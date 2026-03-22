ETV Bharat / state

'बेटा मैं जान दे रहा हूं...', रामपुर में जूनियर इंजीनियर ने VIDEO CALL पर आखिरी बार की बात, जान दी

थाना सैफनी में बिजली विभाग में तैनात थे, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

रामपुर में जेई ने की आत्महत्या
रामपुर में जेई ने की आत्महत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 2:11 PM IST

|

Updated : March 22, 2026 at 2:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर: थाना सैफनी में बिजली विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर जय रविंद्र मिश्रा ने शनिवार देर रात घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. हादसे से न सिर्फ परिवार में कोहराम मच गया है, बल्कि पूरे बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है. जान देने से पहले जूनियर इंजीनियर ने बेटे से वीडियो कॉल पर बात की थी.

बेटे से की वीडियो कॉल पर बात: जानकारी के अनुसार, शाहजहांपुर निवासी रविंद्र मिश्रा सैफनी बिजली घर पर जेई के पद पर तैनात थे. वह शाहाबाद में किराए के मकान में अकेले रहते थे. शनिवार की देर रात उन्होंने अपने 10 वर्षीय बेटे को वीडियो कॉल किया. कहा कि वह आत्महत्या करने जा रहा हैं. इसके बाद बेटे ने तुरंत अपने चाचा प्रभात मिश्रा को फोन कर पूरी जानकारी दी. प्रभात ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो जेई का शव फंदे पर लटका मिला. सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिसि ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बताया जा रहा है कि मृतक की अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था. पति-पत्नी के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन था. इसी पारिवारिक कलह से तंग आकर जेई ने यह कदम उठा. वहीं, जेई के मौत से बिजली विभाग में भी शोक की लहर है. जेई एक कुशल अधिकारी थे, जिनकी अचानक मौत से सभी स्तब्ध हैं.



कोतवाली शाहबाद के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि बिजली विभाग में तैनात जेई रविंद्र मिश्रा का उनकी पत्नी से विवाद था. आरोप है कि पत्नी जेई को धमकाती थी, जिसके कारण उन्होंने जान दी. मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: फतेहपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बहू को जिंदा जलाने वाले पांच दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 साल चली सुनवाई

यह भी पढ़ें: रामपुर में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या; जिला पंचायत कार्यालय में क्लर्क से हुई कहासुनी, वकील की पत्नी भी घायल

Last Updated : March 22, 2026 at 2:21 PM IST

TAGGED:

COMMITS SUICIDE IN RAMPUR
RAMPUR NEWS
JUNIOR ENGINEER COMMITS SUICIDE
JE COMMITS SUICIDE
COMMITS SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.