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क्या तेजस्वी और चिराग की तरह राष्ट्रीय पहचान बना पाएंगे निशांत कुमार? JDU की रणनीति तैयार

निशांत कुमार को तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की तरह राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश है. यूपी चुनाव से इसकी शुरुआत होगी. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

Nishant Kumar
निशांत कुमार की राष्ट्रीय पहचान बन पाएगी? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2026 at 2:18 PM IST

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पटना: बिहार में नेता पुत्रों ने विरासत को आगे बढ़ाने की कमान संभाली है. आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की विरासत को तेजस्वी यादव और एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान की विरासत को चिराग पासवान आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके बेटे निशांत कुमार के ऊपर डालने की कोशिश हो रही है लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या निशांत भी तेजस्वी और चिराग की तरह अपनी पहचान बना पाएंगे?

यूपी चुनाव में निशांत करेंगे प्रचार
जनता दल यूनाइटेड नए सिरे से बिहार से बाहर पैर पसारना चाहती है. इसके लिए आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में तैयारियां तेज हो गईं है. इस बार निशांत कुमार मोर्चा संभालेंगे. इसके लिए वह अगले महीने यूपी जा रहे हैं. जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे. जेडीयू की कोशिश निशांत कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने की है, ताकि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की तरह उनकी भी पहचान बतौर राष्ट्रीय नेता की बन जाए.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

"लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार बिहार के बड़े नेता माने जाते हैं. राष्ट्रीय स्तर पर तीनों नेताओं की पहचान है. तीनों नेताओं के पुत्र अब राजनीति में आ चुके है. तीनों दिग्गज नेताओं के पुत्र होने के कारण ही इन पर सबकी नजर है. अब निशांत कुमार पर भी लोगों की नजर होगी."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

Nishant Kumar
नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार (ETV Bharat)

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान तो पिछले एक दशक से राजनीति में सक्रिय हैं. निशांत कुमार का इस साल राजनीति में पर्दापण हुआ है. तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी और परिवार में विरोध के बावजूद सर्वमान्य नेता मान लिया गया है. तेजस्वी के नेतृत्व में ही लगातार लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है.

तेजस्वी हो चुके हैं स्थापित
राष्ट्रीय स्तर पर भी तेजस्वी यादव अपनी भूमिका निभा रहे हैं और उन्हें सम्मान भी दिया जा रहा है. बिहार सरकार में तेजस्वी यादव दो बार डिप्टी सीएम बन चुके हैं. अभी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभाल रहे हैं. साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी भी उन्हें दी गई है. पार्टी में सभी फैसला तेजस्वी यादव ही ले रहे हैं. यानी लालू प्रसाद यादव की विरासत को पूरी तरह से आगे बढ़ाने में लगे हैं.

Tejashwi Yadav
लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

चिराग की बन चुकी है पहचान
चिराग पासवान एनडीए में है और परिवार में हुए विवाद के बावजूद रामविलास पासवान की विरासत को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं. बिहार में अपनी अलग पहचान बनाई है. राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी धाक जमाई है. वह अभी केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं और अपनी पार्टी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं.

Chirag Paswan
रामविलास पासवान की प्रतिमा के साथ चिराग पासवान (ETV Bharat)

निशांत पर होगी नजर
इन दोनों के मुकाबले निशांत कुमार का राजनीतिक कैरियर अभी शुरू हुआ है लेकिन पार्टी में उन्हें बिना किसी विरोध के सर्वमान्य नेता मान लिया गया है. सरकार में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. मार्च में निशांत ने राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी. 6 महीने में अपनी सादगी और कार्य करने की शैली से चर्चा में बने हुए हैं.

Nishant Kumar
निशांत कुमार (ETV Bharat)

तीनों नेताओं में अगर तुलना की जाए तो तेजस्वी यादव क्रिकेट और चिराग पासवान फिल्मों में जाना चाहते थे लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई. उसके बाद दोनों नेता राजनीति में आए हैं, जबकि निशांत कुमार को जबरदस्ती राजनीति में लाया गया है.

