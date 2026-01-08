ETV Bharat / state

JDU का गिरा बड़ा विकेट, इस्तीफे के बाद बोले चंदन यादव- 'अभी और नेता छोड़ेंगे नीतीश का साथ'

गया: जदयू के प्रदेश सचिव चंदन यादव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पद से इस्तीफा दे दिया है. बिहार के गया में प्रेस वार्ता कर चंदन यादव ने इस्तीफा का कारण भी बताया. उन्होंने कहा कि नीतीशवादी कार्यकर्ताओं को पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है.

JDU के प्रदेश सचिव का इस्तीफा: जदयू के प्रदेश सचिव चंदन यादव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पद से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफे की जानकारी जदयू के शीर्ष नेताओं को मेल के द्वारा दी है. प्रेस वार्ता कर चंदन यादव ने इसकी जानकारी दी. चंदन यादव वर्तमान में जदयू में प्रदेश सचिव हैं. उन्होंने प्राथमिक सदस्यता और पद से इस्तीफा देने के बाद कहा है, कि मुट्ठी भर लोग जदयू को बर्बाद कर रहे हैं.

JDU के प्रदेश सचिव का इस्तीफा (ETV Bharat)

"जदयू में नीतीशवादी कार्यकर्ताओं-नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है. इसे लेकर कई दफा शिकायत की थी, लेकिन स्थिति यथावत बनी रही, जिसके बाद मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया और इसकी जानकारी पीसी कर दे रहा हूं."- चंदन यादव, प्रदेश सचिव, जदयू

'22 वर्षों तक पार्टी में रहा': चंदन यादव ने कहा है, कि वह 22 वर्षों तक पार्टी में रहे. युवा के दिनों से वह पार्टी में जुड़े थे और विभिन्न पदों पर रहते हुए वर्तमान में प्रदेश सचिव हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण फिर से हमारी पार्टी सत्ता में आई, लेकिन संगठन की संरचना को लेकर जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के कई नेताओं में असंतोष है.

नीतीश से शिकायत के बाद भी नहीं बदली स्थिति: उन्होंने कहा कि हमने इसकी शिकायत अपने नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिल्ली में व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी की थी. उन्हें बताया गया, कि संगठन की संरचना में क्या-क्या हो रहा है. यह भी बताया गया कि कुछ लोग अपने लोगों को स्थापित कर रहे हैं, जबकि नीतिशवादी कार्यकर्ताओं-नेताओं को उपेक्षित और दरकिनार कर रहे हैं. इसके बाद भी जदयू में स्थिति जस की तस बनी रही, जो की चिंता का विषय थी.