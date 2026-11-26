नीतीश कुमार ने घोषित की JDU राज्य कार्यकारिणी कमिटी की सूची, निशांत को मिली बड़ी जिम्मेदारी
JDU State Executive Committee: जेडीयू राज्य कार्यकारिणी में पहली बार निशांत कुमार को भी शामिल किया गया है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 26, 2026 at 5:51 PM IST
पटना: बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने आज 137 सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी की सूची जारी कर दी गई है. पहली बार निशांत कुमार को संगठन में जगह दी गई है, उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की सहमति के बाद प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने ये सूची जारी की है.
जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की सूची जारी
इसके अलावा 48 जिला प्रभारी की भी सूची आज जेडीयू की तरफ से जारी की गई है. साथ ही उपाध्यक्ष महासचिव और सचिव की नई सूची भी जारी की गई है. तीन उपाध्यक्ष, 9 महासचिव और 11 सचिव बनाए गए हैं.
निशांत बने जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य
संगठन को धारदार बनाने के लिए जेडीयू नेतृत्व की तरफ से तैयारी हो रही है. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तरफ से जारी किए गए राज्य कार्य करने की सूची में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, पूर्व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह, पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा खुद शुरू के 10 लोगों में जगह दी गई है.
जद (यू) को संगठनात्मक विस्तार प्रदान करने के उद्देश्य से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी के द्वारा राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में पार्टी विस्तार की नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करेगी। संगठनात्मक विस्तार के साथ ही कार्यकारिणी विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी।— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 26, 2026
उपाध्यक्ष और महासचिव की सूची
रामचरित्र सिंह, विजय सहनी और विश्वनाथ सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. रणधीर सिंह, राजकुमार सिंह, अमर चौधरी उर्फ भगवान चौधरी, अजय कुमार. मुर्तुजा अली कैसर, राजकुमार झा, रंगनाथ शर्मा, ओमप्रकाश सिंह सेतु और मनीष कुमार को प्रदेश महासचिव बनाया गया है. मनीष कुमार को आईटी प्रभारी का भी जिम्मा मिला है.
जद (यू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी द्वारा प्रदेश कमिटी की विस्तारित सूची जारी की गई है। सभी नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्षों, महासचिवों एवं सचिवों को उनके इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए हार्दिक बधाई और उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं।— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 26, 2026
इसके अलावा सभी मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों के साथ पूर्व मंत्री और पार्टी के संगठन में काम करने वाले नेताओं को भी 137 सदस्यीय सूची में जगह दी गई है. साथ ही 48 सदस्यीय जिला प्रभारी की नई सूची भी जारी की गई है.
जद (यू) के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी के निर्देशानुसार, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी ने जिला संगठन प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी के वरीय नेताओं को विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी नवनियुक्त जिला संगठन प्रभारियों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं।— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 26, 2026
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