निशांत का राजनीतिक सफर
निशांत ने बीटेक की पढ़ाई BIT Mesra, Ranchi से की है. 8 मार्च 2026 को जेडीयू में शामिल होकर राजनीति की शुरुआत की है. 8 मई को स्वास्थ्य मंत्री पद की शपथ ली है. स्वास्थ्य मंत्री बनने से पहले उन्होंने चंपारण से यात्रा की शुरुआत भी की थी. एक तरह से 6 महीने का निशांत का राजनीतिक कैरियर है.

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यूपी चुनाव में निशांत संभालेंगे मोर्चा (ETV Bharat)

निशांत सामने बड़ी चुनौती
वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे का कहना है कि चिराग पासवान से उनकी पार्टी और चुनाव चिह्न तक छीन लिया गया. उसके बावजूद उन्होंने सर्वाइव किया. उनके चाचा की आज कहीं चर्चा नहीं हो रही है. उधर लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी विरासत तेजस्वी को सौंप दी है लेकिन निशांत के सामने अभी चुनौती है.

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निशांत कुमार और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"नीतीश कुमार ने जो अपना इतना बड़ा कद बनाया है, उसे प्राप्त करना निशांत के लिए आसान नहीं है. या यूं कहें कि असंभव है लेकिन पार्टी में तो निशांत को ही सर्वमान्य नेता माना जा रहा है. अब निशांत भी तेजस्वी और चिराग पासवान की तरह अपनी पहचान बना पाएंगे कि नहीं, यह तो भविष्य की बात है. निशांत के लिए चिराग और तेजस्वी से अधिक चुनौती अपने पिता नीतीश कुमार के ब्रांड से है."- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

निशांत ही जेडीयू का भविष्य
हालांकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा काफी आशान्वित हैं. उनका कहना है कि निशांत तो हमारे नेता हैं. हमारे भविष्य हैं. स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कुछ ही समय में अपने काम के जरिये करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई है और पार्टी का काम भी देख रहे हैं. आने वाले समय में पार्टी वही संभालेंगे.

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निशांत कुमार में जेडीयू का भविष्य! (ETV Bharat)

"निशांत जी हमारे पार्टी के नेता हैं. वह हमारे पार्टी और बिहार के भी भविष्य हैं. इतने कम समय में उन्होंने करोड़ों लोगों के दिल में जगह बनाई है."- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड

तेजस्वी, चिराग और निशांत का वोट बैंक
तेजस्वी यादव 14% यादव वोट बैंक पर दावा ठोकते रहे हैं. इसके अलावे MY समीकरण के तहत 17% मुस्लिम वोट बैंक पर भी दावेदारी करते रहे हैं. चिराग पासवान के पास दलित समाज के दुसाध समाज का 5-6 प्रतिशत वोट है. वहीं, नीतीश कुमार के लव-कुश समीकरण के तहत निशांत कुमार का 3-4% कुर्मी और 4-5% कोइरी वोट बैंक पर स्वभाविक दावा बनता है.

लव-कुश समाज के वोट बैंक को नीतीश कुमार ने मजबूती के साथ अपने साथ जोड़े रखा है और वह निशांत को ट्रांसफर हो रहा है. नीतीश कुमार अति पिछड़ा वोट बैंक पर भी पकड़ बनाकर रखा था लेकिन निशांत को वह वोट बैंक ट्रांसफर होगा कि नहीं यह कहना फिलहाल मुश्किल है.

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निशांत कुमार पर जेडीयू को आगे बढ़ाने का जिम्मा (ETV Bharat)

इस तरह से देखे हैं तो वोट बैंक के मामले में तेजस्वी और चिराग पासवान निशांत पर भारी पड़ते हैं लेकिन निशांत के साथ प्लस पॉइंट यह है कि एनडीए का साथ मिला हुआ है. बिहार में नीतीश कुमार ने जो 20 साल काम किया है, उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं.

नीतीश ने नहीं किया था निशांत को लॉन्च
ऐसे तो नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं और अपने बेटे को लॉन्च भी नहीं किया है लेकिन जेडीयू नेताओं के दबाव में निशांत को पार्टी में लाया गया है. हालांकि राजनीति में आने के 6 महीने में ही उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है और पार्टी नेताओं को निशांत में भविष्य दिख रहा है.

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