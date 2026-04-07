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क्या बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे निशांत कुमार? JDU के युवा नेताओं की मांग

क्या निशांत कुमार चुनावी राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं. बांकीपुर से उम्मीदवार बनाने की चर्चा तेज हो गई है.

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निशांत कुमार की धमाकेदार लॉन्चिंग की तैयारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 7, 2026 at 8:49 PM IST

7 Min Read
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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने के बाद से जेडीयू के अंदर लगातार मंथन चल रहा है कि संगठन और सरकार में क्या भूमिका हो. भले ही निशांत के पास अभी तक पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है लेकिन उन्होंने एक तरह से पार्टी की कमान संभाल ली है. निशांत ने 14 विधायकों की कोर टीम भी बनाई है लेकिन उसके अलावे के एक-एक कर सभी विधायकों से भी फीडबैक ले रहे हैं.

निशांत की धमाकेदार लॉन्चिंग की तैयारी: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं. 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता लेंगे और पटना लौटने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ेंगे. ऐसे में नई सरकार में भी निशांत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. पार्टी के नेता निशांत को लेकर इस बात पर भी मंथन करने लगे हैं कि निशांत की संसदीय जीवन में धमाकेदार ढंग से लॉन्चिंग हो.

बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे निशांत कुमार? (ETV Bharat)

हरनौत की चर्चा: विधानसभा चुनाव के समय ही यह चर्चा हो रही थी कि निशांत को हरनौत से चुनाव लड़ाया जा सकता है लेकिन तब तक निशांत ने राजनीति में आने को लेकर फैसला नहीं लिया था. जिस वजह से वहां से हरि नारायण सिंह को चुनाव लड़ाया गया, जिन्होंने 10वीं बार चुनाव जीत कर रिकॉर्ड बनाया है. अब एक बार फिर से चर्चा हो रही है कि हरनौत से ही निशांत की लांचिंग की जाए.

बांकीपुर से निशांत की दावेदारी!: हालांकि जनता दल यूनाइटेड की नजर पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर भी है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद विधायकी से इस्तीफा दे दिया है. 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना तय, ऐसे में जेडीयू के युवा नेता चाहते हैं कि उनको यहां से कैंडिडेट बनाया जाए. छात्र मोर्चा के प्रदेश महासचिव धीरज कुमार कहते हैं कि हमलोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आएं. वो कहीं से भी लड़ें, जीत तय है.

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जेडीयू नेताओं के साथ निशांत (ETV Bharat)

"बिहार में कहीं से चुनाव लड़ेंगे, वो (निशांत) जीतेंगे. हां बांकीपुर खाली हुई है, वहां से भी लड़ेंगे तो जीतेंगे. बीजेपी की सीट है लेकिन हमलोग चाहते हैं कि निशांत भैया वहां से लड़ें."- धीरज कुमार, प्रदेश महासचिव, छात्र जेडीयू

जेडीयू के युवा नेता भले ही बांकीपुर सीट पर निशांत की उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं लेकिन बड़े नेता खुलकर बोलने बच रहे हैं. नीतीश कुमार के खास और एमएलसी संजय गांधी का कहते हैं, 'निशांत जहां से भी चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे लेकिन कोई भी फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा. बांकीपुर का सीट एनडीए का सीट है और खासकर बीजेपी की सीट है, उस पर हम क्या बोल सकते हैं. पार्टी के नेता ही तय करेंगे.'

क्या बोले मुख्य प्रवक्ता?: वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि अब निशांत ही पार्टी के भविष्य हैं. उनके हाथ में पार्टी को सौंप दिया गया है. जहां तक चुनाव लड़ने की बात है तो विधानसभा चुनाव लड़कर भी सदस्य बन सकते हैं और विधान परिषद से भी जा सकते हैं. निशांत के लिए सभी ऑप्शन खुले हैं लेकिन यह फैसला पार्टी के शीर्ष नेता ही करेंगे.

