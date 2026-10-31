बिहार में सरकारी शिक्षकों के जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक, ACS बोले- 'स्कूल की मर्यादा तोड़ने पर होगा एक्शन'
Bihar teachers Dress Code बिहार के स्कूलों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर-कर्मियों के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया है. टीशर्ट-जींस पर पाबंदी लगी है. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 31, 2026 at 2:09 PM IST
पटना : बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए औपचारिक परिधान पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया है. अब शिक्षक शिक्षण और कार्यालय अवधि के दौरान जींस और टी-शर्ट जैसे अनौपचारिक कपड़े पहनकर विद्यालय नहीं आ सकेंगे. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की पहल पर शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं.
जींस और टीशर्ट पर रोक
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को पत्र जारी कर निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने को कहा है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यालयों में शालीनता, अनुशासन और गरिमापूर्ण वातावरण बनाए रखना सभी शिक्षकों और कर्मियों की जिम्मेदारी है.
शिक्षकों के लिए फार्मल ड्रेस अनिवार्य
अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि इससे पहले भी शिक्षकों के पहनावे को लेकर आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कई विद्यालयों में इसका पालन नहीं किया जा रहा है. कुछ शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी अब भी जींस और टी-शर्ट जैसे अनौपचारिक कपड़े पहनकर विद्यालय पहुंच रहे हैं. विभाग ने इस पर नाराजगी जताते हुए दोबारा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है.
अपर मुख्य सचिव ने जारी की गाइड लाइन
शिक्षा विभाग ने केवल शिक्षकों के पहनावे पर ही नहीं, बल्कि विद्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर भी सख्त रुख अपनाया है. विभाग को ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ विद्यालय परिसरों में डीजे, डिस्को और अन्य अमर्यादित गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं. अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की गतिविधियां विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को प्रभावित करती हैं और इन्हें किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा.
अनुशासन और शालीनता पर ध्यान रखना अनिवार्य
हालांकि, शिक्षा कैलेंडर में निर्धारित विशेष अवसरों पर नृत्य और संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे. इसके लिए भी अनुशासन और शालीनता का ध्यान रखना अनिवार्य होगा. विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अपने स्तर से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. साथ ही विद्यालयों में अनुशासन, शालीनता और गरिमापूर्ण शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने पर विशेष जोर दिया है.
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