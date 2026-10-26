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अनंत सिंह की सदस्यता रद्द कराने विधानसभा पहुंचे JDU प्रदेश अध्यक्ष, बोले- 'क्विक एक्शन होगा'

उमेश कुशवाहा आज विधान सभा अध्यक्ष से मिलकर 24 अक्टूबर को दी गई कार्रवाई के बारे में जानने पहुंचे थे. वह यह जानना चाहते थे कि पार्टी की ओर से दी गई अनंत सिंह की विधायकी रद्द करने को लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है. लेकिन स्पीकर वहां उपस्थित नहीं थे इसलिए उन्होंने सचिव से जानकारी मांगी.

उमेश कुशवाहा (ETV Bharat)

''हम विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से मिलने आए थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष आज नहीं आए हैं. हम लोगों ने सचिव से मिलकर जानकारी ली है, उन्होंने बताया है कि दी गई अनुशंसा पर कार्रवाई चल रही है.''- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू

विधान सभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे उमेश कुशवाहा

उमेश कुशवाहा ने कहा कि हमारे संविधान में अधिकार है कि हम इस पूरे मामले में कार्रवाई कर सकते हैं. इसीलिए जो सवाल उठा रहे हैं वह ज्यादा पढ़े लिखे होंगे. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने यह भी कहा कि जिस तरीके से लगातार अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है, हमारी वह संस्कृति नहीं है. हम लोग नीतीश कुमार के साथ काम करते हैं.

''यह हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग जो नीतीश कुमार के साथ काम करते हैं. जो लोग सवाल उठा रहे हैं वह ज्यादा पढ़े लिखे होंगे. लेकिन बता दूं कि संविधान ने ये अधिकार दिया है कि हम कार्रवाई कर सकें. जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वह हमारे पार्टी की संस्कृति नहीं है.''- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू