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नीतीश कुमार ने घोषित की JDU राज्य कार्यकारिणी कमिटी की सूची, निशांत को मिली बड़ी जिम्मेदारी

जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की सूची जारी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने आज 137 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी गई है. पहली बार निशांत कुमार को संगठन में जगह दी गई है, उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की सहमति के बाद प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ये सूची जारी की है.

जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की सूची जारी

इसके अलावा 48 जिला प्रभारी की भी सूची आज जेडीयू की तरफ से जारी की गई है. साथ ही उपाध्यक्ष महासचिव और सचिव की नई सूची भी जारी की गई है. तीन उपाध्यक्ष, 9 महासचिव और 11 सचिव बनाए गए हैं.