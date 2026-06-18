ETV Bharat / state

रामपुर में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में जेई गिरफ्तार

रामपुर: पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर नरेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही थाना शहजादनगर क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग लड़की को भी पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है. आरोपी जेई को न्यायालय में पेश किए जाने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.



अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह के अनुसार, थाना शहजादनगर क्षेत्र से 6 जून को एक नाबालिग लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी. लड़की के पिता ने थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और नाबालिग की तलाश के लिए टीमों का गठन किया. जांच के दौरान परिजनों ने बिजली विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर नरेंद्र प्रताप सिंह पर शक जताया.



पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सूचनाओं के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग लड़की को आरोपी जेई नरेंद्र प्रताप सिंह के कमरे से बरामद कर लिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और विधिक कार्रवाई के तहत गिरफ्तार कर लिया.



पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट, न्यायालय में दर्ज होने वाले बयान, तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है, ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके और दोषी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.



फिलहाल नाबालिग की सकुशल बरामदगी के बाद से परिजनों ने राहत की सांस ली है, जबकि पुलिस मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है. वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. लड़की को बरामद करने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है. वहीं आरोपी नरेंद्र प्रताप सिंह का भी मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

