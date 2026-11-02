ETV Bharat / state

राहुल राज को BJP में शामिल करने पर JDU ने उठाये सवाल, बोले-'ऐसे कैसे कर सकते?'

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

"यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब 15 दिन पहले अनुशासनहीनता के नाम पर निकाल दिया. के लिए निष्कासित कर दिया तो तो फिर कैसे शामिल करा लिया. इसलिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए. आखिर इतनी जल्दबाजी में बीजेपी में शामिल करने की क्या जरूरत थी." -उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जदयू

जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा (ETV Bharat)

उमेश कुशवाहा की बड़ी नाराजगी

बनारस से सोमवार की सुबह पटना पहुंचे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपनी नाराजगी जतायी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को इस फैसले पर विचार करने की सलाह दी. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी किसे शामिल करती है, किसे बाहर करती है, यह पार्टी के अंदर की बात है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, बिहार में 8 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव हुए. सारण शिक्षक क्षेत्र से एनडीए समर्थित जदयू से आनंद पुष्कर खड़े थे. तत्कालीन बीजेपी नेता राहुल राज ने भी यहां से चुनाव लड़ने का फैसला लिया. इस फैसले से नाराज होकर बीजेपी ने राहुल राज को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था. इसके बाद राहुल राज ने वहां से निर्दलीय चुनाव लड़े. इस चुनाव में राहुल राज ने जदयू के प्रत्याशी को हरा दिया.

जीत के बाद बीजेपी में एंट्री

चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद ही 31 अक्टूबर को बीजेपी में पूरे तामझाम के साथ शामिल कर लिया गया. इसके साथ ही तिरहुत स्नातक सीट से बंशीधर ब्रजवासी, जिन्होंने जदयू के अभिषेक झा को हराने का काम किया, इन्हें भी जदयू उम्मीदवारों को हराने के बाद शामिल किया गया. ऐसे में राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई कि जदयू को हराने वाले कैंडिडेट को जीत के बाद बीजेपी में शामिल क्यों कर लिया गया. जबकि जदयू और बीजेपी दोनों एनडीए के घटक दल हैं.