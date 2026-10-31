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बिहार में सरकारी शिक्षकों के जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक, ACS बोले- 'स्कूल की मर्यादा तोड़ने पर होगा एक्शन'

बिहार में सरकारी शिक्षकों को परिसर में जींस और टीशर्ट पर रोक ( ETV Bharat )

पटना : बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए औपचारिक परिधान पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया है. अब शिक्षक शिक्षण और कार्यालय अवधि के दौरान जींस और टी-शर्ट जैसे अनौपचारिक कपड़े पहनकर विद्यालय नहीं आ सकेंगे. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की पहल पर शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं.

जींस और टीशर्ट पर रोक