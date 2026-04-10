'बिहार छोड़कर मत कीजिए आप अनाथ', नीतीश कुमार के समर्थन में लगे पोस्टर
राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार से बिहार न छोड़ने की भावुक अपील की गई है. पढ़ें पूरी खबर
Published : April 10, 2026 at 7:03 PM IST
पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने के प्रबल संकेतों के बीच, जेडीयू के समर्थकों ने उनसे बिहार न छोड़ने की भावुक अपील की है. जेडीयू कार्यकर्ता कृष्णा पटेल के नेतृत्व में एक पोस्टर पटना में पार्टी कार्यालयों और विभिन्न स्थानों पर दिखाई दे रहा है.
नीतीश कुमार से बिहार न छोड़ने की अपील : पोस्टर में नीतीश कुमार, उनके बेटे निशांत कुमार और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तस्वीरें हैं. पोस्टर में लिखा है, "हे जनेश्वर बिहार छोड़कर हम बिहारवासियों को आप अनाथ मत कीजिए. पूछता है आज पूरा बिहार आप जैसा कौन देगा सुरक्षा की गारंटी और पूरा साथ.''
'निशांत कुमार इसे आगे बढ़ा सकते हैं' : पोस्टर में आगे लिखा गया है, उनका मिशन अभी अधूरा है, निशांत कुमार इसे आगे बढ़ा सकते हैं. मिशन विकसित बिहार 2040. जेडीयू कार्यकर्ता कृष्णा पटेल के नेतृत्व में एक पोस्टर पटना में पार्टी कार्यालयों और विभिन्न स्थानों पर लगाया गया है. पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार, उनके बेटे निशांत कुमार और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा की तस्वीर लगी है.
नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली : नीतीश कुमार नवंबर 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं. वह 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे. इसके बाद, उन्होंने 30 मार्च को एमएलसी (विधान परिषद सदस्य) पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली.
कौन बनेगा मुख्यमंत्री? : इससे पहले गुरुवार को दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा था कि, अब वो दिल्ली में ही रह सकते हैं. इसी के साथ अगले तीन से चार दिनों के भीतर बिहार में नेतृत्व परिवर्तन का संकेत दिया था. इस घटनाक्रम ने राज्य में राजनीतिक गतिविधियों को गति दी है. चर्चा है कि बिहार में पहली बार बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है.
13 को एनडीए के घटक दलों की बैठक : पटना लौटने के बाद, महीने की 13 तारीख के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है. एनडीए के घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक पहले ही बुलाई जा चुकी है.
खरमास के बाद नई सरकार- सूत्र : जेडीयू सूत्रों की माने तो, नई सरकार का गठन हिंदू पंचांग में अशुभ माने जाने वाले खरमास की समाप्ति के बाद होगा. शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चर्चा चल रही है, जिसके ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होने की संभावना है.
ये भी पढ़ें :-
नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद पद की ली सदस्यता, मांझी बोले- मैं बधाई नहीं दूंगा