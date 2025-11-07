ETV Bharat / state

'बिहार में NDA की सुनामी..' महिलाओं की वोटिंग से गदगद जेडीयू का दावा- 'विपक्ष हो गया साफ'

''बिहार में एनडीए का सुनामी चल रही है. विपक्ष का इसमें सफाई हो गया है. महिलाओं ने 8 फीसदी ज्यादा वोटिंग किया. बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है. पहले चरण की 121 सीटों पर मतदाताओं का उत्साह जबरदस्त था. एनडीए के पक्ष में लहर है. इसके लिए हम मतदाताओं का धन्यावाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं.'' - उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू, बिहार

'बिहार में एनडीए की सुनामी' : गुरुवार 6 नवंबर को पहले चरण में रिकॉर्डतोड़ मतदान हुआ है. पहले चरण के मतदान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. लगभग 65 फीसदी वोटिंग होने पर एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार उत्साहित हैं तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर भी अपने दावे कर रहे हैं और ज्यादा मतदान को बिहार में बदलाव किए जाने का दावा कर रहे हैं.

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग से सभी दल खुश हैं और अपने-अपने दावे कर रहे हैं. लेकिन महिलाओं की बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर उमड़ने को जेडीयू शुभ संकेत मान रही है. ऐसे में जेडीयू भारी जीत का दावा कर रही है. जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कशवाहा का कहना है कि बिहार में NDA की सुनामी चल रही है. इस सुनामी में विपक्ष पूरी तरह से साफ हो गया है.

'8 फीसदी महिलाओं ने ज्यादा किए वोट' : जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि महिलाओं ने सबसे अधिक वोटिंग किया है. 2020 के मुकाबले इस बार 8 फीसदी ज्यादा मतदान महिलाओं ने किया है. पुरुषों ने भी वोटिंग कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों पर भरोसा जाता है.

'विपक्ष का बिहार में सफाया' : तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर कह रहे हैं की जनता ने बदलाव के लिए जबरदस्त वोटिंग की है. इस पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि बिहार में एनडीए की आंधी चल रही है. विपक्ष का तो पूरी तरह से सफाया हो गया है. बिहार की जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर ही भरोसा जताया है और इसके लिए फिर से हम उनपर आभार जताते हैं.

एनडीए के पक्ष में रहा पहला चरण : उमेश कुशवाहा ने कहा लोग 14 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं. फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी. 20 वर्षों में जो नीतीश कुमार ने काम किया है, उस पर जनता ने मुहर लगाया है. एनडीए के पक्ष में पहले चरण के चुनाव में पूरी तरह से माहौल रहा है.

महनार से लड़ा है उमेश कुशवाहा ने चुनाव : आपको बता दें उमेश कुशवाहा वैशाली जिले के महनार विधानसभा से इस बार चुनाव लड़े हैं. जनता ने ईवीएम में इनके भाग्य का फैसला कर दिया है. फिलहाल उमेश कुशवाहा भी बिहार में पहले चरण में हुए रिकॉर्ड वोटिंग से खुश हैं. ऐसे अब देखना है जनता किसके पक्ष में वोटिंग किया है. बिहार में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को 122 सीटों पर होना है. सभी कयास और दावों की हकीकत मतगणना के दिन यानी 14 नवंबर को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी.

