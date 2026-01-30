ETV Bharat / state

बदायूं में बिजली विभाग का जेई गिरफ्तार; एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई, 20 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप

पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से विज्ञप्ति जारी कर दी गई जानकारी.

एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार
एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 9:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बदायूं : भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम में शुक्रवार को एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर (जेई) को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि जेई प्रदीप बाबू ने नलकूप के विद्युत कनेक्शन के लिये स्टीमेट बनाने पर रिश्वत की मांग की थी. एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया.

मूसाझाग थाना क्षेत्र के करौलिया गांव निवासी अमरजीत ने नलकूप के विद्युत कनेक्शन के लिये आवेदन किया था. उनका आरोप है कि बिजली उपकेंद्र पर तैनात जेई ने नलकूप के विद्युत कनेक्शन के लिये स्टीमेट बनाने पर रिश्वत की मांग की थी. एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को करीब 12 बजे आरोपी जेई को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन की ओर से कार्रवाई की गई है. मूसाझाग थाना क्षेत्र के करौलिया गांव निवासी अमरजीत ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली इकाई में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि नलकूप का विद्युत कनेक्शन के इस्टीमेट बनाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग की गई है.

शिकायत पर निरीक्षक प्रवीण सान्याल के नेतृत्व में टीम बनाई गई. टीम ने सिविल लाइन बदायूं से अवर अभियन्ता प्रदीप बाबू भारती को रसूलपुर गांव के बिजली बिल बकाया जमा कैंप से 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी जेई को सिविल लाइन थाना ले गई, जहां उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

यह भी पढ़ें : बिजली विभाग का कर्मचारी 11 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन ने होटल में बिछाया था जाल

TAGGED:

BADAUN NEWS
ELECTRICITY DEPARTMENT JE
JE ARRESTED IN BADAUN
ANTI CORRUPTION ARRESTED JE
BADAUN NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.