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निशांत कुमार बिहार की नई सरकार में किस भूमिका में नजर आएंगे? संजय झा ने कर दिया क्लियर

पटना : बिहार की राजधानी पटना में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज है. कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है. कुछ देर बाद सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं. इस बीच जेडीयू सांसद संजय झा का बड़ा बयान सामने आया है.

आज नए CM के नाम की घोषणा : मंगलवार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है. 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार आज राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मिलकर इस्तीफा देंगे. आज दोपहार बाद एनडीए की बैठक के बाद नए सीएम का नाम फाइनल हो जाएगा. इस बीच बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया है.

कौन बनेगा मुख्यमंत्री? : बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन के संबंध में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा "यह बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए एक भावुक पल है. हम हमेशा कहते हैं कि नीतीश कुमार के आने से पहले हमें बिहारी होने में शर्म आती थी, और उनके आने के बाद बिहार की इज्ज़त बची.''

''जहां तक ​​इस सरकार की बात है, जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो भी सरकार बनेगी, वह नीतीश कुमार की होगी. यह सरकार अगले 25-30 साल और उससे भी आगे तक नीतीश कुमार के सपोर्ट और गाइडेंस में काम करेगी. उनका गाइडेंस हमेशा इस सरकार के साथ रहेगा. उनके सुझाव हमेशा इस सरकार के साथ रहेंगे." - संजय झा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

पार्टी में निशांत की भूमिका पर क्या बोले? : निशांत कुमार पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं. वह पार्टी में शामिल हो गए हैं और पार्टी ऑर्गनाइज़ेशन को मज़बूत कर रहे हैं. वह सभी से मिल रहे हैं, और उनका काम पूरी पार्टी को बहुत समझदारी से समझना और मिलकर सुझाव देना है. भविष्य में उनका जो भी रोल होगा, चाहे पार्टी के अंदर हो या कहीं और, वह पार्टी के सदस्य तय करेंगे.