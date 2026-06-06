'जैसे सुरक्षा लौटाई, वैसे ही नौकरी के नाम पर ली संपत्ति भी लौटाएं..राबड़ी देवी के फैसले पर JDU तीखा पलटवार
राबड़ी देवी द्वारा सुरक्षा वापस करने पर जदयू ने तंज कसा. कहा-सुरक्षा की तरह आवास और नौकरी के नाम पर अर्जित संपत्ति भी लौटाएं.
Published : June 6, 2026 at 11:56 AM IST
पटना: राबड़ी देवी के द्वारा सुरक्षाकर्मियों को वापस करने पर जदयू ने करारा जवाब दिया है. जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि उन्होंने मौखिक रूप से ना कि लिखित रूप से सुरक्षाकर्मियों को वापस किया है. प्रवक्ता ने राबड़ी देवी से अपील की है कि जिस तरह सुरक्षाकर्मियों को लौटा दिया, उसी तरह आवास और नौकरी के नाम पर जमा की गई संपत्ति भी लौटा दीजिए.
सुरक्षा पर जदयू का रुख: जदयू प्रवक्ता ने कहा कि बिहार सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है. सुरक्षा संबंधी निर्णय निर्धारित मानकों तथा सुरक्षा एजेंसियों के आकलन के आधार पर लिए जाते हैं. इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है. नीरज कुमार ने कहा है कि लगता है, राबड़ी देवी को आत्मज्ञान हो गया है.
"राबड़ी देवी को ढलती उम्र में ज्ञान हो गया है. घर, बंगला, रुपया-पैसा और सुरक्षा सब बेकार है. उन्होंने मौखिक रूप से सुरक्षा लौटाया है. जिस तरीके से उन्होंने सुरक्षा लौटाया है, उसी तरीके से नौकरी के नाम पर जो धन अर्जित किए हैं, उसे भी लौटा दें. आवास भी लौटा दें." -नीरज कुमार, प्रवक्ता, जदयू
आवास और सुरक्षा को लेकर सियासत: बता दें कि पहले आवास और सुरक्षा को लेकर सियासत शुरू हो गई है. दरअसल, बिहार सरकार ने वीवीआईपी सुरक्षा में कटौती का फैसला लिया है. इसमें पूर्व सीएम राबड़ी देवी और लालू यादव की जेड प्लस सुरक्षा को हटा दिया गया है. इसके अलावा तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की सुरक्षा में भी कटौती की गई है. सरकार के फैसले पर राष्ट्रीय जनता दल ने आपत्ति जताई है.
राजद खेमे में भारी नाराजगी: सरकार के फैसले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल खेमे में नाराजगी है. प्रतिक्रिया स्वरूप राबड़ी देवी ने तमाम सुरक्षाकर्मियों को वापस लौटा दिया है. बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी द्वारा सरकारी सुरक्षा लौटाने की घोषणा के बाद शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब नया मोड़ ले चुका है.
सरकार पर राजनीतिक द्वेष का आरोप: राबड़ी देवी द्वारा सुरक्षा वापस करने की पुष्टि राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने की. उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रही है. विपक्षी नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है. बिहार सरकार विपक्ष के नेताओं को अपमानित करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है.
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