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नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार की तरह ही हमारी उम्मीद है कि निशांत भी क्लाइमैक्स लीडर कहलाएं. पार्टी में उनकी क्या भूमिका होगी, सरकार में उनकी क्या भूमिका होगी यह तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा लेकिन इतना तय हो गया है कि पार्टी की बागडोर अब उनके हाथ में रहेगा. विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं और विधान परिषद भी जा सकते हैं, निर्णय शीर्ष नेता करेंगे."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड

बांकीपुर बीजेपी की पारंपरिक सीट: बांकीपुर विधानसभा सीट असल में बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है. जहां से नितिन नबीन लगातार जीतते रहे हैं. उनके इस्तीफे के बाद सीट खाली हुई है. ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी निशांत के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी?

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नीतीश कुमार और नितिन नबीन (ETV Bharat)

"बांकीपुर सीट बीजेपी लंबे समय से जीतती रही है. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी यहां से विधायक रहे हैं. ऐसे में फैसला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही करेंगे."- सुमित शशांक, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है निशांत की राजनीति में एंट्री हो गई है. अब संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हो, इसकी तैयारी है. नेता पुत्र होने का जो तोहमत लगेगा, उससे बचने के लिए निशांत को चुनाव लड़ाया जा सकता है. जहां तक बांकीपुर सीट का सवाल है तो जेडीयू और बीजेपी के बीच तीन दशक से भी अधिक समय का गठबंधन है. पहले भी कई सीटों की अदला-बदली होती रही है. हरनौत से ही नीतीश कुमार ने अपने संसदीय पारी की शुरुआत की थी. वैसे निशांत के लिए विधान परिषद से भी जाने का ऑप्शन है.

"बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण सीट रही है लेकिन पहले भी जदयू और भाजपा के बीच सीटों की अदला-बदली होती रही है. बीजेपी निशांत के लिए बड़ा फैसला ले सकती है. 2010 में दीघा सीट जदयू ने जीता था, आज दीघा सीट बीजेपी के पास है. ऐसे निशांत के लिए कई ऑप्शन है क्योंकि नीतीश कुमार नालंदा जिले से आते हैं और इसलिए नालंदा जिले के हरनौत से निशांत चुनाव लड़कर वहां अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं."- सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

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हरनौत से भी भाग्य आजमा सकते हैं निशांत (ETV Bharat)

निशांत के पास तीन ऑप्शन: नालंदा के हरनौत से चुनाव जीतकर निशांत संसदीय जीवन की कर सकते हैं शुरुआत लेकिन इसके लिए हरिनारायण सिंह को इस्तीफा देना होगा. चर्चा है हरिनारायण सिंह से इस्तीफा लेकर उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है. बीजेपी अगर सहमत हो जाए तो बांकीपुर विधानसभा सीट भी उपचुनाव लड़ सकते हैं. नीतीश कुमार के इस्तीफे से विधान परिषद का सीट खाली हुई है, ऐसे में निशांत उस सीट पर विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं.

20 साल से नीतीश ने नहीं लड़ा चुनाव: निशांत की राजनीति में धमाकेदार एंट्री के बाद अब सरकार में भी धमाकेदार एंट्री कराने की तैयारी हो रही है. जनता के बीच से चुनाव जीतकर आने पर पार्टी नेताओं को लगता है कि पूरे बिहार में एक अच्छा मैसेज आएगा, क्योंकि 20 सालों से नीतीश कुमार बिना चुनाव लड़े विधान परिषद से ही सदस्य बनते रहे हैं. विपक्ष भी इसको लेकर हमला करता रहा है. इसलिए निशांत की शुरुआत अगर जनता के बीच से चुनकर होगी तो विपक्ष को भी निशांत की ताकत का अंदाजा होगा लेकिन चुनाव लड़ने का फैसला निशांत और नीतीश कुमार के साथ पार्टी के शीर्ष नेता को करना होगा.

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