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'नीतीश आर्काइव' लॉन्च, पूर्व CM की स्मृतियों को समेटने के लिए 9 महीनों तक बिहार का दौरा करेगी टीम

नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

पटना: जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने खास पहल की है. उन्होंने रविवार को नीतीश आर्काइव को लांच किया है. मीडिया से बातचीत करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि यह केवल एक दस्तावेजी परियोजना नहीं है बल्कि बिहार की राजनीति, सामाजिक एवं वैचारिक यात्रा को संरक्षित करने की ऐतिहासिक पहल है. "नीतीश आर्काइव का उद्देश्य मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के सार्वजनिक जीवन, विचारों, संघर्षों, निर्णय एवं सामाजिक परिवर्तन की यात्रा को आने वाली पीढ़ियां तक सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से पहुंचना है. सभी लोगों से अपील है कि यदि नीतीश कुमार से संबंधित किसी के पास भी कोई व्यक्तिगत स्मृति भी है तो हमारी टीम उसका रिकॉर्ड करेगी."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार (ETV Bharat) नीरज कुमार ने कहा कि नीतीशवाद सामाजिक न्याय, विकास, सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण और बिहार की अस्मिता पर आधारित एक समावेशी वैचारिक दृष्टि है. महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण , डॉ राम मनोहर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर की वैचारिक परंपरा को आधुनिक प्रशासनिक दृष्टि एवं विकास मॉडल के साथ धरातल पर उतारने का नाम ही नीतिशवाद है.