निशांत कुमार बिहार की नई सरकार में किस भूमिका में नजर आएंगे? संजय झा ने कर दिया क्लियर
एक तरफ जहां चर्चा जोरों पर है कि सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, निशांत कुमार को लेकर भी बाजार गर्म है. पढ़ें खबर
Published : April 14, 2026 at 1:42 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज है. कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है. कुछ देर बाद सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं. इस बीच जेडीयू सांसद संजय झा का बड़ा बयान सामने आया है.
आज नए CM के नाम की घोषणा : मंगलवार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है. 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार आज राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मिलकर इस्तीफा देंगे. आज दोपहार बाद एनडीए की बैठक के बाद नए सीएम का नाम फाइनल हो जाएगा. इस बीच बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया है.
कौन बनेगा मुख्यमंत्री? : बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन के संबंध में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा "यह बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए एक भावुक पल है. हम हमेशा कहते हैं कि नीतीश कुमार के आने से पहले हमें बिहारी होने में शर्म आती थी, और उनके आने के बाद बिहार की इज्ज़त बची.''
#WATCH पटना: बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन के संबंध में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा " यह बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए एक भावुक पल है... हम हमेशा कहते हैं कि नीतीश जी के आने से पहले हमें बिहारी होने में शर्म आती थी, और उनके आने के बाद बिहार की… pic.twitter.com/N7L6MKv1Kt— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 14, 2026
''जहां तक इस सरकार की बात है, जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो भी सरकार बनेगी, वह नीतीश कुमार की होगी. यह सरकार अगले 25-30 साल और उससे भी आगे तक नीतीश कुमार के सपोर्ट और गाइडेंस में काम करेगी. उनका गाइडेंस हमेशा इस सरकार के साथ रहेगा. उनके सुझाव हमेशा इस सरकार के साथ रहेंगे." - संजय झा, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
पार्टी में निशांत की भूमिका पर क्या बोले? : निशांत कुमार पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं. वह पार्टी में शामिल हो गए हैं और पार्टी ऑर्गनाइज़ेशन को मज़बूत कर रहे हैं. वह सभी से मिल रहे हैं, और उनका काम पूरी पार्टी को बहुत समझदारी से समझना और मिलकर सुझाव देना है. भविष्य में उनका जो भी रोल होगा, चाहे पार्टी के अंदर हो या कहीं और, वह पार्टी के सदस्य तय करेंगे.
फिलहाल कोई पद नहीं चाहते निशांत! : कुल मिलाकर यह साफ कहा जा सकता है कि जिस बात की चर्चा हो रही थी उसपर विराम लग गया है. राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा था कि निशांत कुमार नई सरकार में उपमुख्यमंत्री बन सकते हैं. वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का तो यहां तक कहना है कि निशांत कुमार ने इसपर अपनी हामी नहीं भरी.
सीएम आवास से लेकर लोक भवन तक हलचल : नीतीश कुमार के इस्तीफा को लेकर सीएम आवास से लेकर बिहार लोक भवन तक हलचल तेज है. सीएम आवास और लोक भवन की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर आम लोगों की एंट्री रोक दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती सीएम आवास से लोकभवन तक की गई है.
नीतीश कुमार 3:00 बजे बिहार लोक भवन जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे और उसको लेकर हलचल बढ़ी हुई है. कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार के इस्तीफा के एकमात्र एजेंडा पर ही चर्चा हुई है. 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पहली बार एनडीए सरकार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है. 4:00 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता पर मुहर लगेगी लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री लोकभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप देंगे.
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