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'नीतीश आर्काइव' लॉन्च, पूर्व CM की स्मृतियों को समेटने के लिए 9 महीनों तक बिहार का दौरा करेगी टीम

जेडीयू विधान पार्षद नीरज कुमार ने आज नीतीश आर्काइव को लांच किया है. इसमें पूर्व सीएम की स्मृतियों को समेटने की कोशिश की है.

Nitish Kumar
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 17, 2026 at 6:59 PM IST

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पटना: जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने खास पहल की है. उन्होंने रविवार को नीतीश आर्काइव को लांच किया है. मीडिया से बातचीत करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि यह केवल एक दस्तावेजी परियोजना नहीं है बल्कि बिहार की राजनीति, सामाजिक एवं वैचारिक यात्रा को संरक्षित करने की ऐतिहासिक पहल है.

"नीतीश आर्काइव का उद्देश्य मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के सार्वजनिक जीवन, विचारों, संघर्षों, निर्णय एवं सामाजिक परिवर्तन की यात्रा को आने वाली पीढ़ियां तक सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से पहुंचना है. सभी लोगों से अपील है कि यदि नीतीश कुमार से संबंधित किसी के पास भी कोई व्यक्तिगत स्मृति भी है तो हमारी टीम उसका रिकॉर्ड करेगी."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू

जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार (ETV Bharat)

नीरज कुमार ने कहा कि नीतीशवाद सामाजिक न्याय, विकास, सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण और बिहार की अस्मिता पर आधारित एक समावेशी वैचारिक दृष्टि है. महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण , डॉ राम मनोहर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर की वैचारिक परंपरा को आधुनिक प्रशासनिक दृष्टि एवं विकास मॉडल के साथ धरातल पर उतारने का नाम ही नीतिशवाद है.

Nitish Kumar
नीतीश कुमार के लिए नीरज कुमार की पहल (ETV Bharat)

संस्मरण साझा करने की अपील: जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश आर्काइव के माध्यम से संसद, बिहार विधानमंडल , जनसभाओं एवं मीडिया संवादों के पुराने वीडियो, समाचार लेख, ऐतिहासिक दस्तावेज, फोटोग्राफ्स और व्यक्तिगत संस्मरणों का डिजिटल संकलन कर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही आम नागरिकों, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों एवं विशेषज्ञों की व्यक्तिगत स्मृतियों को भी वीडियो डॉक्यूमेंटेशन के रूप में संरक्षित किया जाएगा. नीतीश सरकार पर अपने विचार वीडियो और संस्मरण साझा करने के लिए नीरज ने ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट भी जारी किया है जो इस प्रकार से है.

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नीतीश आर्काइव के लिए पहल (ETV Bharat)

9 महीने तक दौरा करेगी टीम: जेडीयू विधान पार्षद ने कहा कि नीतीश कुमार के संस्मरण, वीडियो और विचारों को देखना या पढ़ना कोई चाहता है तो वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम ट्विटर और यूट्यूब पर देख सकता है. नीतीश आर्काइव यात्रा के अंतर्गत एक विशेष टीम अगले 9 महीने तक बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर नीतीश कुमार से जुड़ी महत्वपूर्ण स्मृतियां, फोटो, वीडियो, दस्तावेज एवं व्यक्तिगत अनुभव एकत्रित करेगी.

नीरज कुमार ने कहा कि इतिहास में कई महान नेताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण स्मृतियां समय के साथ नष्ट हो गई. नीतीश आर्काइव इसी ऐतिहासिक भूल को रोकने और बिहार के सामाजिक राजनीतिक इतिहास को जन भागीदारी के माध्यम से संरक्षित करने का एक संगठित प्रयास है, जोकि आने वाले वर्षों में युवाओं, पत्रकारों, छात्रों एवं शोधकर्ताओं के लिए काफी उपयोगी होगा.

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