छात्र मार्किंग करें - एक्सपर्ट : परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था पहले की तरह लागू रहेगी. शिक्षा विशेषज्ञ विकास चौहान का कहना है कि यह परीक्षा केवल रटने की क्षमता नहीं बल्कि छात्रों की गहरी समझ और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की भी परीक्षा लेती है. इसलिए सवालों को हल करते समय शांत मन से छात्र मार्किंग करें.
जेईई एडवांस्ड 2026 का शेड्यूल जारी, देख लीजिए:
- एडमिट कार्ड जारी होने की डेट: 11 मई, 2026
- स्क्राइब चुनने की तारीख: 16 मई, 2026
- जेईई एडवांस्ड परीक्षा की तारीख: 17 मई, 2026
- कैंडिडेट के रिस्पॉन्स दिखाने की तारीख: 21 मई, 2026
- प्रोविजनल आंसर की जारी होने की तारीख: 25 मई, 2026
- फाइनल आंसर की दिखाने की तारीख: 1 जून, 2026
- रिजल्ट की घोषणा: 1 जून, 2026
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