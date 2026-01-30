ETV Bharat / state

बदायूं में बिजली विभाग का जेई गिरफ्तार; एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई, 20 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप

बदायूं : भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम में शुक्रवार को एंटी करप्शन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. टीम ने बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर (जेई) को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि जेई प्रदीप बाबू ने नलकूप के विद्युत कनेक्शन के लिये स्टीमेट बनाने पर रिश्वत की मांग की थी. एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया.

मूसाझाग थाना क्षेत्र के करौलिया गांव निवासी अमरजीत ने नलकूप के विद्युत कनेक्शन के लिये आवेदन किया था. उनका आरोप है कि बिजली उपकेंद्र पर तैनात जेई ने नलकूप के विद्युत कनेक्शन के लिये स्टीमेट बनाने पर रिश्वत की मांग की थी. एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को करीब 12 बजे आरोपी जेई को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन की ओर से कार्रवाई की गई है. मूसाझाग थाना क्षेत्र के करौलिया गांव निवासी अमरजीत ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली इकाई में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि नलकूप का विद्युत कनेक्शन के इस्टीमेट बनाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग की गई है.